Pamesa Teruel busca reinventarse en Valencia ante el Léleman Conqueror

El Pamesa Teruel Voleibol tendrá que reinventarse para llevarse de la Politécnica de Valencia el sabor de la victoria y, lo que es más importante, los tres puntos en el primer partido de competición oficial de la temporada. Después de la derrota sufrida el pasado sábado en Los Planos en el partido de presentación del equipo, cuando cayó por 1-3 ante un rocoso y sorprendente Río Duero Soria, el técnico argentino del equipo turolense ha empleado buena parte del trabajo de la semana en reconstruir un equipo que salió tocado del partido y en trabajar sobre las fortalezas de los valencianos con la victoria como único objetivo.



El Léleman Valencia que dirige Fabián Muraco afronta este primer desafío con todo su equipo disponible, liderados por su capitán Fernando Mengod, y por jugadores como David de Juan y Javier Mengod, todos ellos ex militantes en el CV Teruel. Tras realizar una extensa pretemporada, los valencianos tratarán de doblegar al conjunto aragonés. Al otro lado de la red, los pupilos de Maximo Torcello, que se estrena como primer entrenador del equipo naranja este sábado, buscarán la primera gran victoria de la temporada con Rodrigo de Melo Pernambuco, los internacionales Rubén Lorente y Víctor Méndez, y el veterano Aharón Gámiz en la posición de líbero, como referentes en ataque y en acciones defensivas y de recepción. El equipo viajará al completo, con sus doce jugadores, después de que esta semana haya llegado por fin el central mexicano Axel Téllez que, no obstante no saltará de inicio por la falta de conocimiento de los sistemas del equipo.



El Léleman Conqueror Valencia ha sufrido una gran remodelación en su vestuario, en el que se han incorporado Javi Monfort y Scarpin, ambos procedentes del Melilla. El equipo ha ganado peso específico y muy poco se parece ahora al rookie que levantó un partido el quinto set en Los Planos cebándose en la profunda crisis que atravesaba entonces el conjunto naranja.



Maxi Torcello reconocía el viernes durante la sesión matinal de entrenamiento que el Léleman es “un equipo que se reforzó muy bien comparado con el año pasado”. Entre las fortalezas de los valencianos, Torcello destacó que “tiene un buen saque” hasta considerarlo el “punto más fuerte” del Valencia. Por ello, el míster explicó que su “juego pasará por tratar de controlar muy bien esos saques y jugar listos en ataque”.



Torcello aseguró que sobre la pista de la Universidad Politécnica de Valencia se verá una versión diferente del equipo. “Eso es en lo que estuvimos trabajando toda la semana, en intentar no confiarnos porque sabemos que va a ser un rival dificilísimo”, por lo que apostó por “salir mentalizados de que va a ser una batalla desde el principio hasta el final”. El entrenador del Pamesa Teruel prevé “puntos largos y finales de set apretados” por lo que Torcello aseguró que lo que más ha tenido que trabajar ha sido “la parte mental”.



Pero además, durante estos días se ha puesto el acento en la recepción y en el saque, dos de los puntos en los que el equipo hizo aguas el sábado pasado. “Básicamente, queremos controlar el saque de ellos y buscar soluciones en ataque”, dijo Torcello, que ha planteado “muchos aspectos tácticos entrenando “como si estuviera Valencia del otro lado, con las características que tienen en bloqueo y en defensa y las tendencias que tendría que usar cada jugador para sobrepasar sus bloqueos”.



El Pamesa Teruel estará arropado por más de medio centenar de gargantas naranjas, aunque finalmente el club no flete un autobús por falta de aceptación.