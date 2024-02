El Pamesa Teruel frena su buena racha, pero sostiene el cuarto lugar

Por

El pasado fin de semana, pese a dar la cara compitiendo de tú a tú, el Pamesa Teruel sucumbió ante el poderío del coloso de la competición, el CV Guaguas, y frenó su buena dinámica que atesoraba desde el 9 de diciembre del año pasado, siendo esta la primera derrota del equipo naranja en toda la segunda vuelta. No obstante, el CV Melilla también salió derrotado de su enfrentamiento ante el Unicaja Costa de Almería por 3-0, por lo que el conjunto de Maxi Torcello pudo conservar su cuarto lugar.



Un partido ante CV Guaguas siempre es complicado. Por presupuesto, por nombre, por prestigio, por jugadores y por un sinfín de aspectos, el combinado canariose viene erigiendo estos últimos años como el rival más fuerte de la competición nacional. En la presente campaña, de los 19 partidos que ya se han disputado, el equipo insular solo ha perdido en dos ocasiones, una ante el Grupo Herce Soria en la tercera jornada (3-1) y otra en la jornada 18 ante CV Melilla (3-2). Así pues, de todos es sabido que un enfrentamiento ante ellos, como mínimo, te va a exigir el todo por el todo.

Pese a ello, la rasmia característica de los turolenses no les permite achantarse sea cual sea el rival, por ello este fin de semana salieron a por todas en el Centro Insular de Deportes y fueron capaces de competir el encuentro, poniendo en serios aprietos a los canarios. Tanto es así que el partido se alargó a cuatro sets y por poco se marcha al tie-break.



Posiblemente este aura del equipo amarillo hizo que los naranjas, ataviados de gris, comenzaran el partido algo más cautos, de modo que los primeros puntos cayeron del lado de los locales. Maxi buscó la reacción de los suyos con un tiempo muerto, pero el dominio de los canarios en la red era imperioso. No obstante, hacia mediados del primer set los turolenses comenzaron a centrarse única y llanamente en el juego, dejando a un lado todo lo demás. De esta manera, empezaron a sentirse mejor sobre la pista y llevaron a cabo esa reacción a la que Maxi había apelado. Esta apareció mediante una mejoría en la defensa que los llevó a elevar su nivel en todo lo demás. Así fueron capaces de darle la vuelta al luminoso y decantar el primer set de su lado (21-25). En el segundo set volvió el domino local. Este fue quizás el parcial que más claramente se resolvió, ya que los turolenses no tuvieron apenas opciones y los canarios estuvieron muy fuertes en la defensa y el saque para colocar el 25-15. Sin embargo, en los dos últimos sets la igualdad fue máxima de nuevo. Otra vez se crecieron los turolenses no dejándose llevar por las percepciones externas al partido y centrándose de nuevo en lo que sucedía en la pista. Así, llevaron al CV Guaguas a su límite, asfixiándolo en muchos instantes del juego, aunque lo cierto es que en ambos sets los canarios se salieron con la suya (25-23 y 25-19).



A pesar de la derrota, los naranjas pudieron conservar el cuarto puesto, ya que su rival en la disputa por esta posición, el CV Melilla, también se vio superado por el Unicaja Costa de Almería, pues salió derrotado por 3-0. Aun así, ambos equipos están empatados a puntos (34), pero es el Pamesa el equipo que está por delante en la tabla clasificatoria porque cuenta en su casillero con más victorias que sus rivales. Con este contexto, el fin de semana que viene no puede estar más marcado en rojo para Maxi Torcello, ya que los naranjas se verán las caras directamente ante el CV Melilla en lo que promete ser un choque a todos sus efectos por el cuarto puesto. Además, matemáticamente esta es la máxima posición de la tabla a la que pueden aspirar los naranjas, por lo que sobra decir que saldrán a por todas para acabar de la mejor forma posible la temporada regular.



El último precedente entre ambos equipos se resolvió cómodamente para el CV Melilla, ya que se llevaron el partido en tres sets (25-19/25-21/25-17). No obstante, aquel Pamesa poco tiene que ver con el de ahora, pues en estos momentos el conjunto naranja se encuentra mucho más compenetrado y formado, y así lo ha demostrado en esta segunda vuelta en la que solo ha perdido el partido ante CV Guaguas.



Por otro lado, este partido también cobra una vital importancia de cara a los play-offs por el título, ya que, si no hay una debacle y todo termina como hasta ahora, a los de Torcello les tocaría verse las caras ante estos en la primera prueba de fuego de la eliminatoria. Aunque el de este fin de semana sea el encuentro más crítico, los otros dos que restan tampoco serán sencillos, pues el Pamesa dependerá de sí mismo para lograr o no ese cuarto lugar al que aspiran.