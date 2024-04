El Pamesa Teruel cae ante Melilla y se apea de la lucha por el título

Por

Se acabó. El Pamesa Teruel se apea de la lucha por el título tras caer derrotado ante el CV Melilla en dos partidos. Los melillenses no se amedrentaron ante el clima hostil que les esperaba en Los Planos y lograron cerrar la eliminatoria en Teruel con un partido en el que la igualdad fue la tónica general, pero en el que los naranjas se vieron perjudicados por una crisis de fe en los últimos instantes de juego.



El Pamesa Teruel tenía una importante misión en la tarde del sábado, y es que, como ya había hecho en otras ocasiones, el club naranja tenía por delante la difícil tarea de levantar la eliminatoria que venía en contra de Melilla, donde los naranjas salieron derrotados por 3-2 en el primer cruce. Antes de que el partido diera comienzo se llevó a cabo un pequeño reconocimiento a los equipos femeninos de la categoría cadete que se estaban disputando los play-offs de la fase autonómica, entre ellos estaba el turolense CD Las Viñas. Acto seguido fue momento de las presentaciones de los septetos iniciales y la posterior puesta en marcha de la primera bola de partido.



Los visitantes comenzaron fuertes dando gala de su mejor baza, el saque, y es que nada pudo hacer Vildósola para recibir el primer latigazo pintado de azul y el primer punto subió al marcador del lado del CV Melilla, sin embargo, la presión en el siguiente punto hizo que los visitantes fallasen el siguiente saque y los naranjas se anotaran el primero de la tarde.



Este primer intercambio de golpes ya dejaba ver que la dinámica no iba a cambiar mucho respecto a la primera eliminatoria y que la igualdad iba a ser la tónica dominante. Lo que sí que cambiaba respecto al primer partido en Melilla era precisamente la localización, y es que ahora la eliminatoria se disputaba en Teruel y Los Planos lo sabía, por ello desde el primer momento la hinchada naranja mostró su fiel compromiso con su equipo y no paró de animar, haciendo de la tarde del sábado una verdadera fiesta.



Mientras tanto, en la cancha lo que se estaba viviendo no era precisamente una fiesta, sino que más bien se trataba de una guerra entre gladiadores romanos. Los dos equipos habían salido muy concentrados desde el inicio y no concedían nada, prueba de ello era el marcador que no podía estar más igualado (12-12).



El Pamesa Teruel pudo poner algo de ventaja a mitad del parcial, y es que, con un punto cargado de astucia de Téllez en la red y un gran remate de Zelayeta, los naranjas consiguieron poner el partido 16-14, aunque los visitantes se adjudicaron los dos puntos siguientes para colocar de nuevo la igualada. Eso era lo que decía el marcador, pero lo cierto es que las sensaciones eran bien distintas, pues parecía que Teruel, no solo el Pamesa, sino todo Teruel, público incluído, tenía bajo manga el encuentro, lo que obligó a los visitantes a pedir un tiempo muerto que les diera algo de respiro y no mermara su confianza. Con todo y con eso, el marcador seguía diciendo que la cosa estaba igualada (20-20), por mucho que las sensaciones fueran otras.



En ese instante el equipo melillense apretó, sacó los dientes y le recordó al Pamesa Teruel que poco le importaba el factor campo. En este sentido, se crecieron en la adversidad y lograron una ventaja que les permitió, en última instancia, llevarse el primer parcial (23-25), lo que dejó un sabor agridulce en la marea naranja que, en algún momento, vio más cerca la opción de que el primer set cayera del lado local. Saldar una deuda

Los naranjas saltaron al segundo parcial con la intención de saldar la deuda que le debía a su público, y es que no habían conseguido llevarse el parcial en la pista, mientras que la hinchada sí que había dado la talla en el factor moral. Así pues, los de Torcello se anotaron los tres primeros puntos del parcial de manera consecutiva, pero un error desde el saque permitió que los visitantes entrasen en juego. De este modo, al cabo de unos cuantos puntos la situación volvió a igualarse (6-6).



Pese a ello, los naranjas sabían que tenían una deuda pendiente y no iban a rendirse, así pues, aprovechando una rotación favorable, los de Torcello fueron capaces de granjearse una ventaja de tres puntos que enloqueció al público y obligó al técnico visitante, Abdelkader, a pedir el tiempo muerto. Un parón que de poco o nada sirvió, pues, en lugar de decrecer, esa ventaja creció (18-12).



Abdelkader lo volvió a intentar con un nuevo receso y un cambio en la pista al ingresar a Del Pueblo por Martina, pero tampoco surtió demasiado efecto, pues los visitantes recortaron algo la ventaja, pero seguían por debajo en el luminoso (21-16).



De esta manera, los turolenses se fueron acercando al final del parcial con todo a favor hasta que Emilio Ferrández se encargó de cerrarlo con un potentísimo remate que empataba la contienda (25-19). Así, los narnajas saldaban una parte de la deuda, aunque, sin duda alguna, el público todavía les demandaba más para lograr levantar la eliminatoria. Crisis de fe

En el tercer set los de Los Planos comenzaron dominando desde el ataque. Vildósola y Ferrández salieron entonados pintando los primeros puntos de naranja. No obstante, Rubén López y Melgarejo elaboraron la respuesta visitante (9-9). Una respuesta que no consiguió frenar a los naranjas, y es que, esta vez, no iban a achicarse ante la presión visitante. Así pues, a mediados del parcial lograron una ventaja vital que los acercaba a su objetivo (17-13).



Dicha ventaja se fue diluyendo con los golpes del combinado melillense, sobre todo de Giustiniano, que hacía mucho daño en taque. Tanto es así, que él mismo le dio la vuelta a la tortilla al colocar el 18-21 favorable a los melillenses y sumir a los naranjas en una crisis de fe. Con la confianza mermada, los naranjas se vieron superados en todos los aspectos y volvieron a ponérseles las cosas cuesta arriba (22-25).



En el cuarto set los de Maxi Torcello parecía que hacían borrón y cuenta nueva en los primeros instantes de juego para devolver la igualdad al partido, pero nada más lejos de la realidad, y es que los naranjas no terminaron de recuperar la confianza y acabaron perdiendo el cuarto set por 23-25, lo que los apeaba de la competición.