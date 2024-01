Maxi Torcello: “Estamos ilusionados ante una oportunidad histórica”

Por

El Pamesa Teruel se enfrenta este jueves a su propia historia en el duelo de ida de los cuarto de final de la CEV Challenge Cup. El bloque naranja tratará de dar un primer paso hacia sus primeras semifinales europeas venciendo al Akaa finlandés, un rival que nunca antes se ha enfrentado al conjunto turolense. El equipo afronta el compromiso, que tendrá lugar el jueves a las 20:00 horas en el pabellón de Los Planos, con la ilusión que merece una cita de estas características. Maxi Torcello quiere que el sueño de conquistar Europa siga vivo: “Estamos muy ilusionados ante una oportunidad histórica que tiene el club de pasar a unas semifinales europeas. Vamos a dejar todo por perseguir este sueño de seguir avanzando en Europa”. Llamamiento a la afición El pabellón de Los Planos vivirá este jueves su primera gran tarde del año y lo hará a lo grande, con un duelo de ida de cuartos de final de competición europea. Una cita para la que el club pretende rozar el lleno, con el objetivo de seguir avanzando en su aventura continental. Carlos Ranera, presidente de la entidad turolense, recalcó la importancia que puede tener la afición de cara a este primer duelo de los cuartos de final en la presentación del partido que tuvo lugar este miércoles en el propio pabellón de Los Planos: “Me permito hacer un llamamiento a la afición, porque es muy importante para afrontar un partido de estas características, donde sacar un buen resultado para afrontar la vuelta no es determinante pero ayudaría mucho a tener la eliminatoria lo más dirigida posible”. A ese llamamiento también se sumó el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Teruel, Suso Artigot: “La junta directiva, con buen criterio, ha puesto el partido a las 20:00 horas para que toda aquella gente que trabaje pueda acudir al pabellón. Esperemos que lo podamos ver como en esas primeras ediciones de la Champions”.



Para facilitar la venta de entradas, el club naranja abrirá la sede desde las 19 hasta las 21 horas este miércoles, aunque también se podrán adquirir en taquillas el mismo día del encuentro. Los precios se mantienen invariables respecto a las anteriores eliminatorias, siendo de 10 euros para el público en general y de 5 euros para los jóvenes de 12 a 27 años. Por su parte, los abonados accederán al pabellón de manera gratuita.



También habrá presencia de público visitante, ya que estará presente parte de la colonia finlandesa que reside en España, “sobre todo la que vive en Torrevieja y Alicante”, según confirmó Ranera.

Sin embargo, el club no podrá contar con las nuevas gradas supletorias mecanizadas para el duelo de este jueves. “En principio, debería estar entregada para el día 13, para el próximo partido de Superliga, pero la última semana del año paraba la empresa y ahora hay competición europea y les hemos dicho que no vinieran. Esperemos que lo antes posible, una vez pasen estos dos siguientes partidos, a ver si la semana que viene pueden trabajar a pleno rendimiento y la pueden acabar ya”, explicó Artigot. Una competición motivante El equipo naranja tratará de conseguir ventaja en el primer duelo de la eliminatoria y mantener así la idílica relación que está teniendo este curso con la CEV Challenge Cup. Para Maxi Torcello, la tercera competición continental es “muy motivante”, sobre todo cuando se desarrolla en territorio turolense: “Es una competición que se nos dio bien hasta ahora y creo que se vio el mejor nivel del equipo. El jueves va a ser un día que va a haber mucha gente y creo que nos van a ayudar muchísimo”.



Sin embargo, el preparador argentino no considera que la CEV Challenge Cup se haya convertido en uno de los objetivos primordiales para el equipo, sino más bien un comodín anímico para los suyos. “Esta es una competición más motivacional que otra cosa. No lo tomamos como una obligación, sino como algo motivante o desafiante para sentirnos mejor”, explicó Torcello, quien piensa que jugar el primer encuentro de la eliminatoria puede terminar resultando positivo: “El empezar fuerte un partido y sacar una ventaja para ir a jugar a una cancha que no conoces bien siempre da un poquito más de tranquilidad. Es verdad que si tienes que jugar un set de oro es mucho mejor jugar en casa, pero dar el primer golpe también suma mucho”.



Por su parte, Víctor Méndez, que no podrá disputar el encuentro pero que sigue avanzando en su proceso de recuperación cree que la mentalidad del equipo debe ser similar a la del Atlético de Madrid del Cholo Simeone, el famoso “partido a partido”, para tratar de mantener la ilusión: “Debemos intentar llegar a semifinales, hace historia y a partir de ahí soñar”.