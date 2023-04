El Pamesa Teruel regresa a las semifinales de los 'play-offs' tras un año en barbecho

Por

El Pamesa Teruel Voleibol está tejiendo de nuevo los mimbres de equipo ganador que siempre lo ha caracterizado y buena prueba de ello es su actual campaña. Los naranjas regresan a las semifinales de los play-offs después de que el año pasado cayeran eliminados en cuartos ante el Guaguas. Una puntada más con la que el Pamesa Teruel pretende completar su renacimiento. En este sentido, su próxima parada será Río Duero Soria, un rival duro al que el conjunto que dirige Maxi Torcello no ha conseguido ganar en ninguno de los partidos en los que se han enfrentado durante la temporada actual.



La última aparición de los naranjas en unas semifinales de los play-offs data de la temporada 2020-2021 y terminó de manera amarga para los turolenses. En esa época, el equipo que por aquel entonces era dirigido por Miguel Rivera, logró hacerse con un puesto en las semifinales tras vencer, también en tres partidos, al CV Manacor. En esas semifinales les tocó lidiar precisamente ante el Unicaja Costa de Almería, quien finalmente hizo saltar por los aires toda pretensión naranja. Estos comenzaron adelantándose a domicilio decantando el primer partido de manera favorable, sin embargo, en Los Planos los locales se deshicieron y los verdes consiguieron romper el maleficio que los venía atormentando en los años previos, al llevarse los dos partidos y, con ello, hacerse con un hueco en la final que, posteriormente, perderían ante Guaguas.



Así pues, en esta ocasión los de Maxi Torcello tratarán de no repetir los mismos pasos para poder hacerse con un hueco en la final. No obstante, para ello van a tener que trabajar duro, ya que ante ellos estará Río Duero Soria, uno de los pocos equipos que ha conseguido hacer temblar los cimientos de los naranjas durante este curso.



Los sorianos conforman el único conjunto de la Superliga que ha conseguido vencer a los de Torcello en todos los partidos en los que se han enfrentado esta temporada. Ni siquiera Guaguas lo logró, ya que los naranjas consiguieron derrotarlos en las semifinales de la Copa del Rey. En total, durante este año se han enfrentado en tres ocasiones, los dos partidos de la fase regular y la final de la Copa del Rey. En la fase regular, los de Soria fueron contundentes y se llevaron los dos partidos por 0-3, en Los Planos, y 3-1, en Los Pajaritos. Y en la final de la Copa del Rey, que se disputó sobre suelo soriano, los naranjas fueron capaces de dar más guerra alargando los sets hasta el final, pero, finalmente, los anfitriones se llevaron el torneo del KO por 1-3.



De esta manera, a los de Maxi Torcello les va a tocar entregar su mejor versión para poder romper con el maleficio que les lanzaron los sorianos, quienes parecen tenerles tomada la medida. Pernambuco, el MVP El opuesto de Pamesa Teruel Voleibol Rodrigo Pernambuco es el MVP del segundo fin de semana de cuartos de final de la Superliga Masculina. El jugador brasileño, junto a su compañero Víctor Méndez, también en el mejor siete de la jornada, fueron determinantes en la remontada turolense en la eliminatoria ante Unicaja Costa de Almería. El conjunto que dirige Máximo Torcello venció al cuadro almeriense en los dos partidos disputados en Los Planos para conquistar el billete a semifinales de play-offs. Pernambuco acumuló 49 puntos; que incluyen 1 saque directo y 5 bloqueos, para liderar el septeto ideal del fin de semana.



CV Guaguas derrotó a un combativo Arenal Emevé en el segundo choque entre ambos contendientes, siendo piezas fundamentales el receptor Paolo Zonca y Matthew Knigge, central estadounidense. Melilla Sport Capital dio la vuelta a su eliminatorio, forzando el tercer enfrentamiento ante Léleman Conqueridor Valencia, destacando la aportación de Unai Larrañaga y Agustín Luengas en los dos partidos del fin de semana. Jaime Pérez, colocador de Río Duero Soria, cierra el mejor siete del fin de semana en la División de Honor masculina. Pamesa, Soria, Guaguas y Melilla pasan a la siguiente fase Después de este segundo fin de semana intenso de voleibol, ya están definidos los equipos que continúan de cara a la siguiente fase de los play-offs, que corresponde a las semifinales. En este sentido, los cuatro equipos que todavía tienen opciones de luchar por el título son Pamesa Teruel, Río Duero Soria, Guaguas y Melilla Sport Capital.



Río Duero Soria y Pamesa Teruel se verán las caras en uno de los partidos de las semifinales. Los naranjas consiguieron colarse en las semifinales con el aliento de su público, que los ayudó primero a forzar el tercer partido y posteriormente a culminar la remontada en un trepidante partido que se marchó al quinto set. Los sorianos, por su parte, se deshicieron del Barça Voleibol en tan solo dos partidos, con una dominancia aplastante (1-3 y 3-0).



En el otro partido de las semifinales, los protagonistas serán el Guaguas y el Melilla Sport Capital, que se enfrentarán por un puesto en la final. Los canarios adoptaron un guion similar al de Río Duero Soria y se deshicieron de su rival, el Arenal Emevé, en dos partidos por 0-3 y 3-1. Los de la Ciudad Autónoma, al igual que el Pamesa Teruel, tuvieron que sudar para hacerse con un hueco en las semifinales. Estos también se vieron beneficiados por el factor campo y en el Javier Imbroda Ortiz cerraron su remontada (3-1, 3-0 y 3-1).



Así pues, de los partidos entre el Río Duero Soria y el Pamesa Teruel, y el Guaguas y el Melilla Sport Capital, saldrán los finalistas que se disputarán el título de la Superliga 2022-2023.