El Pamesa Teruel se lleva el duelo directo por el quinto puesto ante Cisneros (1-3)

Por

El Pamesa Teruel venció este sábado en el duelo directo ante Cisneros Alter Tenerife y logró afianzarse en el quinto puesto de la tabla clasificatoria. Como se preveía, la igualdad fue la nota dominante en el partido entre ambos equipos. A los de Torcello les tocó sufrir para sacar el compromiso adelante, pero, finalmente, con un Mauro Zelayeta imperial que anotó 19 puntos terminaron llevándose el gato al agua.



El Pamesa Teruel fue el encargado de designar el inicio del partido con el primer saque del encuentro por mediación de Mauro Zelayeta. Con un balón duro ya avisó de que los naranjas venían a por todas.



El primer punto cayó del lado de los naranjas, que en esta ocasión vestían de gris, por un error de los locales que terminaron enviando el balón a la red. No obstante, los tinerfeños dejaron saber desde el inicio que iban a poner las cosas complicadas, y es que salieron a la pista con la intención de no dejar que los naranjas pudieran ganar una gran ventaja en el luminoso (2-2).



De hecho, pese a que el inicio fue favorable al Pamesa Teruel, la respuesta de los locales fue tan fuerte que consiguieron un parcial de 5-0 para ponerse por delante y situar el 6-2 en el marcador, lo que obligó a a pedir un tiempo muerto.



Los de Torcello salieron concentrados en la recepción, pero los de Tenerife mostraban un gran nivel en los bloqueos y en el saque durante los primeros instantes de juego y ello les había permitido granjearse esta ventaja, que se mantenía conforme avanzaba el partido (9-5).



En este instante los naranjas trataron de abstraerse del resultado y centrarse en lo que habían trabajado para castigar los puntos más débiles de los canarios. Así, ofreciendo una marcha más en la recepción y complicando las cosas con un buen saque, los naranjas consiguieron recortar buena parte de la ventaja que se habían granjeado los de casa, situando así el marcador en el 13-11. Ahora la igualdad que se le atribuye a estos dos equipos basándose en la tabla clasificatoria también se podía ver sobre la pista.



Cisneros reaccionó y consiguió una ventaja de 17-14, lo que obligó a Maxi a solicitar una segunda pausa en este primer set. Un fallo en el saque y una buena jugada de los visitantes le permitió a los naranjas igualar las cosas de cara a la recta final del primer parcial (17-16). En ese momento, el técnico local detuvo el encuentro para detener este empuje de los turolenses y le funcionó en un primer momento, ya que su equipo logró una ventaja de dos puntos (19-17), pero los de Torcello apretaron un poco más en el saque y complicaron seriamente la recepción de los canarios, llevando el partido al 19-19.



Un Mauro Zelayeta estelar en el saque le dio la vuelta a la tortilla y colocó a los de la ciudad de Los Amantes por delante en este tramo final del primer parcial (21-20). Cisneros respondía y Lorente se convertía en el más listo de la clase para devolver la ventaja a Teruel con una finta (22-21). Cisneros volvía a responder y el el muro de Teruel devolvía la superioridad. Ahora este era el guion, los turolenses golpeaban primero y los locales se negaban a conceder el primer set tan fácilmente. Así el partido se colocó en el 25-25.



Dos fallos de Cisneros acabaron decidiendo el primer set. Costa se arriesgó en el saque y mando el balón directamente fuera de los límites y una mala recepción a un saque de Fresquet posibilitó que el primer set cayera del lado naranja por 25-27.



La intensidad fue máxima durante este primer set, y es que había mucho en juego, pues los dos equipos se jugaban el quinto cajón de la tabla clasificatoria. Así pues, el segundo set no iba a ser muy diferente.



En efecto, el segundo parcial dio comienzo con la misma pauta y el marcador se mantenía igualado en los primeros instantes de juego (5-4).

Un error de Vildósola en el saque le concedió una pequeña ventaja a los locales, pero él mismo se encargó de enmendar su error con un remate inteligente que colocaba el 7-6.

Los de Cisneros siguieron buscando labrarse esa ventaja y de tanto intentarlo lo consiguieron. Amorim sacó a relucir su mejor voleibol y sus mejores golpes para colocar el 12-8 favorable a los locales, lo que volvió a forzar a Maxi a detener el encuentro.



Amorim espoleó a los suyos, pues en los instantes posteriores los canarios fueron capaces de frenar todos los ataques turolenses y llevaron el partido al 15-8. Con este contexto, Maxi detuvo nuevamente el encuentro y metió a Miguel Ángel Martínez y Guillem Pont para buscar la reacción de los suyos. Sin embargo, esta no llegaba y el partido se marchaba al 17-10.



La igualdad del primer set y el inicio del segundo se había esfumado y ahora eran los canarios los que dominaban el encuentro. Los locales estaban más cómodos, mientras que los turolenses no conseguían construir sus jugadas con criterio y eficacia (20-12).



Zelayeta y Vildósola, los jugadores que mejor estaban funcionando en esos instantes de juego, consiguieron achicar la ventaja de los locales, aunque no consiguieron evitar que el segundo set cayera del lado de los canarios. Los turolenses arriesgaron en el saque para tratar de darle la vuelta al luminoso, pero lo hicieron en exceso y acabaron lamentándolo, ya que finalmente, concedieron el segundo set a los de Tenerife (25-17). De esta manera, volvía a estar todo igualado de nuevo.



El tercer set comenzó de manera completamente diferente a los anteriores, si antes había reinado la igualdad, los de Cisneros se encargaron de que no fuera así en esta tercera manga, pues salieron más enchufados y más eficaces en el ataque, y llevaron el partido al 4-1.



No obstante, Zelayeta y Valiño se encargaron de devolver la igualdad con sus duros golpes y bloqueos, y situaron el 6-5 en el marcador. A partir de ahí, el muro de Teruel apareció también a través de Téllez para darle la vuelta al partido y colocar el 8-7.



Lorente y Zelayeta formaron una buena dupla para hacer que los turolenses llegaran a los dos dígitos primero, aunque Cisneros volvió a darle la vuelta a la situación castigando la recepción naranja (12-10). Pese a ello, en esta ocasión los locales no lograban labrarse esa ventaja que habían conseguido previamente y el envite se mantenía igualado (15-15).



Zelayeta estaba en todos los guisos, y es que en una jugada aparecía por zona dos para machacar a los locales y en la siguiente aparecía para levantar el muro de Teruel. Así, los naranjas consiguieron llevar el partido al 17-20.



La tensión en la pista aumentaba conforme se acercaba el final de este parcial y los reproches también. El árbitro, que ya había avisado con dos cartulinas amarillas, una para cada equipo, se vio obligado a sacar una cartulina roja para Costa por las quejas airadas, de manera que se sumaba un punto más para el Pamesa en el marcador. (17-21). Del mismo modo, un jugador del Teruel vio también la roja por los mismos motivos, concediendo un punto gratis a los locales.



Finalmente, los turolenses fueron capaces de manejarse mejor en esa situación de presión y terminaron llevándose este parcial por 21-25, lo que dejaba un resultado global de 1-2.



La rabia fraguada durante los últimos minutos de juego del tercer parcial les sirvió a los naranjas para salir más enchufados en el cuarto set, que podía ser definitivo, de este modo lograron anotarse los tres primeros puntos del set (0-3).



El marcador comenzó a pesarle a los canarios, que salieron más descentrados en este cuarto parcial, y comenzaron a sufrir. Mientras tanto, los naranjas construían rápido sus jugadas y conseguían hacer daño a los locales (7-10).



Hacia mitad del parcial los locales despertaron y lograron igualar la contienda (15-15), aunque daba la sensación de que los turolenses tenían la situación bajo control, pues se mantenían por delante en el intercambio de golpes. Además, los canarios no eran capaces de frenar el ataque naranja, de modo que, los visitantes se granjearon una pequeña ventaja de cara al tramo final (17-21).



Ambrosio trató de frenar la avalancha turolense con una pausa, pero lo cierto es que en este tramo final los locales se acabaron desinflando y los de Torcello supieron mantener el nivel para llevarse finalmente esta cuarta manga por19-25 y el partido por 1-3. Un resultado con el que logran afianzarse en ese quinto puesto y seguir mirando hacia su objetivo: el cuarto puesto de la Superliga Masculina.El Pamesa Teruel venció ayer en el duelo directo ante Cisneros Alter Tenerife y logró afianzarse en el quinto puesto de la tabla clasificatoria. Como se preveía, la igualdad fue la nota dominante en el partido entre ambos equipos. A los de Torcello les tocó sufrir para sacar el compromiso adelante, pero, finalmente, con un Mauro Zelayeta imperial que anotó 19 puntos terminaron llevándose el gato al agua.



El Pamesa Teruel fue el encargado de designar el inicio del partido con el primer saque del encuentro por mediación de Mauro Zelayeta. Con un balón duro ya avisó de que los naranjas venían a por todas.



El primer punto cayó del lado de los naranjas, que en esta ocasión vestían de gris, por un error de los locales que terminaron enviando el balón a la red. No obstante, los tinerfeños dejaron saber desde el inicio que iban a poner las cosas complicadas, y es que salieron a la pista con la intención de no dejar que los naranjas pudieran ganar una gran ventaja en el luminoso (2-2).



De hecho, pese a que el inicio fue favorable al Pamesa Teruel, la respuesta de los locales fue tan fuerte que consiguieron un parcial de 5-0 para ponerse por delante y situar el 6-2 en el marcador, lo que obligó a a pedir un tiempo muerto.



Los de Torcello salieron concentrados en la recepción, pero los de Tenerife mostraban un gran nivel en los bloqueos y en el saque durante los primeros instantes de juego y ello les había permitido granjearse esta ventaja, que se mantenía conforme avanzaba el partido (9-5).



En este instante los naranjas trataron de abstraerse del resultado y centrarse en lo que habían trabajado para castigar los puntos más débiles de los canarios. Así, ofreciendo una marcha más en la recepción y complicando las cosas con un buen saque, los naranjas consiguieron recortar buena parte de la ventaja que se habían granjeado los de casa, situando así el marcador en el 13-11. Ahora la igualdad que se le atribuye a estos dos equipos basándose en la tabla clasificatoria también se podía ver sobre la pista.



Cisneros reaccionó y consiguió una ventaja de 17-14, lo que obligó a Maxi a solicitar una segunda pausa en este primer set. Un fallo en el saque y una buena jugada de los visitantes le permitió a los naranjas igualar las cosas de cara a la recta final del primer parcial (17-16). En ese momento, el técnico local detuvo el encuentro para detener este empuje de los turolenses y le funcionó en un primer momento, ya que su equipo logró una ventaja de dos puntos (19-17), pero los de Torcello apretaron un poco más en el saque y complicaron seriamente la recepción de los canarios, llevando el partido al 19-19.



Un Mauro Zelayeta estelar en el saque le dio la vuelta a la tortilla y colocó a los de la ciudad de Los Amantes por delante en este tramo final del primer parcial (21-20). Cisneros respondía y Lorente se convertía en el más listo de la clase para devolver la ventaja a Teruel con una finta (22-21). Cisneros volvía a responder y el el muro de Teruel devolvía la superioridad. Ahora este era el guion, los turolenses golpeaban primero y los locales se negaban a conceder el primer set tan fácilmente. Así el partido se colocó en el 25-25.



Dos fallos de Cisneros acabaron decidiendo el primer set. Costa se arriesgó en el saque y mando el balón directamente fuera de los límites y una mala recepción a un saque de Fresquet posibilitó que el primer set cayera del lado naranja por 25-27.



La intensidad fue máxima durante este primer set, y es que había mucho en juego, pues los dos equipos se jugaban el quinto cajón de la tabla clasificatoria. Así pues, el segundo set no iba a ser muy diferente.



En efecto, el segundo parcial dio comienzo con la misma pauta y el marcador se mantenía igualado en los primeros instantes de juego (5-4). Un error de Vildósola en el saque le concedió una pequeña ventaja a los locales, pero él mismo se encargó de enmendar su error con un remate inteligente que colocaba el 7-6.



Los de Cisneros siguieron buscando labrarse esa ventaja y de tanto intentarlo lo consiguieron. Amorim sacó a relucir su mejor voleibol y sus mejores golpes para colocar el 12-8 favorable a los locales, lo que volvió a forzar a Maxi a detener el encuentro.



Amorim espoleó a los suyos, pues en los instantes posteriores los canarios fueron capaces de frenar todos los ataques turolenses y llevaron el partido al 15-8. Con este contexto, Maxi detuvo nuevamente el encuentro y metió a Miguel Ángel Martínez y Guillem Pont para buscar la reacción de los suyos. Sin embargo, esta no llegaba y el partido se marchaba al 17-10.



La igualdad del primer set y el inicio del segundo se había esfumado y ahora eran los canarios los que dominaban el encuentro. Los locales estaban más cómodos, mientras que los turolenses no conseguían construir sus jugadas con criterio y eficacia (20-12).



Zelayeta y Vildósola, los jugadores que mejor estaban funcionando en esos instantes de juego, consiguieron achicar la ventaja de los locales, aunque no consiguieron evitar que el segundo set cayera del lado de los canarios. Los turolenses arriesgaron en el saque para tratar de darle la vuelta al luminoso, pero lo hicieron en exceso y acabaron lamentándolo, ya que finalmente, concedieron el segundo set a los de Tenerife (25-17). De esta manera, volvía a estar todo igualado de nuevo.



El tercer set comenzó de manera completamente diferente a los anteriores, si antes había reinado la igualdad, los de Cisneros se encargaron de que no fuera así en esta tercera manga, pues salieron más enchufados y más eficaces en el ataque, y llevaron el partido al 4-1.



No obstante, Zelayeta y Valiño se encargaron de devolver la igualdad con sus duros golpes y bloqueos, y situaron el 6-5 en el marcador. A partir de ahí, el muro de Teruel apareció también a través de Téllez para darle la vuelta al partido y colocar el 8-7.



Lorente y Zelayeta formaron una buena dupla para hacer que los turolenses llegaran a los dos dígitos primero, aunque Cisneros volvió a darle la vuelta a la situación castigando la recepción naranja (12-10). Pese a ello, en esta ocasión los locales no lograban labrarse esa ventaja que habían conseguido previamente y el envite se mantenía igualado (15-15).



Zelayeta estaba en todos los guisos, y es que en una jugada aparecía por zona dos para machacar a los locales y en la siguiente aparecía para levantar el muro de Teruel. Así, los naranjas consiguieron llevar el partido al 17-20.



La tensión en la pista aumentaba conforme se acercaba el final de este parcial y los reproches también. El árbitro, que ya había avisado con dos cartulinas amarillas, una para cada equipo, se vio obligado a sacar una cartulina roja para Costa por las quejas airadas, de manera que se sumaba un punto más para el Pamesa en el marcador. (17-21). Del mismo modo, un jugador del Teruel vio también la roja por los mismos motivos, concediendo un punto gratis a los locales.

Finalmente, los turolenses fueron capaces de manejarse mejor en esa situación de presión y terminaron llevándose este parcial por 21-25, lo que dejaba un resultado global de 1-2.



La rabia fraguada durante los últimos minutos de juego del tercer parcial les sirvió a los naranjas para salir más enchufados en el cuarto set, que podía ser definitivo, de este modo lograron anotarse los tres primeros puntos del set (0-3).



El marcador comenzó a pesarle a los canarios, que salieron más descentrados en este cuarto parcial, y comenzaron a sufrir. Mientras tanto, los naranjas construían rápido sus jugadas y conseguían hacer daño a los locales (7-10).



Hacia mitad del parcial los locales despertaron y lograron igualar la contienda (15-15), aunque daba la sensación de que los turolenses tenían la situación bajo control, pues se mantenían por delante en el intercambio de golpes. Además, los canarios no eran capaces de frenar el ataque naranja, de modo que, los visitantes se granjearon una pequeña ventaja de cara al tramo final (17-21).



Guidolín trató de frenar la avalancha turolense con una pausa, pero lo cierto es que en este tramo final los locales se acabaron desinflando y los de Torcello supieron mantener el nivel para llevarse finalmente esta cuarta manga por19-25 y el partido por 1-3. Un resultado con el que logran afianzarse en ese quinto puesto y seguir mirando hacia su objetivo: el cuarto puesto de la Superliga Masculina.