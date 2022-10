El CV Melilla paga los platos rotos del Pamesa Teruel

Por

Al CV Melilla le tocó pagarlos platos rotos del Pamesa Teruel y se encontró con un equipo decidido a enmendar el mal arranque de temporada que había protagonizado hasta la fecha. Los turolenses se impusieron en cuatro sets a los de la ciudad autónoma (22-25, 19-25, 21-25 y 13-25) en una demostración de rasmia y de potencial.



Los turolenses dejaron bien claro que habían llegado a la ciudad autónoma con los deberes hechos y tras un gran saque del colocador, Rubén Lorente, el bloqueo naranja (ayer de negro) le dio a los aragoneses el primer punto del partido. Sin embargo, esa inyección de confianza se diluyó como un azucarillo en el café con cuatro acciones positivas de los melillenses.



Del otro lado de la red, un viejo conocido de los aficionados turolenses, el montenegrino Balsa Radunovic, demostró que quien tuvo, retuvo y se encargó de levantar un buen número de balones en la zona de recepción, mientras que otro ex turolense, la torre de ébano Pascal Diedhiou, se mostraba letal en la red.



Sin embargo, Jean Pascal se encontró en la medular con la horma de su zapato enfrentándose en el bloqueo con el mexicano Axel Téllez, cada vez más integrado en el sistema de Maxi Torcello.



Así, poco a poco, punto a punto, los de Torcello recuperaron un poco de aire y acortaron su desventaja el empate a 7 , que selló Pernambuco con dos aces. Un bloqueo Téllez dio ventaja a los de Los Planos (8-9), que ensanchó David López al rematar fuera.



Teruel buscaba al montenegrino con el servicio para tratar de alejarlo de la red, donde resulta letal en pipe o en zona 4. Mientras que el bloqueo, ayer sí, funcionó con precisión dejando los balones en la pista contraria. Pero fue, precisamente, el bloqueo rival el que devolvió la igualdad a 14 en el luminoso del Javier Imbroda. Un remate de Martina y un ace de Luengas volvieron a poner arriba a los locales (18-15), lo que provocó la entrada de Muryllo, buscando cerrar la recepción.



Una falta de entendimiento naranja al levantar un balón suelto le dio el primer set ball a Melilla (24-21). Méndez salvó el primero pero la primera manga no fue más allá y dejó el primer parcial para los locales (25-22).



Torcello repitió septeto ideal, y como en la primera manga, sus hombres se anotaron el primer punto de la manga. Sin embargo, los melillenses supieron, desde el arranque del segundo set, generar desconcierto en las filas de su rival tratando de desordenar el sistema de Maxi. Pese a todo, los turolenses supieron tomar las riendas del juego y llevar una tímida ventaja sobre los africanos en comienzo del set (5-6) que desembocó en un intercambio de puntos tan trepidante como estéril, que llevó el partido hasta el 12-13, con un rosario de aciertos y errores a los dos lados de la red.



Los turolenses se asentaron mejor en la pista y pusieron contra las cuerdas a sus rivales con un parcial 5 puntos.



Lorente confiaba en la potencia del opuesto brasileño pero también demostró una gran conexión con Víctor Méndez, que se convirtió en el segundo mejor argumento anotador del sistema naranja.



Sin embargo, Abdelkader rearmó su sistema de bloqueo y defensa para contrarrestar el orden naranja y la paridad regresó al luminoso del Javier Imbroda.



Pernambuco ingresó al Teruel en los veintes y Ferrández sumó el punto 21, con cuatro de ventaja en uno de los momentos más brillantes del equipo de Los Amantes, que se construyó una renta de hasta seis puntos (17-23) que terminó siendo suficiente `para que el opuesto carioca cerrase el set para los turolenses (19-25).



Como en los dos anteriores el Pamesa Teruel repitió septeto y también se anotó el primer punto de la manga.



Los de Torcello parecían haber encontrado su perfil ganador y se aferraban a él con fiereza. Y como en los anteriores, en seguida el entró en un intercambio de puntos en el que, esta vez sí, los naranjas de negro parecían tener las de ganar. Téllez sacaba sobre Luengas buscando anularlo en ataque, pero lo hizo con tanta potencia que el melillense ni siquiera tuvo oportunidad de controlar la recepción.



Salim Abdelkader trató de reordenar sus filas y romper el juego naranja con un tiempo muerto. Y lo logró, venciendo Luengas un duelo con un bloqueo doble del Pamesa en el que saltaron chispas.



Y cuando más falta le hacía a su equipo, Luengas se tuvo que retirar por unas molestias en una pierna. Teruel aprovechó para pisar un poco más el acelerador y lograr una renta de 5 puntos con la que entró en los veintes sin que los de la ciudad autónoma dieran síntomas de poder remediarlo. Jean Pascal mandó fuera una mala recepción para dar la primera de las cinco bolas de set a los turolenses, que aunque no aprovecharon las dos primeras, obligando a Maxi a convocar a los suyos para serenar los ánimos. Un error de saque de Martina le dio la ventaja a Pamesa con el 21-25.



Como los tres anteriores, el cuarto set arrancó con los mismos hombres del Pamesa en pista y con el primer punto cayendo del lado visitante del marcador. Sobre la pista, los pupilos de Torcello rebosaban confianza. Todo lo que hasta esta semana eran dudas se habían convertido, como por arte de magia, en certezas. Y la maquinaria naranja se espolsó la carbonilla para funcionar con la precisión de un reloj suizo. Sin embargo, los de Abdelkader tiraron de oficio y lograron fabricarse una ventaja de cinco puntos cimentado en la pared que edificó Pascal sobre Pernambuco, anulando sus remates con bloqueos. Pero desde la línea de saque el opuesto naranja anotó dos aces consecutivos y Edwards, que había salido en el puesto de Lorente, bloqueó para devolver la iniciativa a los suyos (11-12).



Con un parcial de siete puntos el Teruel entró en los veintes sin que diera ninguna licencia a sus enemigos (12-20).



Emilio anotó el punto 24 y Víctor Méndez no esperó y cerró la primera victoria de la temporada con un bloqueo (13-25).