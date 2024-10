El Pamesa Teruel Voleibol supera con comodidad el desafío melillense (3-0)

Por

Los Planos volvió a celebrar en la tarde de ayer una nueva victoria después de que el Pamesa Teruel derrotase por la vía rápida al CV Melilla (3-0). Los naranjas dominaron con puño de hierro los dos primeros sets y en el tercereo tiraron de casta y orgullo para no dar demasiadas opciones a un CV Melilla que estuvo lejos de sus mejor versión.



Ayer día 19 de octubre tuvo lugar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, por ello, antes de que el balón echase a volar el Pamesa quiso tener un detalle con la Asociación Española contra el Cáncer de Teruel y llevó a cabo una mesa de información y sensibilización a la entrada del pabellón, además de un acto por el cual se leyó un manifiesto a pie de pista por parte de voluntarios de la asociación y el equipo femenino les hizo entrega de una camiseta firmada para una subasta que va a hacer la asociación con el fin de recaudar fondos para la investigación. Asimismo, también se vendieron objetos realizados por la misma asociación con el mismo fin recaudatorio.



Posteriormente comenzó la acción en Los Planos. Se presentaron las plantillas de los dos equipos para que empezase a hablar el voleibol. Los naranjas, con la importante baja de Tobías Scarpa, lesionado en su último partido, buscaban mantener la buena imagen que mostraron en su feudo en el primer partido de Superliga ante el Unicaja. Dada la lesión de Scarpa, Muraco decidió finalmente vestir al capitán Mariano Vildósola como líbero para cumplir dicha función. De esta manera, el septeto que eligió el equipo naranja para iniciar el choque estuvo conformado por Petar Hristoskov, Emilio Ferrández, Rubén López, Omar Hoyos, David López, Pablo Urchevich y Mariano Vildósola.



Con todos los hombres de ambos conjuntos prevenidos la pelota comenzó a volar sobre la pista de Los Planos y los primeros puntos comenzaron a sucederse. Primero para unos y luego para otros, pero sin ningún tipo de ventaja, pues la igualdad en el juego era patente.



El CV Melilla arrancó concentrado desde el saque dando cuenta de los especialistas que tenían en este rol, sin embargo, el Pamesa Teruel tenía claro por donde pasaban sus opciones y rápidamente comenzó a castigar a sus rivales en la recepción con jugadas bien elaboradas y cargadas de veneno. Tanto es así, que por esta vía llegó la primera ventaja en el marcador favorable al equipo naranja que fue capaz de anotar tres puntos seguidos para poner el 9-6.



Así las cosas, llegó el primer tiempo muerto solicitado por parte de los visitantes para evitar que los de Muraco cogieran carrerilla, pero no pudieron frenarlos. Con Petar Hristoskov por zona dos y Omar Hoyos por zona cuatro, los locales eran letales y conseguían ensanchar todavía más esa ventaja hasta colocar el 15-10.



El capitán del CV Melilla, Federico Martina, trataba de replicar en la diagonal corta, pero ni sus mejores golpes pasaban. El Pamesa Teruel revistió de hormigón su muro para levantarlo una y otra vez y evitar que los ataques visitantes pasasen. Solo uno más se coló y de esta manera el Pamesa cerró un primer parcial redondo por 25-11.



Para el segundo set Abdelkader, el entrenador del CV Melilla, repasó su libreta en busca de alternativas para poder volver a meter a los suyos en el partido y en cierto modo lo hizo, ya que el set comenzó con la misma igualdad que el primero. No obstante, esta vez la igualdad duró incluso menos. El tiempo que tardaron los hombres de ataque naranja en carburar para volver a afinar la puntería. Así, en un visto y no visto los locales se granjearon una ventaja de cuatro puntos (8-4) y el CV Melilla se vio obligado a solicitar un nuevo receso.



Tras el parón la dinámica continúo siendo la misma. Ahora los melillenses no eran capaces ni siquiera de hacer daño desde el saque y su mejor hombre, Martina, se quedaba en el banquillo al verse contrarrestado por el muro naranja. No obstante, la alternativa a Martina, Santos de Oliveira sí que consiguió encontrar huecos en el muro turolense par achicar distancias (15-12), lo que propició el tiempo muerto naranja y que Muraco introdujese algunos cambios, dando entrada a Guillem Pont y Pablo Pérez para que descansasen Petar y Pablo Urchevich, que habían bajado el rendimiento en comparación con el primer set.



Con los cambios realizados Muraco logró que los suyos mantuviesen las diferencias en el marcador. Así, volvió a dar entrada a Pablo Urchevich y Petar al final del parcial para que se encargasen de matarlo y así lo hicieron, aunque esta vez tuvieron que pelearlo más (25-17). El exnaranja Víctor Méndez se encargó de poner el último punto del set al atracarse de balón y rematar un esférico directamente a la red.



Con ello, el contraste entre los dos banquillos era evidente. Los naranjas respiraban tranquilos sabiendo que lo que hacían funcionaba, mientras que los visitantes rebuscaban en su libreta para encontrar alguna alternativa válida para hacer frente a un Pamesa arrollador.



No obstante, quizá por eso mismo los naranjas se confiaron en el inicio del tercer set y cayeron en errores que no habían realizado anteriormente para concederle una oportunidad a su rival, que se puso por delante 3-5. Ello derivó en momentos de nerviosismo para la entidad mudéjar, que se encontraba más imprecisa.



Muraco trató de apaciguar las aguas y devolver la confianza a los suyos con un nuevo tiempo muerto y lo consiguió. Supo leer el jugo, pidió tranquilidad y, desde ahí, el Pamesa se rehizo para ponerse de nuevo por delante en el marcador con un Emilio Ferrández estelar que se cargó el equipo a las espaldas (11-10).



No obstante, el CV Melilla no iba a dar su brazo a torcer y, con un bloqueo mucho más férreo que en los anteriores parciales, consiguieron igualar las fuerzas para ofrecer a la afición presente un final de set de lo más emocionante (13-13). Incluso volvieron a ganar ventaja en el luminoso aprovechándose de otro momento de desacierto turboleta, pero en cuanto afinaron los locales esa ventaja volvió a desaparecer (17-17).



Los de Muraco veían cada vez más cerca la opción de cerrar el partido en este tercer set y apretaban los dientes para conseguirlo, pero los visitantes querían resistir contra viento y marea, y vendían caro cada tanto. De esta manera, el set se encaminaba hacia su final con un 20-20 que mantenía en vilo a todo el público.



En ese instante se erigió la figura de Santos de Oliveira para crear estragos con su remate, pero el desacierto de sus compañeros en el saque y en el ataque acabó concediéndole el set y la victoria por 3-0 al Pamesa Teruel. Precisamente el exnaranja Víctor Méndez, que falló en el último punto del segundo set, volvió a fallar en el último punto del tercero para permitir que su exequipo se hiciera con el triunfo.