El Sestao, rival directo del Teruel, jugará a puerta cerrada sus dos próximos partidos en casa

El Juez Disciplinario Único de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto dos partidos de sanción al portero senegalés del Rayo Majadahonda Cheikh Sarr por su expulsión en el campo del Sestao, que tendrá que jugar a puerta cerrada sus dos próximos encuentros en casa por los insultos racistas de su público al jugador.

La resolución del juez multa también al club vizcaíno por estos hechos con 6.001 euros y al madrileño con 3.006 por retirarse del campo en el minuto 68, además de darle el choque por perdido por 3-0 y descontarle tres puntos en la clasificación. Sarr fue expulsado el pasado sábado en el partido de la última jornada del grupo 1 de la Primera Federación por saltar la valla y encararse con un aficionado del Sestao, situado detrás de su portería, que profería insultos racistas contra él.



Respecto al Sestao, que no ha remitido alegaciones, el juez le sanciona con disputar a puerta cerrada los dos próximos partidos que juegue como local y a pagar una multa de 6.001 euros, por no haber pedido, a través de su capitán, la activación del protocolo de incidentes de público, "pasividad" que deriva en el presente caso. El juez argumenta su decisión de cerrar el campo en que la clausura parcial del mismo, medida adoptada hasta ahora en casos similares, "carece del necesario efecto disuasorio", ya que los autores de los insultos racistas pueden ubicarse libremente en otros sectores del estadio, que no suele completarse en Sestao.



La sanción, motivada por otro episodio de racismo y incivismo en el fútbol español, irrumpe además de lleno en la pelea por la permanencia en la categoría de bronce. El siguiente encuentro del cuadro vizcaíno en su campo es ante otro rival directo del Teruel, Real Unión de Irún. La victoria dictada por el Juez Único coloca al Sestao con 31 puntos, los mismos que el Teruel, y dos menos que Real Unión, Tarazona y Sabadell, que es el próximo rival de los rojillos este sábado por la tarde.



Tres puntos menos se le restan también al Majadahonda tras estos incidentes, por lo que se queda con 21 en la última plaza de la competición. El fallodel Juez Único apunta que la retirada del Rayo Majadahonda del terreno de juego tras los insultos "es una infracción cometida consciente y voluntariamente, contemplada en el artículo 82 Código Disciplinario", por lo que multa al equipo con 3.006€; le da el partido por perdido por 3-0 y le descuenta esos tres puntos en la clasificación.