El Teruel cae ante un Castellón superior desde el punto de penalti (0-1)

El CD Teruel no ha podido con el CD Castellón, de Primera RFEF, en un duelo dominado por el cuadro albinegro de principio a fin.



El cuadro rojillo, que pese al dominio castellonense ha tenido más ocasiones de gol que su rival, ha aguantado hasta la segunda mitad, cuando un penalti cometido por Lucho ha subido al marcador convertido por Dani Romera.



El gol ha dejado noqueado al Teruel, que en los primeros compases del segundo periodo gozaba de sus mejores minutos. Las ocasiones de Villa, en la primera parte, y Guille no han logrado igualar un partido que el cuadro orellut se ha terminado llevando por la mínima.



La solidez defensiva no ha sido suficiente para superar al conjunto dirigido por Rubén Torrecilla, por lo que el cuadro rojillo tratará de concluir la pretemporada con victoria el sábado 27 en su duelo ante el CD Arnedo, el último antes de empezar la liga.