El Utrillas acude a Borja para arbitrar la batalla del descenso a Preferente

Por segundo año consecutivo, desde su regreso a la Tercera División aragonesa, el CD Utrillas afronta la fase final de la temporada, los partidos en los que se supone que está todo en juego, con la tranquilidad y la frescura de quien ha hecho los deberes en tiempo y forma y sólo tiene la prioridad de empezar a tomar posiciones en el mercado y en la planificación de la plantilla para la próxima temporada. No es un detalle menor para el conjunto minero; cuando los tiempos en el fútbol se cumplen con regularidad, las cosas suelen funcionar mejor. Y así, lo de esta tarde en Borja, que a principios de temporada podría verse como un posible enfrentamiento dramático, no lo va a ser en absoluto.



Para el Utrillas, claro. Al otro lado, los locales, sin embargo, se lo juegan todo. Y sin que nada les garantice que vayan a esquivar el descenso a Preferente. Advierte el entrenador del conjunto turolense, Pitu Lerga, de que lo que aguarda hoy en el Meler, a pie de Moncayo, es el aroma, el ambiente y el nervio de los enfrentamientos dramáticos, de las finales que no dirimen títulos, sino que castigan a los perdedores con el infierno. “Vamos con menos presión, e intentaremos aprovecharnos de su ansiedad”, dice el preparador utrillense. Rival herido Porque el Borja, 22 puntos en la clasificación frente a los 40 del Utrillas, y dos derrotas consecutivas, apenas cuatro de los últimos quince puntos en juego, se ha puesto al borde del precipicio, especialmente tras el último partido en Illueca del que no pudo sacar nada positivo. Queda a cinco puntos del Belchite, que juega hoy y marca posición de descenso, y en función de lo que suceda este fin de semana, la intervención del Utrillas podría definir de manera ya muy acusada el devenir de la Tercera aragonesa en esta temporada. Son engañosos los últimos partidos perdidos por el Borja, una final imprevisible la de Illueca, y una derrota por la mínima ante el líder Ejea en la que incluso merecieron más.



Pero las circunstancias de la temporada, el déficit de puntos del equipo borjano y estos últimos partidos perdidos les colocan en el alambre, con el Utrillas definido en el papel del posible verdugo definitivo. “Ellos se juegan mucho”, insiste Lerga, “pero nosotros queremos cosechar la máxima cantidad de puntos posibles”. Y luego, un intangible que al preparador le interesa mucho plasmar sobre el terreno de juego. “Contra Calamocha no estuvimos demasiado finos con el balón, sólo por momentos lo movimos bien”, y resulta que esta semana ha sido sucesión de entrenamientos en las que el Utrillas ha trabajado la seguridad con la pelota, el manejo del esférico y de los tiempos en ataque, la posesión desde la seguridad.



Y quiere verlo Lerga plasmado sobre el terreno de juego en este domingo de finales de abril en Borja. Porque, cuando los deberes están hechos, viene muy bien empezar a vislumbrar cosas que pueden servir de cara a la próxima temporada. Porque el Utrillas se hace grande desde la fluidez con el balón en el suelo, y porque “Borja es un equipo muy fuerte en defensa, que se cierra bien y sale rápido aprovechando los errores del rival”. Interesa dar un buen nivel, y tomar buena nota.