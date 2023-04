Al Utrillas se le escapa el sueño del ascenso en el minuto 89 (1-1)

Por

Al CD Utrillas se le escaparon los tres puntos justo al final de su partido ante el descendido CD Cariñena y su despedida ante su afición frente al Caspe finalmente no tendrá tanto interés como había suscitado. El equipo de Pitu Lerga mantiene su buena racha final pero no estuvo de todo cómodo en La Platera, ni jugando a favor ni en contra del aire, y además encajó un gol después de muchos minutos con la portería a cero.



En una tarde soleada pero también algo ventosa el Utrillas de Pitu Lerga comenzó el encuentro jugando a favor de viento. Una ayuda que se dejaría notar en un principio de enfrentamiento bastante trabado y táctico donde sin embargo los mineros llevaron siempre la iniciativa, a base de una mayor posesión pero también a causa de su propuesta más ambiciosa, con mucho jugador de corte ofensivo en el once inicial. Así en la primera mitad al desahuciado Cariñena se le vería más pendiente de no recibir gol que de arriesgarse a marcar uno, siempre temeroso a la hora de estirarse y con una actitud bastante correcta en cuanto a tensión competitiva en las pelotas divididas pero también dejando la sensación general, algo compartido por su grada, de estar deseando que la temporada se termine lo antes posible.



En todo caso en el primer tiempo no habría goles pues el Utrillas apenas sí tuvo un par de acercamientos de verdadero peligro, pero quizás no supo interpretar bien la situación meteorológica o al menos tener la suficiente verticalidad para tensionar a un rival muy castigado en lo anímico que bien podría venirse abajo a las primeras de cambio. El Cariñena salvó el primer tiempo con cierta comodidad defensiva, pues fue de menos a más e incluso la más clara de esta manga fue para los zaragozanos cuando ya en el tramo final rozaron el gol, pero no tuvieron fortuna y la clara ocasión en el mano a mano de Cristian Fernandes se estrelló en la madera.



En el reinicio a la vuelta de los vestuarios los pupilos de Pitu Lerga dieron un paso al frente y pese a saber que ahora no contaban con el beneficio buscaron su suerte ante un Cariñena que no se arrugó. El empate no les servía de nada a los turolenses y esto lo dejaron claro subiendo mucho más su línea de presión y ganando la batalla en la zona ancha del terreno de juego, donde casi siempre ganó los duelos, buscó con mucho más descaro el área de los locales, a veces a base de balones directos donde las segundas jugadas cobraban mucha importancia pero también con una circulación más ordenada con el que consiguió tener superioridades por las bandas y sacar centros. Sin embargo no estuvo demasiado fino y por contra el Cariñena amenazó en un par de acercamientos interesantes.



Mientras que el gol del Utrillas pudo llegar en alguno de los acercamientos que generó, también en acciones de estrategia a pelota parada, o en otra de Casero rondando la hora de juego que hasta el momento había sido la más clara. Pero sería Tena en el 70´ el encargado de abrir la lata y encarrilar el resultado.



Recibido el primer tanto al Cariñena no le quedó otra que arriesgar, dejando espacios para que los mineros buscaran la sentencia. Así, diez minutos más tarde Jaraba perdonaba el segundo en otra muy clara y eso significaba que el Cariñena seguía vida. Un error fatal porque después de estar a punto de hacer un gol olímpico, a falta de dos minutos para la conclusión, los zaragozanos conseguían empatar e incluso después tuvieron la remontada al alcance en un mano a mano de Kante.