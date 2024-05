El Utrillas salva un empate ante el colista del grupo para cerrar el curso (1-1)

Por

El CD Utrillas puso el punto y final a su notable temporada con una igualada en La Vega ante el colista, ya descendido, CD Cariñena. Un empate que se queda corto para los méritos contraídos por los de Pitu Lerga, pues el equipo estrelló dos en la madera y además se le anularon hasta otros dos goles, pero, en todo caso, poco importó a la afición minera presente en el templo utrillense, pues en la tarde primaveral en tierras turolenses todo fue alegría. A la finalización del enfrentamiento no faltaría el ya conocido tardeo de fin de temporada.



De salida ya se pudo observar y muy rápido que el Utrillas tenía un ritmo superior al Cariñena de Humberto Arto, un equipo encomiable en su esfuerzo y que disputaría los noventa minutos con mucha profesionalidad, pero que no pudo ocultar la diferencia de nivel, sobre todo en una situación tan apurada a estas alturas de la temporada que se reflejaba en un banquillo muy corto lleno de juveniles.



De esta manera el acoso utrillense sería casi inmediato y, ya en el diez, una jugada de Tena por el costado derecho con centro al área era rematada por Adrián Hernández directamente al palo. Tres minutos después Adrián Hernández volvía a rozar el gol en una acción individual en la que incluso llegó a regatear al portero, pero el gol cantado al final no fue tal y el marcador no se movió, por lo que el Cariñena se mantuvo sin castigo.



El dominio local en el primer periodo sería muy grande y los acercamientos a portería contraria numerosos, pero a los mineros les faltó pegada y a punto estuvieron de pagarlo muy caro. Al filo de la media hora Diego Ibáñez malgastó una clarísima porque Adrián Miralles saltó valiente al paso y, con el cuerpo y no sin dolor, sacó el remate a bocajarro del atacante visitante. De esta manera, al paso por los vestuarios el empate sin goles se mantuvo.



En el reinicio el Utrillas volvió a la carga y antes de cumplirse el minuto diez malgastó una doble oportunidad inmejorable, pues primero un defensa le sacó el gol bajo palos a Tatín y después, en el rechace, Guille García la mandó fuera. Tanto perdonar terminó siendo castigado, pues poco más tarde, en el minuto 56, Lautaro llegaba tarde y derribaba a Caicedo dentro del área, por lo que el colegiado señaló la pena máxima y el especialista Abuy no perdonó. Contra todo pronóstico, el Cariñena se adelantaba en el marcador y amenazaba con amargar la fiesta de despedida de los turolenses.



Los locales reaccionaron al gol con más ocasiones. A la hora de partido, una jugada por banda con centro era rematada por Tatín para que finalmente Redolar marcara en el rechace, pero el colegiado vio fuera de juego y terminó anulando el gol minero. Sin tiempo para lamentarse el Utrillas apretó con todo para no cerrar la temporada con el sabor amargo de una derrota. Así, en apenas cinco minutos el Utrillas volvió a probar suerte mediante un disparo de Royo desde fuera del área, pero también se estrelló en el palo para incredulidad de la parroquia minera.



Todavía se verían más ocasiones de gol claras, como un mano a mano de Tena donde la mandó por encima del larguero u otro tanto anulado a Guille García en el minuto 80 por manos, pero, finalmente, a dos de la conclusión el fútbol le dio la razón a los de Pitu Lerga y tras una buena jugada de Yeray por la banda Guille García apuntillaba el empate a placer y desde muy cerca.