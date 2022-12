Utrillas pretende disimular el tropezón de la jornada pasada

Por

Este domingo el CD Utrillas se enfrenta al Cariñena. Un partido en el que tratará de enmendar el resultado de la última jornada que mancha la buena dinámica que atesoraba y alejarse de sus rivales directos.



En los cuatro partidos anteriores el CD Utrillas cosechaba un total de 2 victorias y 2 empates. Unos resultados que lo hacían entrar en una muy buena dinámica que lo alejaba de las zonas de descenso. Un expediente ejemplar hasta que la jornada pasada salió derrotado del Papa Luna por 1-0 ante el segundo clasificado. No obstante, Pitu Lerga mantiene la confianza en los suyos para no dejar que este desliz les afecte y continuar con esa dinámica positiva: “Estamos tranquilos, el equipo esta en una buena dinámica y seguiremos con la idea de juego que venimos desarrollando las últimas semanas”. Así pues, los utrillenses saldrán al campo de La Vega fieles a su sistema de juego ante un rival directo como es el Cariñena, al que le llevan tres puntos de ventaja, que no pondrá las cosas fáciles.



Al CD Cariñena justo le ocurre lo contrario, el club acumulaba una racha de cuatro derrotas seguidas hasta que el fin de semana pasado consiguió ganar ante Cuarte por 2-1. En este sentido, Pitu Lerga se espera un partido “muy difícil, muy competido y muy igualado”, ya que ambos equipos se juegan mucho con el parón a la vuelta de la esquina.



Respecto al juego, Lerga espera un encuentro en el que el Cariñena les aguante más en su campo, esperando los errores del Utrillas. Algo que tratará de combatir con paciencia durante los 90 minutos y llevando el peso del juego sin desacierto en la salida de balón.



En los últimos partidos en los que se han enfrentado el ratio de victorias se decanta del lado del Cariñena, quien ha ganado 6 de los últimos ocho partidos. El Utrillas por su parte ganó tres. Ahora bien, para esta jornada el Utrillas cuenta con el factor campo, pues el club turolense ha conseguido hacer de La Vega un fortín en el que únicamente ha perdido un partido.



Para este fin de semana, Pitu Lerga no podrá contar con los servicios del Mele por acumulación de tarjetas, pero sí que contará con el recién incorporado, proveniente del CD Teruel, Leandro Torres Tatín, quien podría debutar en función de los ritmos que marque el juego.