El Utrillas afronta la primera prueba de nivel en su debut copero (19:00)

Una semana de entrenamiento ha tenido el Utrillas para preparar su primer compromiso de cierta exigencia de la temporada. De hecho, el club minero hará su debut oficial de la campaña 2023-2024 esta misma tarde (19:00 horas) en el campo de La Corona ante el Almudévar, en la primera jornada de la Copa RFEF. Pese a ello, Pitu Lerga no quiere darle al compromiso una relevancia exagerada debido a que llega en la primera semana de preparación: “Debemos mirar poco al rival y mucho a nosotros mismos. Tenemos que entender el partido como si fuera de pretemporada para seguir mejorando aspectos”.



El Utrillas afronta su segundo compromiso de la pretemporada después de dejar buenas sensaciones y de conseguir el primer triunfo en el amistoso del pasado miércoles ante el Casetas, de Regional Preferente, pero todavía con mucho trabajo por delante.



El equipo dirigido por Pitu Lerga inicia su andadura en la fase autonómica de la Copa RFEF, que da acceso a la disputa de la Copa del Rey, en caso de conseguir ganar la fase nacional. Los utrillenses, que además del Almudévar también tienen como rivales a la SD Ejea y al Brea, buscarán terminar en primera posición de la liguilla que se disputará durante el mes de agosto entre los cuatro aspirantes aragoneses y de paso ir cogiendo rodaje de cara al arranque de la liga.



En su debut copero, los turolenses visitarán La Corona con el principal objetivo de “añadir carga de trabajo y repartir minutos entre los jugadores”, por lo que la victoria no es ni mucho menos una obsesión.



Pitu Lerga es consciente de que el Almudévar es un rival de mayor dificultad que el Casetas: “El partido es de mucha más exigencia. Ellos han mantenido un bloque de 14 o 15 jugadores del año pasado y han incorporado a 4 o 5 de mucho nivel. Es un equipo que volverá a aspirar a estar en el play-off”.



No obstante, los oscenses llegan en condiciones similares a las de los turolenses, ya que todavía no han disputado ningún encuentro de pretemporada y solamente cuentan con cinco días de entrenamiento.



Por tanto, ninguno de los dos conjuntos podrá plasmar sobre el terreno de juego una idea clara de lo que pretende mostrar a lo largo de la temporada. Aunque, en ese sentido, el técnico del conjunto utrillense tiene claro que los suyos intentarán asemejarse a lo que ya se vio la pasada campaña: “A priori, creo que seremos capaces de disputarle el balón a los rivales, pero sabiendo que habrá momentos en los que nos tocará defender. Pero sobre todo queremos ser capaces de amoldarnos a cualquier tipo de situación”.



Si los fichajes rinden igual de bien que lo hicieron el otro día ante el Casetas, donde los goles fueron de Redolar y de Marco Martínez, el Utrillas lo tendrá más sencillo, aunque por el momento los estrenos goleadores son una cuestión “anecdótica” para un Pitu Lerga que esta tarde no podrá contar con Alexandre ni con Mele y que deberá esperar para ver si dispone de Tena y de Marco Martínez, precisamente.