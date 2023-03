El Utrillas busca dar el primer paso definitivo en La Vega

Por

El Utrillas regresa a La Vega después de quedarse con un sabor agridulce en su visita a La Almunia de Doña Godina la semana pasada. Los de Pitu Lerga tratarán de hacer bueno el punto conseguido ante el colista para dar el primer paso definitivo hacia la salvación en el campo de La Vega. No lo tendrán fácil, pues enfrente estará un equipo que ha dominado la clasificación durante buena parte del curso y que ahora busca volver a asentarse en la zona de playoff tras una racha de varios partidos sin vencer. El Épila llega a Utrillas con la intención de sumar su segunda victoria consecutiva, mientras que los mineros pelearán por encadenar su quinta jornada sumando, aunque esta vez tratarán de hacerlo en forma de triunfo. Para el compromiso, el técnico utrillense no podrá contar con Matar, que ha sido baja en los entrenamientos semanales por un proceso febril, y tendrá la duda de Lautaro, que tras perderse las dos últimas fechas también llega con problemas de salud al duelo de esta tarde.



El Utrillas, fiel a su estilo, espera poder aprovechar la comodidad que la da jugar ante su afición para sacar adelante una nueva final en busca de la salvación y de paso resarcirse del punto ante La Almunia: “Cada punto es bueno. A ver si somos capaces de resolverlo ganando mañana. Nos faltan dos o tres victorias”.



Pitu Lerga pretende prolongar un día más la buena imagen mostrada en el feudo minero para hacerse con los tres puntos. “Todos los equipos cuando juegan como local tienen ese punto de estar más comodos. Vamos a ver si mañana somos capaces de hacer lo que estamos haciendo en casa. Solido defensivamente y estar algo más fluidos con balón que el día del Calamocha”, explicó el preparador zaragozano en la previa al duelo entre el Utrillas y el Épila.



Los mineros saltarán al verde de La Vega con “el plan A y el plan B preparados” para adaptarse al fútbol propuesto por un equipo “muy contrastado y experto”, según Pitu Lerga. El técnico deberá volver a reorganizar tanto la defensa como el centro del campo en caso de no poder contar con Lautaro, ya que el Épila cuenta con dos jugadores diferenciales en la parcela ofensiva, como Hamza y Rafinha.



El primer paso definitivo hacia la salvación puede pasar por conseguir los tres puntos esta tarde en La Vega.