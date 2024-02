El Utrillas aplaza la oportunidad de asaltar la zona de ‘play-offs’ (1-2)

Por

Mal partido en La Vega de un CD Utrillas que terminó cediendo la derrota ante un CF Atlético Monzón muy práctico en área rival y contundente en la suya. El equipo de Pitu tuvo uno de esos días espesos, especialmente en la primera mitad donde no generó nada de peligro, y además encajó dos goles a pelota parada en el tramo final antes del descanso. En la segunda Tena y David Muñoz dieron otro aire al grupo, pero no fue suficiente para al menos sumar algo positivo.



Con un fuerte viento soplando el comienzo del partido en La Vega no fue por parte de ninguno de los dos contendientes pero especialmente por parte de los mineros, que entraron al césped artificial muy dubitativos con el balón y sin apenas precisión en la circulación. Eso daría muchas facilidades a los del Cinca medio, pues a ellos tampoco les importaba demasiado no tener la posesión pero les permitía jugar lejos de su portería y casi todo el tiempo en campo contrario. Así, los minutos fueron pasando planos y monótonos con muy poco que contar.



Hasta que superado el primer cuarto de hora, apenas un par de minutos después después de la primera llegada reseñable de todo el duelo y a favor de los visitantes con un disparo que se fue muy arriba, los turolenses tendrían su primer contra tiempo serio con la lesión de Marco Martínez tras una dura entrada, de tal manera que Pitu Lerga tuvo que agotar su primera ventana de cambios y metió en el césped a Alexandre Rodríguez. Este parón no ayudó en nada a un duelo que se estaba jugando con muy poca soltura merced a sus muchas interrupciones. El Utrillas no tenía continuidad con la pelota y a los oscenses tampoco les interesaba demasiado tenerla, fiando casi todo su juego ofensivo al juego directo y a la pelota parada siempre botada por su especialista Dani Arnedillo, que colgaba al área cualquier falta por muy lejana que estuviera.



Con el correr del reloj, sin ocasiones y todo tan trabado, el choque se fue calentando al ritmo de la frustración existente en las filas locales y de hecho se vieron varios piques. Y uno de estos tendría sus consecuencias porque en el 36´ Jorge Ruiz se engancha con Serralbo junto a la línea de banda en el costado derecho y muy cerca de la línea de medio campo y el colegiado decide mostrar falta y amarilla al turolenses. Entonces y por enésima vez Dani Arnedillo coloca el cuero en el piso, antes de botarla Jorge López vio otra amarilla por más roces en la frontal del área entre defensores y atacantes, y finalmente el balón colgado a la cocina lo remata en el primer palo, bastante solo y directo a la red, un Javi Rodríguez que adelanta al Atlético Monzón en el marcador.



Lo peor que le podía pasar al Utrillas, que acusó el golpe en forma de mayor densidad en su juego. El equipo de Ismael Mariani vio el camino abierto para desesperar a su rival a base de interrupciones y mucho contacto físico, e incluso todo se le pondría de cara todavía más en los últimos compases del primer tiempo en un saque de esquina que tras prolongación en el primer palo apuntilló Fer Arnedillo a la red. Dos pelotas paradas condenaban a un Utrillas que no había generado ni una sola clara hasta el momento.



En el reinicio, con dos cambios más de Pitu Lerga de por medio, el conjunto minero sería otro bien distinto al de la primera, pues Tena revolucionó bastante el juego turolense y David Muñoz además de hacer el único tanto de los locales se mostraría en todo momento muy incisivo. Tanto es así que ambos fueron protagonista en el 52´ cuando Tena gana la línea de banda hasta el fondo y saca un centro muy bueno al segundo palo que David Muñoz engancha de primeras directo a la red. El Utrillas recortaba distancias y todavía quedaba media hora por delante.



Conseguido el gol los mineros se crecieron y en durante al menos quince minutos pusieron a prueba la resistencia de un Atlético Monzón que resolvió con mucha serenidad. El Utrillas tuvo un par de ellas más o menos claras y siempre con Tena o Muñoz como protagonistas, pero no consiguió la igualada y después siempre le faltó algo más de fútbol para poder superar a un rival contundente y sin fisuras que tampoco pasaría por verdaderos apuros.