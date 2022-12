Leandro Tatín se desvincula del CD Teruel y ficha por el Utrillas

Por

El CD Teruel pierde a uno de sus referentes turolenses de la plantilla. Leandro Torres Tatín abandona el club en el que ha crecido y firma con el Utrillas. El canterano y la entidad rojilla han llegado a un acuerdo para la resolución del contrato que unía a ambas partes. La falta de oportunidades en el conjunto de Pinilla ha llevado al atacante a tomar la decisión de salir del conjunto dirigido por Víctor Bravo. En su segunda etapa en el club turolense, donde regresó hace tres temporadas, Tatín logró anotar uno de los goles más icónicos del equipo, el que selló la goleada ante el Cacereño en la primera eliminatoria de los playoffs de ascenso del pasado curso.



Los caminos de Tatín y del Teruel se separan después de que el delantero turolense no haya encontrado lo que buscaba en su regreso a Pinilla, tras una etapa en el Cella. Pese a que el atacante renovó con la entidad rojilla al término de la pasada temporada, la falta de minutos ha provocado su salida. El 11 del Teruel quería contar con oportunidades, por lo que se ha visto obligado a llegar a un acuerdo con el club para cerrar su salida. Tanto la dirección deportiva como la directiva del club no han obstaculizado su marcha y han querido agradecer su compromiso con el bloque de la ciudad de Los Amantes, al mismo tiempo que desearle suerte en su futuro más cercano. “Desde el club, que siempre será tu casa, desearte la mayor suerte en lo personal como en tus próximos desafíos profesionales”, publicaba el CD Teruel en Twitter, junto a una foto del delantero con el mensaje “Gracias Tatín”.



En la temporada actual, el canterano todavía no ha disputado minutos en partido oficial y solo ha podido disputar algún partido de pretemporada. El pasado curso, Tatín, que puede actuar en cualquiera de los dos costados del ataque, participó en 17 encuentros, en los que anotó un gol y repartió una asistencia.



Precisamente, su gol fue el que redondeó la goleada con la que el CD Teruel se impuso al Cacereño en las semifinales del playoff de ascenso en el césped del estadio Nuevo Pepico Amad, en la localidad alicantina de Elda. Tatín sacó petróleo del pase servido por Hakim a dos minutos de cumplirse el tiempo reglamentario para sellar la goleada (0-4) con la que los pupilos de Víctor Bravo selló su participación en la final contra el Mérida. El Utrillas, su nuevo destino Tras no poder concluir su tercera temporada consecutiva vistiendo la camiseta rojilla, Tatín buscará reencontrarse con su mejor versión para disfrutar de minutos en la Tercera RFEF de la mano de Pitu Lerga. El jugador, que pasó por el Real Zaragoza y el Torre Levante en su etapa juvenil, se ha decantado por otro equipo de la provincia para continuar su carrera futbolística.



El Utrillas se será el nuevo club del atacante turolense, después de que la entidad minera así lo haya anunciado a través de su cuenta de Twitter.

El club de La Vega disponía de un hueco en su parcela ofensiva después de que Pumareta se marchase del equipo por cuestiones laborales. La figura de Tatín encaja en los planes de Pitu Lerga, por lo que su llegada puedesuponer un salto de calidad notable de cara al gol, como así lo ha reconocido el propio club utrillense en redes sociales: "Leandro Torres Tatín refuerzo de lujo para lo que resta de temporada".