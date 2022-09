Por

Reparto de puntos en La Vega en el tercer partido de la temporada en el duelo disputado entre el Utrillas y el Robres, que acabó con el resultado de empate a uno después de que los mineros encajaran un gol tras la primera media hora de juego.



El equipo turolense todavía no ha sumado ninguna victoria aunque su arranque liguero le ha enfrentado a algunos de los conjuntos más fuertes de la Tercera aragonesa.



El Utrillas saltó al terreno de juego de La Vega dispuesto a batirse de tú a tú con el Robres, uno de los gigantes del Grupo XVII de la Tercera aragonesa.



Los primeros veinte minutos fueron de constantes alternativas en las dos áreas sin que ninguno de los dos equipos llegase a dominar el balón con claridad. Sin embargo, el gol marcado por Gonçalves en una contra de libro le dio alas al equipo visitante que estrechó el cerco a los mineros y que tuvo el segundo al alcance de sus botas en la última jugada de la primera mitad El conjunto minero saltó dispuesto buscar el empate desde el primer minuto de la reanudación, adelantó sus líneas y trató de contener las incursiones del Robres.



Y la locura llegó a quince minutos del final cuando el colegiado señaló los once metros después de una falta de la zaga amarilla dentro del área. Adrián no dudó y tras la señal arbitral abatió a Lite empatando el partido.