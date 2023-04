El Utrillas FS se redime de su mal arranque en la liguilla por el título

Por

El pasado fin de semana las chicas del Utrillas FS consiguieron redimirse de su mal arranque en la liguilla por el título con una victoria disputada ante el Intersala por 4-3. La igualdad fue la tónica general del encuentro, de hecho, el partido no se resolvió hasta los últimos minutos. No obstante, finalmente las mineras consiguieron sumar de tres para no distanciarse en exceso del primer puesto, en una jornada en la que la actuación de su principal baluarte, Andrea Martínez, volvió a ser clave, ya que, con un hat-trick, se cocinó más de la mitad del triunfo utrillense.



Después de la dolorosa derrota que sufrió el Utrillas FS en la primera jornada de la liguilla por el título ante el favorito, el Colo Colo, quien les endosó un contundente 1-9, las mineras llegaban a este partido sabedoras de lo mucho que se jugaban, pues, tras ese primer golpe moral infligido por el Colo Colo, un segundo impacto habría sido devastador, de modo que se negaron a recibirlo, a pesar de la insistencia de las del Intersala. Por su parte, estas últimas llegaban al encuentro rebosantes de confianza tras haber vencido en su primer partido al Avenida Alagón por 1-2.



Con estas cartas sobre la mesa, dio comienzo el partido. El Pabellón de Utrillas estaba a rebosar, y es que la afición también era conocedora de lo mucho que había en juego y quisieron aportar su granito de arena. No obstante, las palabras ya no valían, ahora tocaba jugar.



Las chicas del Intersala entraron al encuentro algo más concentradas y, mientras las mineras todavía se estaban atemperando, hicieron el primer gol del partido. Tan solo habían pasado cuatro minutos cuando Teresa Lapuerta mandó el balón al fondo de las mallas y puso la ventaja en el luminoso para las visitantes. Esto despertó a las mineras que respondieron seis minutos después por mediación de Andrea Martínez, que devolvió la igualada al marcador.



Con el 1-1 en el marcador y los dos equipos ya instaurados sobre la pista, llegó el toma y daca que caracterizó al encuentro. El minuto 14 fue un claro ejemplo de ello, en ese instante llegaron dos goles prácticamente seguidos. Las visitantes golpearon de nuevo primero mediante Laura Campos, pero Andrea Martínez respondió ipso facto.



Dos minutos después, Carmen Fernández quiso unirse a la fiesta goleadora de Andrea Martínez y anotó un tanto que sirvió para poner, por primera vez en el envite, a las utrillenses por delante. Resultado con el que los dos equipos encaminaron el tunel de vestuarios.



Tras el descanso, Laura Campos quiso reprender a las utrillenses con un tanto que devolvía el empate al marcador. Sin embargo, la llama latente en el corazón de las mineras ya estaba prendida y no dejarían que su oportunidad de seguir vivas en la competición se esfumase. Así pues, Andrea Martínez volvió a tomar el timón para poner el 4-3 final con el que se cerraría el encuentro.



Este resultado, sumado al empate del Colo Colo ante el Avenida Alagón, pone las cosas interesantes, pues el Colo Colo es el líder con cuatro puntos e inmediatamente después se encuentran el Utrillas FS y el Intersala con tres.