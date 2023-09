El Utrillas se ve superado en Huesca tras jugar media hora con uno menos (2-1)

Por

Primera derrota de la temporada para el Utrillas en un encuentro marcado por la lluvia de tarjetas sufrida por el conjunto turolense, que marcó casi en el primer compás de la matinal pero vio cómo dos acciones decisivas, un gol del Huesca casi en la última jugada de la primera mitad y la expulsión del central Mele a la hora de encuentro, acababan determinando el primer tropiezo liguero. El doblete de Miguel Torguet para el joven filial azulgrana selló una derrota que no empaña el buen trabajo del equipo de Pitu Lerga. Hay que seguir.



No pudo comenzar mejor el madrugón oscense para los de las Cuencas Mineras, ya que la primera acción ofensiva del cuadro de Pitu Lerga la embocaba a la red Tena en el minuto tres, dando una pronta ventaja al Utrillas y dejando groggy al joven cuadro azulgrana. Un error en defensa de la defensa del Huesca B, que arrancó algo nerviosa, era muy bien aprovechado por el cuadro visitante para hacer el primero de la matinal.



Con el marcador en contra, poco a poco el filial del Huesca comenzó a imponer su técnica en la zona ancha, haciéndose con el control del esférico ante un Utrillas muy bien posicionado en la defensa, con dos sólidas líneas de cuatro y dejando libertad a Adrián por el frente del ataque.



Eso sí, las percusiones ofensivas de los locales buscando en las bandas la velocidad de Val y Marc encontraban en muchas ocasiones la firme respuesta turolense con algunas faltas que la colegiada Paola Cebollada no tardó en convertir en amonestaciones, cargando al Utrillas con hasta cuatro cartulinas en el primer acto, con el peligro que ello conlleva.

Después de varias ocasiones del filial azulgrana, la mala fortuna le hizo un guiño cruel al cuadro de Utrillas cuando prácticamente en la última jugada de la primera mitad, Torguet superaba a Miralles con su remate para restablecer el equilibrio en el marcador. Ya se jugaba por encima del 45 y la diana fue un verdadero mazazo. Una buena transición del equipo altoaragonés la convertía Torguet con un perfecto disparo con la izquierda que se colaba junto a la escuadra, un golazo en el peor momento posible.



Jugó con más confianza el equipo local en la reanudación, llegando con oportunidades de Bakary y Marc Torrá. A la hora de juego, nuevo contratiempo importante cuando Mele veía la cartulina roja por doble amonestación, dejando a los de Pitu Lerga con un jugador menos con más de media hora por delante. El míster reaccionó como un muelle, Lautaro al campo para apuntalar el centro de la zaga perdiendo el peligro que suponía Royo por el perfil diestro.



Trabajo a destajo en defensa para los de las Cuencas Mineras ante ese decorado, pero la presión en ataque del Huesca B, que comenzó a refrescar sus piezas en la ofensiva, no tardó en dar sus frutos cuando Miguel Torguet repetía para voltear el marcador justo en el ecuador del segundo periodo. Fue una jugada donde el primer remate del Huesca B dio en el palo y se paseó por la línea, y con los de Sebas Martínez reclamando el gol llegaba Torguet para machacar desde cerca, ahora sí sin duda el dos a uno.



Decorado complicado para los turolenses, por debajo ya en el tanbteo y con uno menos, pero el Utrillas no se rindió en ningún momento. Algunos balones en largo buscando la referencia de los entrados Guille y Alexandre pusieron en aprietos a la zaga altoaragonesa, pero el Huesca B siguió a lo suyo y también la señora colegiada, con un carrusel de amonestaciones para un Utrillas desquiciado con el arbitraje.



Sebas Martínez, míster de los locales, destacaba tras el encuentro que “el Utrillas es un equipo muy competitivo y veterano, muy bien trabajado. Tuvimos la suerte de empatar en la última jugada del primer periodo y eso nos permitió afrontar el segundo tiempo con mucha más tranquilidad. Seguimos con nuestro plan de juego y encontramos la victoria aunque lo más importante para nosotros es promover a jugadores para el primer equipo”.