El Utrillas sucumbe ante el poderío del líder de la categoría (3-0)

Por

El CD Utrillas no pudo con el líder de grupo en el Municipal de Ejea de los Caballeros e incluso al final se llevó un pequeño correctivo de tres goles ante una SD Ejea que fue superior, pero el equipo de Pitu Lerga puede estar muy orgulloso de la imagen dejada en tierras zaragozanas pues durante algo más de una hora plantó cara a su oponente jugándole de tú a tú durante muchos minutos e incluso teniendo opciones para haber igualado el tanto encajado hasta ese momento. Sin embargo y cuando todo estaba por decidirse, una desafortunada jugada que terminó con un gol en propia puerta de Jorge Ruiz significó un mazazo ya insalvable de superar para un conjunto turolense que ahora deberá refrendar su buen momento de forma con dos partidos seguidos en su feudo.



De salida los pupilos del entrenador local, Iván Martínez, serían claramente superiores a un Utrillas que hasta el ecuador de la primera parte sufrió lo indecible. En esos minutos el líder de grupo monopolizó la posesión de la pelota y además lo hizo sin parar de proyectarse en ataque atacando a un Lainez al que se le acumuló el trabjo muy pronto y que se vería obligado a hacer paradas de todos los colores.



Antes de cumplirse el minuto diez, el local Carrasco ya lo había intentado con un buen disparo que se le fue arriba y Ramón López había rozado el gol tras una buena jugada de Diego Marín. El Utrillas apenas si era capaz de salir de su terreno de juego e incluso de organizarse en determinados momentos, pues los locales acosaban con todo. Así, poco más tarde Lainez detenía sendas intentonas de Puri, de Diego Marín de vaselina y otra de Moha en la que desvió a la esquina con muchos apuros. No pudo hacerlo apenas un minuto más tarde, cuando Moha sacó un buen disparo desde fuera del área que se coló en las redes. El Ejea se adelantaba en el marcador y eso suponía todo un problema para un Utrillas que, para entonces, apenas la había tocado en campo rival.



Y la cosa pudo ser aún peor, porque poco más tarde el local Ismael Fadel botaba una falta y Lainez volvía a lucirse con una buena intervención. Sin embargo, un par de minutos más tarde el Utrillas mostraba sus credenciales con una primera ocasión en la que estuvo muy cerca de hacer gol, pero David Muñoz con todo a favor no pudo con el portero local Izan Acín, que salvó a los suyos de un gol cantado.



El empate no subió al marcador pero si sirvió para que el Utrillas se lo creyera mucho más, también para que el Ejea cogiera un poco de miedo o, cuanto menos, respeto a su rival turolense, porque de ahí al paso por los vestuarios los de Pitu Lerga jugarían de tú a tú, discutiendo en todo momento la posesión a los locales y poniéndoles en serios apuros, sobre todo en acciones de estrategia desde la esquina y especialmente en uno muy cerrado donde Izan Acín volvió a brillar. Por su parte, el Ejea trambién tuvo las suyas e incluso estrelló una en la madera de Ramón López, pero el marcador no se movió más y se llegó al descanso con todo por decidirse.



En el reinicio el once de Pitu Lerga siguió jugando a parecido nivel que anteriormente, en todo caso poniendo en aprietos a un Ejea que tenía algo más de posesión pero que no lograba someter a los visitantes ni jugar en campo contrario durante mucho tiempo. Una vez más los dos tuvieron sus acercamientos de mayor o menor peligro, porque lo cierto es que siempre fue un enfrentamiento de muchas idas y venidas, pero de nuevo la diosa fortuna no le sonrió al equipo turolense. Y es que antes de llegar al cuarto de hora Tena tuvo la igualada tras una gran jugada individual en la que consiguió pisar área para recortar a su marca y soltar un gran disparo que rechazó la madera de Izan.



Una vez más el empate se le escapaba al Utrillas y la siguiente jugada significaría la sentencia. Fue un gol en propia puerta de Ruiz superada la hora de partido tras una buen jugada de Javi Tudela. Este segundo tanto mató definitivamente a un Utrillas que ni siquiera le dio tiempo a recuperarse, porque por si fuera poco encajó el tercero en menos cinco minutos. De ahí a la conclusión no habría nada de interés.