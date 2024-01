El Utrillas arranca la segunda vuelta ante el líder absoluto de la categoría (16:00)

Por

Este fin de semana arranca la segunda vuelta de la temporada para los equipos del grupo XVII de la Tercera RFEF y el Utrillas lo hace por todo lo alto con un partido de máxima complejidad ante el líder absoluto de la categoría, el Ejea. En este sentido, ambos conjuntos se verán las caras en Luchán, el campo del Ejea, a partir de las 16:00 horas del día de hoy. Pese a la dificultad del compromiso, los de Pitu Lerga lo afrontan con “ganas de seguir con nuestra dinámica positiva que llevamos últimamente y con la ambición de intentar sacar algo positivo de allí”, comentó el técnico del equipo minero.



Salvo el tropiezo en los últimos instantes de juego ante Binéfar, el Utrillas viene demostrando una gran eficiencia y acumula una dinámica de lo más positiva, pues en las últimas diez jornadas únicamente salió derrotado en una ocasión (Binéfar), por lo que pretenden estirar este buen momento lo máximo posible, aunque son conscientes de la magnitud del rival: “Evidentemente es un partido muy difícil contra el líder de la categoría, contra el máximo favorito a lograr el ascenso y, además, en su campo están siendo muy solventes, pues menos la derrota con el Borja, son todo victorias”, expresó Lerga al respecto.



El Ejea llega al encuentro crecido después de haber logrado sacar una ventaja de cinco puntos con su máximo perseguidor, el Cuarte, y después de acumular dos victorias consecutivas, por lo que Lerga se espera un rival “que trate de llevar la iniciativa del juego, que intente llevar el peso del partido y el dominio del balón”. No obstante, los mineros también se encuentran en un gran estado de forma y no se van a arrugar: “Estamos viendo que somos capaces de competir contra todos. Incluso en las derrotas hemos tenido opciones de haber puntuado, entonces eso sí que nos da esa seguridad de lo que estamos haciendo y el equipo está con muchísimas ganas de poder dar la sorpresa y ganar en Luchán”, declaró Lerga. Un equipo camaleónico Si hay algo que ha demostrado el Utrillas a lo largo de la temporada es su capacidad para adaptarse a los distintos partidos y los distintos estilos de juego que proponen los diferentes equipos. Por ejemplo, ante Cuarte el partido se caracterizó por un gran despliegue táctico con balón y los mineros fueron capaces de proponer en ese sentido y llevarse el partido, mientras que en el último enfrentamiento ante Cariñena, el partido se caracterizó por un fútbol mucho más directo, contexto al que los mineros también se adaptaron y volvieron a lograr sumar de tres.



Así pues, esa polivalencia es la que ha llevado al Utrillas a consumar estos éxitos y es lo que tratarán de sacar a relucir en este encuentro ante Ejea para llevarse el gato al agua: “Durante el partido vamos a tratar de hacer diferentes contextos. No queremos que Ejea piense que venimos a defender el área y jugar a la contra o que vamos a apretar siempre arriba, sino que vamos a intentar hacer diferentes cosas para que ellos no estén cómodos y para que durante el transcurso de los minutos ellos no sepan del todo cómo queremos jugar el partido”, explicó Lerga.



En cuanto al estilo de juego del partido, se prevé un choque más parecido al de Cuarte, en el que la táctica y el juego con balón cobrarán vital importancia, sin embargo, los mineros se sienten cómodos en ese contexto: “Nosotros lo intentamos. Evidentemente hay momentos, partidos y rivales que te quitan el balón y también te toca defender, pero nosotros somos capaces de llevar el peso del partido por momentos y ante Ejea vamos a intentar ser ambiciosos, ser valientes y desde luego que vamos a intentar dar la sorpresa”, comentó Lerga.



Así pues, los mineros son conscientes del equipo al que se enfrentan, pero están seguros de sus argumentos para llevarse el triunfo. Dos puestos por dos puestos Esta semana el Utrillas no podrá contar con Casero por sanción de cinco amarillas ni con Adrián, que sufrió un accidente doméstico esta semana y no podrá jugar, no obstante la semana pasada ya recuperó a Royo y esta recupera a Tatín, de modo que pierden un delantero y un centrocampista, pero recuperan también a otro delantero y otro centrocampista.