El Utrillas vuelve por fin a la senda del triunfo en su partido ante el Fraga (2-1)

Triunfo de alto valor psicológico para un CD Utrillas que en esta jornada liguera y ante su parroquia puso fin a una larga racha de resultados negativos, hasta cinco jornadas sin vencer y donde sólo había sumado un punto de quince posibles en el empate sin goles ante el Almudévar, al derrotar de forma clara y muy justa a un rival directo en la tabla como la UD Fraga, al que, con los tres puntos sumados, ahora supera en una clasificación donde los de Pitu Lerga caminan cómodos y virtualmente con la permanencia en el bolsillo.



El Utrillas de Pitu Lerga saltó al césped de La Vega con mucho ímpetu en la presión y atrevimiento a la hora de jugar en campo rival, pues, de hecho, no se habían jugado ni cinco minutos de partido cuando Adrián Hernández tuvo la primera clara para adelantarse en el marcador con un gol tempranero y poner tierra de por medio, pero su cabezazo franco lo sacó con un paradón a mano cambiada Marc Puigvert. El héroe de la selección aragonesa en la tanda de penaltis en la semifinal ante Andalucía salvaba a los suyos de un gol ya cantado en la grada.



Con todo, la acción no asustó a un Fraga que poco a poco iría metiéndose en el partido, disputando la pelota a su oponente y sin conceder nada en su retaguardia. De hecho en el primer periodo los visitantes irían de menos a más e incluso serían el equipo que más ocasiones tuvo para abrir la lata, aunque siempre a pelota parada y casi nunca en jugadas elaboradas de toque, pues los mineros no dejaban espacios.



Finalmente, a falta de cinco para el paso por los vestuarios y después de cuarenta sin goles, el Utrillas conseguía adelantarse en el marcador en una acción aislada con un balón muerto en zona de gol que un atento Tena introdujo en la red con la puntera. El equipo de Pitu Lerga este domingo sí sabía aprovechar las que tenía y eso le servía par afrontar la segunda mitad en ventaja.



Tras el descanso el choque prosiguió con parecida dinámica a lo anterior e incluso los locales volvieron a generar un par de acercamientos inquietantes, pero una vez más el reloj fue decantando el dominio de lado de un Fraga quizás algo más entero en lo físico que no tardó en buscar el empate.



El equipo de Miguel Rubio comenzó a mandar cada vez con más fuerza y llegados al ecuador del periodo prácticamente controlaban el ritmo por completo, aunque en materia ofensiva el Utrillas conseguía defenderse de forma bastante ordenada y pese a pasar por momentos de apuro solventaba la papeleta con cierta comodidad, de tal manera que el cronómetro comenzó a jugar a su favor.

De esta manera tan incierta el partido encaró su tramo final con todo por decidir y un Utrillas cada vez más reculado que, a falta de ocho minutos para la conclusión, encajaría finalmente la igualada. Un empate que llegó producto de una gran jugada colectiva de los visitantes con triangulación por el centro que finalizó Jodar con acierto.



El resultado se le complicaba a los turolenses de golpe y más todavía cuando poco más tarde Alexandre Rodríguez veía la segunda cartulina amarilla al cortar una contra con olor a gol y dejaba a los suyos en inferioridad. Entonces el Fraga se fue arriba con todo y rozó la remontada, pero, cosas de este deporte, tres minutos más tarde Jarba conseguía progresar por la banda derecha y su centro al área raso y duro acababa en la red después de que el visitante Usón intentara despejarlo. El Utrillas marcaba el segundo gracias a la fortuna de un gol en propia puerta y acariciaba el triunfo. Y así fue porque los mineros se llevarían la victoria, pero cabe reseñar que sufrirían lo indecible en un larguísimo descuento donde los de Fraga bien pudieron hacer el segundo.