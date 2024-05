El CD Teruel busca savia nueva para ampliar y reforzar su Junta Directiva

Por

El Club Deportivo Teruel ha puesto fecha definitiva para la Asamblea General que tiene previsto celebrar una vez termine esta temporada de debut, y fin de participación, en la Primera Federación del fútbol español. Será finalmente el 5 de junio, no el 4 como en un principio se barajaba. Y se plantea como un cónclave integral, de balance, de revisión completa de lo que ha sido el paso del equipo por el fútbol cuasiprofesional, sus consecuencias deportivas, económicas e institucionales. Y los jirones que han quedado por el camino, que alguno ha habido.



En el orden del día, dos epígrafes íntegramente dedicados a la economía: el primero, un balance de la temporada que va a concluir este fin de semana en Ponferrada, desde un primer cálculo que cifra en alrededor de 1,1 millones de euros el cierre del curso, algo más de la mitad de los cuales tienen que ver con el primer equipo del Teruel. El segundo punto, el traslado de este balance económico al próximo curso, toda vez que el club prevé una merma de los ingresos federativos correspondientes a su presencia en fútbol nacional, que será en una categoría inferior, a la que habría de corresponder una disminución también en las cuotas de socios y abonados. En todo caso, el conjunto mudéjar que saldrá a competir a Segunda RFEF tendrá la vitola de grande deportivo de la categoría, pero no está claro que vaya a ser un grande económico ni mucho menos. Las obras de Pinilla Conocido que el Ayuntamiento de Teruel ha anunciado por alrededor de 50.000 euros e impulsa nuevos trámites de cara a la licitación de la redacción del proyecto de reforma de Campo Pinilla (ver página 7), esto será también parte del orden del día de esta Asamblea; para el club el futuro estadio deberá ser, y se ha implicado incluso en su propia planificación, uno de los ejes fundamentales del Teruel de los próximos veinte años. Satisfacción por el compromiso asumido por la Corporación municipal al respecto de que las obras se harán aún con el equipo descendido. Eso sí, las urgencias, ahora, menores.



Con todo, los puntos fundamentales de esta Asamblea del 5 de junio se circunscribirán al Informe del Presidente, en el que Mariano Escalera dará una profusa descripción de lo que ha sido este periodo deportivamente fructífero, institucionalmente apasionante, pero con un punto amargo toda vez que este año del Teruel en Primera RFEF también ha sido el del fallecimiento de Ramón Navarro. El descenso abre una nueva etapa. Y para esa etapa el club plantea, y viene así especificado en la agenda de la asamblea, la “renovación de cargos de la Junta Directiva”.



En el horizonte, “que cada uno de los miembros que estamos ahora tenga un clon, un avatar”, resume el actual tesorero del club, Carlos Polo. La actual Junta es un órgano conformado por nueve personas, “y sería conveniente que estuviéramos entre quince y veinte” de tal manera que se repartieran esfuerzos, cargas de trabajo y también objetivos y resultados en un club que va dando saltos hacia una estructura profesional no sólo en lo deportivo, también en lo representativo. Germen de nuevas juntas Carlos Polo recuerda que la estructura societaria del CD Teruel, a fin de cuentas análoga a un club deportivo elemental, se edifica a través de la participación de socios de base de entre los cuales en cualquier momento pueden salir, postularse e incorporarse miembros que echen una mano en la Junta Directiva de la entidad. “Lo natural es que fueran adhiriéndose e ir implicándose en las tareas ordinarias del club”, explica el tesorero.



Es la forma más sencilla de ir encontrando nuevas personas que, a través de la vida cotidiana del CD Teruel, adquieran los conocimientos y las herramientas precisas para configurar nuevas y futuras juntas directivas que den continuidad a una entidad ya señera que quiere caminar en el fútbol profesionalizado de este siglo XXI. En categoría nacional.