Elena Sanz, subcampeona de España sub-20 antes del absoluto

Elena Sanz volvió a demostrar que se encuentra entre las mejores lanzadoras del país en el Campeonato de España sub-20 celebrado en Soria. A pesar de no tener su mejor día, la atleta alcañizana consiguió superar los nervios iniciales y se subió, una vez más, al podio. En esta ocasión lo hizo al segundo peldaño a tan solo una semana de viajar a Valencia, donde el próximo viernes por la tarde debutará en el Campeonato de España absoluto, siendo una de las participantes más jóvenes en acudir a la prestigiosa cita nacional.



La temporada de Elena Sanz está siendo para enmarcar. La jovencísima lanzadora alcañizana sigue acumulando medallas en su categoría, después de haber conseguido varios logros importantes, como superar su propio récord o conseguir la clasificación para el Campeonato de España absoluto, que se disputa la próxima semana.



En esta ocasión a la lanzadora del Aldhara Lleida UA le tocaba desplazarse hasta Soria para revalidar la medalla de oro conseguida en los lanzamientos de invierno de este mismo año.

Sin embargo, Elena Sanz no tuvo su mejor día. Los nervios y la tensión de la propia prueba le jugaron una mala pasada, por lo que le costó mucho encontrar su mejor versión. Aún así, con su primer lanzamiento, de 47.28 metros, la alcañizana ya se colocó en la segunda posición con bastante comodidad, aunque demasiado lejos del primer puesto, ocupado por Blanca Pereira, que realizó tres buenos lanzamientos, todos ellos por encima de los 52 metros.



Elena Sanz intentó acercarse a la lanzadora del Ourense Atletismo, pero no lo logró hasta el quinto intento, cuando la bajoaragonesa superó los 50 metros y realizó su mejor lanzamiento, alcanzando los 50.84 metros.



Pese a realizar un buen quinto lanzamiento, la marca de Blanca Pereira se quedó demasiado lejos (54.94) y la atleta turolense tuvo que conformarse con una segunda posición que a medida que pasaban las horas iba dejando un mejor sabor de boca tras un arranque de competición muy complicado.



Con el subcampeonato nacional de la categoría sub-20, Elena Sanz encara una recta final de temporada muy ilusionante con el Campeonato de España absoluto a la vuelta de la esquina.

La alcañizana se ha ganado un billete para competir con las mejores lanzadoras del país tras haberse hecho con una medalla de oro en invierno, una de plata en esta última prueba y un total de siete podios en sus siete participaciones en campeonatos de España de diferentes categorías.



El viernes, la mejor lanzadora aragonesa del momento, recibirá el premio al trabajo bien hecho con una participación ilusionante en la cita más destacada del año a nivel nacional. La actuación de Elena Sanz en la localidad valenciana de Torrente se podrá seguir el viernes a partir de las 19:30 horas de la tarde en directo por Teledeporte.