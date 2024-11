Empate del Atlético en Cella que sirve a los rojiblancos para seguir arriba (1-1)

Por

Esta vez tomó el Atlético Teruel de su propia medicina, la que le surtió un Cella que sigue en su lento, progresivo pero imparable proceso de crecimiento. Va justo de efectivos y de fuerzas, pero en absoluto de entusiasmo ni dignidad el conjunto celeste, que todavía no ha encontrado la victoria en la categoría pero al que ya es muy difícil meter mano en su feudo de El Carro, ya listo para volver a albergar fútbol. Suele empezar fuerte el Atlético para adelantarse rápido en el marcador, pero este domingo la historia se volteó, y fue el Cella el que encontró el tanto inicial a la media hora de encuentro para ponerse en ventaja y complicar las cosas para los rojiblancos.



Entre medias, un partido duro, tenso y disputado, lo que corresponde a un equipo local que ya se la juega para tratar de huir de la quema y un cuadro visitante que encontró una derrota que no mereció ante el Alcañiz pero que sigue mirando de cerca las posiciones privilegiadas de la clasificación. Se rearmaron los turolenses, y fueron capaces de empatar al filo del descanso para arrancar un nuevo partido tras la reanudación. Uno a uno en la pausa, marcador que a la postre sería definitivo. Filas apretadas en el Cella Esto es, todavía más disputado y cerrado fue el choque en la segunda mitad, con los celestes proponiendo físico, empuje y orden ante las ideas que trataban de aparecer en el vistoso centro del campo atlético. Los cambios no dieron ventaja ni a unos ni a otros, así que el duelo terminó con esa igualada que coloca al Cella con cuatro puntos, seis por debajo de la permanencia, y al Atlético Teruel con 16 unidades, sexto en la clasificación, algo más lejos ya de la segunda posición que conserva el Illueca.



Vuelven los turolenses la próxima semana a jugar en el Federativo ante un Atlético Escalerillas que empató ante el Alcorisa. Para el Cella, complicado partido el próximo fin de semana en el Bajo Aragón, otro derbi provincial en este caso contra el Alcañiz que ya es tercero en la tabla tras un nuevo triunfo ante el Borja.