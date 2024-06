Espaldarazo del Ayuntamiento al Club Voleibol Teruel

Por

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj y el presidente del Club Voleibol Teruel, Carlos Ranera, acompañados del concejal de Deportes, Jesús Artigot, han firmado esta mañana un convenio de colaboración entre ambas entidades con el objetivo de apoyar el mantenimiento y funcionamiento del club, fortalecer el trabajo y la promoción que realiza fuera de Teruel además de apoyar la labor del voley Teruel con el deporte base de la ciudad.

El Ayuntamiento de Teruel concede una ayuda de 125.000 euros para lograr estos objetivos y el club se compromete a llevar el nombre de Teruel en cartelería, publicidad, equipación...además de llevar a cabo el proyecto Teruel Ciudad Voley.

Precisamente acerca de este proyecto, la alcaldesa ha indicado que el convenio, no sólo sirve de apoyo al equipo de división de honor, sino que también a respaldar a otras categorías inferiores de las que también se ocupa el Club. Emma Buj, también ha recordado las inversiones acometidas por el Ayuntamiento en las instalaciones de los Planos en las que se ha cambiado el pavimento y recientemente se han instalado unas nuevas gradas móviles.

Carlos Ranera ha agradecido el apoyo incondicional del Ayuntamiento que hace que este proyecto siga andando. “Si no hay locomotora, los vagones se quedan en la estación”, ha afirmado el presidente en referencia a que sin el equipo de superliga la estructura que hoy mantiene el club sería mucho más difícil. Ranera ha recordado que hace apenas 15 años no había equipos de voley en la provincia y hoy, además de todos los de la capital, también hay en Alcañiz, Calamocha, Utrillas e incluso en el Matarraña. El primer equipo es un referente – ha indicado el presidente del club – y es un buen escaparate para enganchar a niños y niñas de Teruel en este deporte”.

El concejal de Deportes Jesús Artigot ha aprovechado la rueda de prensa para anunciar que Teruel acogerá el Campeonato Nacional de Voley Playa Infantil del 30 de julio al 4 de agosto. Por otra parte ha invitado a todos los turolenses a asistir desde mañana a la Feria del Deporte que se desarrolla en el Palacio de Exposiciones y Congresos. “ Es un marco imprescindible para dar visibilidad a la gran oferta deportiva que existe en Teruel y un escaparate único para las asociaciones deportivas, entidades y empresarios que participan”.