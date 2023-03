Esther Fortea: “Vine a trabajar por el club y soy tan válida como los que llevan años”

Por

Esther Fortea pasó a la historia del CD Teruel al inicio de la temporada, al convertirse en la primera mujer que formaba parte de la directiva de la entidad rojilla. En su primer año, la aficionada trata de aportar todo tipo de ayuda al club en aras de un desarrollo progresivo en el que la figura de la mujer va ganando, paulatinamente, relevancia.



-¿Cómo se produjo su entrada a la directiva del club?



-Yo he estado siempre vinculada como espectadora, porque mi hermano era jugador del fútbol base y más adelante mi pareja y sus amigos se juntaban para ir todos juntos al fútbol. Yo me casé y al día siguiente jugaba el CD Teruel contra el Barcelona B y vinimos a ver el fútbol. Siempre hablábamos con Ramón para ofrecerle nuestra ayuda y este año queríamos ofrecer otro punto de vista. Cuatro ojos ven más que dos y como socios apreciábamos cosas que desde dentro a lo mejor no se estaban viendo.



-¿Cómo está siendo la experiencia?



-Es mi primera experiencia en una directiva. Antes había estado en otros mundos y en otras asociaciones, pero nunca jamás a nivel deportivo. Estoy muy contenta, porque yo lo siento como una gran familia.



-Dentro de esa gran familia, usted es la única mujer.



-En la directiva me siento muy arropada, pero hay cosas que yo las veo de una manera totalmente diferente a como las ve el resto. Yo con mi negocio trabajo casi siempre con mujeres. A nivel del aficionado y del socio, sí que hay ciertos comentarios que se escuchan. Cuando los oigo pienso: “Joder, que estoy aquí currando como la primera”. Sí que me duele un poco que la gente no vea que yo estoy trabajando ocho horas en mi trabajo y luego añado lo de la directiva. Es mucho el trabajo que hacemos y no se ve.



-¿Cuáles son sus funciones en el CD Teruel?



-Hacemos todo nosotros. Un directivo se encarga de las entradas, otro se encarga del marcador, otro de los vestuarios, otro de la megafonía. Es muy difícil. Yo ha habido partidos en los que he estado veinticinco minutos en accesos porque seguía viniendo gente. Este año con la Copa del Rey fue una salvajada. Teníamos colas enormes para comprar entradas.



-En ese aspecto, potenciar el fútbol femenino es una de las cuestiones pendientes. ¿Veremos equipo femenino la próxima temporada después de lo ocurrido este año?



-Estamos en ello. Cada vez en la escuela tenemos más chicas y, si no pasa nada, de cara al año que viene se va a poder volver a sacar. Es complicado porque hay varios clubes en Teruel y todos quieren tener equipo femenino. Esto es una ciudad pequeña y Adriana Martín solo hay una. Eso es un pequeño problema, pero vamos a intentar que salga adelante, ya que este año volvemos a tener a muchas chicas entrenando otra vez.



-Cada vez las jóvenes tienen más referentes en el mundo del fútbol femenino, ¿verdad?



-Sí. Cada vez hay más chicas que se acercan a jugar a fútbol. Al final, ¿qué vemos en la tele? Vemos el fútbol masculino. Para mí fue una sorpresa grande que el Huesca consiguiese la mejor entrada de la temporada con el equipo femenino. Ojalá pudiésemos decir que a Pinilla han venido 2.000 personas a ver al femenino. De momento no pasa, pero ojalá pueda pasar algún día.



-Creo que se está yendo por el buen camino, ¿no?



-Me da la sensación de que cuando es fútbol femenino, hay menos agresividad. La testosterona se nota. Vemos a las tías en el baloncesto femenino y nos parece una maravilla, ¿en el fútbol tenemos que criticarlo? ¿de verdad? Vamos a centrarnos. Es fútbol, me da igual que lo jueguen chicos que chicas. Vamos a potenciar eso.



-Sobre el terreno de juego comienza a verse ese avance, ¿sucede lo mismo en las directivas?



-Cuesta. Hay pocas mujeres, pero hay. En varios equipos rivales del Teruel hay mujeres en las directivas. Entiendo que es tradicionalmente un deporte masculino y que cuesta cambiar la mentalidad, pero yo no he venido al Teruel a cambiarlo todo. Yo he venido a trabajar por el club y creo que soy tan válida como muchos de los que están y que llevan muchos años.



-Por lo que comenta, no parece haber encontrado obstáculos para llegar a la directiva.



-Yo solo quería echar una mano. Todo cuesta trabajo, pero para ayudar no hay impedimentos.



-De tal manera, ¿la llegada de más mujeres a la directiva del CD Teruel es viable a corto-medio plazo?



-A medio plazo será más fácil. Yo creo que a la gente nos da palo trabajar y comernos marrones. Somos una directiva de casa.



-Y en el mundo del fútbol en general, ¿cómo espera que sea la evolución de la figura femenina ahora que ya parece comenzar a entenderse que el fútbol debe ser igual para hombres que para mujeres?



-Ojalá la Copa de la Reina se viera tantísimo como la Copa del Rey y viéramos el fútbol femenino como el deporte rey. Estoy convencidísima de que se puede ver igual. Las mujeres tenemos que estar ahí. Hay muchas futbolistas muy buenas y solamente debemos ver que nosotros tenemos a Adriana Martín y a Andrea Esteban que aquí se les ve cien mil veces más que a cualquier futbolista hombre de Teruel. Esto de que la Kings League lleve poco tiempo y ahora salga ya la Queens League dice mucho. Se nos tiene que ver y no hay más. La mentalidad va cambiando y esto tiene que ir cada vez a más.