Las mujeres, a la cabeza de la dinamización del deporte turolense

Referentes del pasado

Apuntalando los cimientos

Andrea Esteban dando órdenes. Valencia CF

Fuensport femenino. Antonio García/Bykofoto

Los equipos de la provincia compiten cada fin de semana

Nombres propios

Alba Bautista, durante un ejercicio. RFEG

Érika Torner, concentrada antes de correr. Sport Media

Elena Sanz lanzando el martillo. Javier Sanz

Con vistas al futuro

“Has conseguido un torneo de Roland Garros, el de Wimbledon y ser la número uno del mundo, ¿para cuándo tener hijos?”. “¿Cómo puedes compatibilizar tantas horas de entrenamiento con llevar una casa?”. “¿A ti te gusta cocinar?”. “¿Puedes darte la vuelta y hablamos de tu look?”. “Si pudieras salir con cualquier persona del mundo, ¿A quién elegirías?”. Seguramente, este tipo de preguntas suscita cierta irritación en quien lo lee. Lo cierto es que estas frases no son inventadas, sino que han sido recopiladas de algunos episodios que les han tocado vivir a algunas de las mejores deportistas a nivel nacional e internacional. No obstante, pese al lastre con el que han tenido que cargar las mujeres en la historia del deporte de manera forzada, estas nunca se han rendido. Sin ir más lejos, Teruel es un ejemplo de lugar donde las mujeres han conseguido destacar, e incluso convertirse en auténticas dinamizadoras del deporte de la provincia, pese a tener que sortear todo tipo de obstáculos.En los últimos años, el deporte turolense ha vivido un gran impulso gracias, en gran parte, a las deportistas de la provincia que han conseguido colocar a Teruel en el mapa, en muchas disciplinas. Nombres como el de Carmen Valero, Laura Aparicio, Andrea Esteban, Laura Bonillo, Alba Bautista, Elena Sanz, Carlota Gasión, Nieves Lapuente, y muchos más, fueron, son y serán las grandes catalizadoras del deporte turolense.Para que la mujer cobre cada vez más importancia en el deporte turolense, tuvo que haber una primera oleada de féminas valientes que tuvieron que librar las primeras batallas en nombre de todas las que estaban y todas las que se unirían por el camino.En este sentido, en primer lugar destaca la atleta turolense Carmen Valero, quien no solo fue una referente a nivel local, ya que también abrió puertas a nivel nacional e incluso internacional, y es que Carmen Valero Omedes fue campeona del mundo de campo a través en dos ocasiones (Chepstow, 1976 y Düsseldorf ,1977) y se convirtió en la primera atleta turolense y española en competir en unos Juegos Olímpicos, al participar en los de Montreal 1976, donde disputó los 800 y los 1.500 metros.Sus inicios no fueron fáciles. Carmen Valero nació en 1955 en Castelserás y le tocó vivir la época más complicada para las mujeres tras la dictadura. A los pocos días de nacer, la familia de Carmen se trasladó a Barcelona, donde la atleta comenzó a preparar su carrera deportiva. En 1970 y 1971 ya consiguió ser campeona de España en la categoría juvenil y en 1972 ya participó en una prueba internacional de cross. A partir de ahí su progresión fue exponencial.Así pues, pese al contexto histórico, Carmen Valero impuso su supremacía en las pruebas de medio fondo, fondo y cross en el atletismo femenino nacional e incluso internacional durante los años setenta y ochenta, lo que la convirtió en una referente para las demás deportistas de Teruel. Carmen puso la semilla y otras se encargaron de regarla.Entre las deportistas que se encargan de continuar lo que empezó Carmen Valero en la provincia de Teruel, destacan Silvia Meseguer, Adriana Martín y Andrea Esteban. La primera de ellas, nacida en Alcañiz, fue capaz de llegar a la máxima categoría del fútbol nacional, donde hoy en día compite defendiendo los colores del Sevilla, y además, llegó a debutar con la selección española en 2008 y cuenta con más de 60 internacionalidades.La de la Puebla de Valverde, Adriana Martín, también se abrió camino en el mundo del fútbol e incluso llegó a ser la primera futbolista turolense en jugar en el extrenajero antes de regresa a la Segunda División, donde hoy en día juega en el Espanyol y se erige como la tercera máxima goleadora de la categoría.Andrea Esteban, por su parte, se postulaba como la auténtica perla turolense en el mundo del fútbol, con grandes aspiraciones profesionales, sin embargo, las lesiones de su rodilla truncaron todos sus planes. Aún así, ella no se rindió y decidió que si su carrera no podía labrarse dentro de los campos de fútbol, lo haría fuera, pero cerca del verde. Así, comenzó su carrera como entrenadora, dirigiendo a Valencia CF, a quien colmó de alegrías.Todas estas gestas las convierten en referentes para las generaciones venideras. Sin ir más lejos, impulsaron el crecimiento de los deportes colectivos femeninos en Teruel. En este sentido, actualmente hay varios equipos de la provincia que destacan en distintas disciplinas. En fútbol, Teruel cuenta con representación en la máxima categoría aragonesa a través del Fuensport femenino, que ocupa la sexta posición de la Primera Femenina Aragonesa.Por lo que respecta al voleibol, Teruel cuenta con un gran número de equipos femeninos que militan tanto en la liga provincial como en competiciones autonómicas. En relación con el baloncesto, este año volvió a haber representación femenina y lo cierto es que, por ahora no se les está dando nada mal. En la Segunda Aragonesa Femenina, el Teruel Basket Mudéjar-La Salle ha ganado ocho de los doce partidos que ha disputado y se encuentra peleando por las primeras posiciones. En la Tercera Aragonesa Femenina, el Anejas y Francés de Aranda ha ganado diez de los doce encuentros que ha jugado y se ubica en la primera posición de la tabla clasificatoria.En fútbol sala, el Utrillas Femenino FS lleva diez años en la máxima categoria autonómica, donde, además, este año tiene la posibilidad de luchar por el título de liga.Así pues, la provincia cuenta con grandes representantes femeninas en los deportes colectivos. Sin embargo, la gran dinamización del deporte turolense se acentúa de la mano de nombres propios en disciplinas individuales.La primera en propulsar el deporte de la provincia, e incluso nacional, es Alba Bautista, y es que el pasado año la utrillense reescribió la historia de la gimnasia rítmica española. En 2022, recibió la llamada de la selección española y debutó por primera vez en un Mundial, siendo la primera gimnasta individual española que se clasificaba para una final en ocho años. Además, sus buenos resultados la llevaron a situarse como la novena del mundo.La tiradora Judit Gimeno también aportó su granito de arena al subirse al podio en el campeonato de España por autonomías de Foso Universal celebrado en Valladolid, en el que consiguió la tercera plaza.Sobre ruedas también aparecen figuras importantes que promocionan el deporte de Teruel. Nombres como el de Laura Aparicio, Laura Bonillo o Mónica Plaza son algunos de los que hacen rugir al motor turolense.Durante el último año, Laura Aparicio consiguió el subcampeonato en la categoría de Clásicos en el Campeonato de Aragón de Velocidad y fraguó un debut en categoría nacional y una convocatoria de la selección española de automovilismo para disputar unos Juegos Olímpicos del Motor. Laura Bonillo, por su parte, cosechó un campeonato de España en el trofeo Laura Salvo y una quinta posición de la categoría dos del Supercampeonato de España de Rallys. Y Mónica Plaza, de Aliaga, se alzó con la segunda plaza de la categoría T2 del Campeonato de España de Rallys Todo Terreno.Las atletas Elena Martín, Elena Silvestre y Érika Torner también colaboraron en la dinamización del deporte turolense. Elena y Érika se aseguraron una plaza en la semifinal del Campeonato de España de pista cubierta en la modalidad de 800 metros. Además, Érika también se clasificó para la final, donde terminó con un meritorio sexto lugar. Precisamente, el atletismo es una de las disciplinas con mayor acento turolense.La joven atleta Elena Sanz es otra de las catapultas del deporte provincial, y es que con su lanzamiento de martillo también ha lanzado a Teruel a la cima del deporte provincial e incluso nacional, ya que Sanz es la campeona de lanzamiento de martillo de Aragón. Además, su corta edad -18 años- la posiciona como un símbolo que auna presente y futuro; lo que a su vez la convierte en un puente perfecto entre las generaciones de deportistas más consolidadas en la actualidad y las que están por venir.Al igual que la alcañizana, otras muchas jóvenes siguen poniendo el nombre de Teruel en lo más alto.La patinadora Jimena Bielsa, que comparte origen con Elena Sanz, brilló en el Campeonato de Europa de patinaje artístico la temporada pasada y este año tratará de, como mínimo, igualar sus grandes resultados.De la misma manera, el atletismo turolense sigue en busca de las nuevas Érika Torner y Elena Martín. A la carrera, progresan figuras como la alcorisana Carlota Gasión, que terminó segunda en el Campeonato de España de Cross sub-12.Todavía sin tener claro hacia donde enfocar su carrera deportiva, debido a la acumulación de éxitos en diversas disciplinas, se encuentra Nieves Lapuente. La turolense es una magnífica jugadora de baloncesto, como ya demostró en el Campeonato de España de selecciones en el que terminó segunda con Aragón, pero también destaca en los lanzamientos largos y en la carrera a pie.Todas ellas están llamadas a ser las deportistas turolenses del futuro, gracias, en buena parte, a que han contado y, hoy en día, cuentan con referentes dinamizadores femeninos. El deporte y la mujer también avanzan de la mano en la provincia de Teruel.