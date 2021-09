Invitados de lujo para la XL Gala Nacional del Deporte en Teruel

Por

La XL Gala Nacional del Deporte se celebrará, por fin, en Teruel el 20 de septiembre para premiar a los mejores deportistas del panorama nacional por los méritos acreditados en los años 2020 y 2021. La Gala se había previsto inicialmente para el pasado 16 de marzo de 2020 pero el desencadenamiento de la crisis sanitaria del covid-19 obligó a los organizadores a posponerla hasta en dos ocasiones hasta que se celebre, finalmente, dentro de dos semanas.



Los responsables de la Asociación Nacional de la Prensa Deportiva estuvieron ayer en el Ayuntamiento de Teruel para presentar esta XL edición de la ceremonia en la que se premia a los mejores deportistas del año y otros cuyos méritos trasciendan de los logros de una temporada.



La acaldasa de Teruel, Emma Buj, recordó “todo lo que hemos pasado desde que anunciamos que Teruel íbamos a ser la sede de la Gala Nacional del Deporte en 2020”. Un evento que, aseguró la edil, “este Ayuntamiento preparaba con ilusión con la colaboración del Gobierno de Aragón, la Diputación de Teruel y los patrocinadores privados, como Caja Rural de Teruel, entre otros”. Una cita que se había señalado para el 16 de marzo de 2020 y que apenas dos semanas antes se anunció su suspensión por las noticias crecientes entonces de la amenaza de una epidemia de carácter global.



Buj continuó recordando que “pasado este tiempo, un año y medio aproximadamente, poder anunciar la Gala Nacional del Deporte es una satisfacción tremenda”, y agradeció a la Asociación Nacional de la Prensa Deportiva “por haber mantenido su compromiso con esta ciudad” por realizar el evento en Teruel. Un acto que dará, dijo, “visibilidad a nivel nacional e internacional”, e hizo extensivo su agradecimiento al resto de instituciones y patrocinadores “que han mantenido su apoyo”.



En su intervención, el presidente de la Asociación Española de Prensa Deportiva (AEPD), Julián Redondo, Subrayó que desde la Asociación han “seguido manteniendo el lema de Nos Vamos a Teruel” con el que se empezó a promover la Gala en 2020.



Redondo confirmaba que el “compromiso con Teruel” está “vivo” con la “idea de seguir haciendo la Gala donde la teníamos el 16 de marzo de 2020”. El presidente de la AEPD apuntó que “el día 20 tenemos una cita en Teruel, a las 19:00 horas en el pabellón Los Planos” y añadió más datos al programa explicando que a continuación se celebrará una “cena de gala, seguramente en Dinópolis” para , al día siguiente, celebrar el Congreso Nacional de la Asociación. Un programa sorprendente

Redondo explicó que la organización de la Gala tratan de sorprender a los asistentes “cada año”, mejorando la edición del año anterior. “Nuestra intención es que este año podamos hacer por lo menos lo que hicimos en La Nucía en 2019”, explicó.



Para la AEPD ésta será “la Gala del reencuentro y, sobre todo, la Gala de volver a empezar”. Por este motivo se entregará un reconocimiento al director de cine José Luis Garci, que recibió un Óscar de la Academia de cine estadounidense, precisamente, por la película Volver a Empezar, por se un hombre “muy vinculado al deporte. Ha escrito varios libros sobre el boxeo y el fútbol y en sus películas siempre ha habido un guiño al deporte”, explicó el presidente, que añadió que “ese va a ser nuestro comienzo”.



Después, se irán sucediendo los premios hasta un total de 25, “siendo el último la traca final en el que premiamos a diez pioneros y pioneras del deporte español”.



Entre los premiados en este apartado estarán “desde Abel Antón al patinador Javier Fernández, que colgó los patines hace un año. En el caso de las féminas tendremos Adriana Pastrana, que colgó los guantes el año pasado a Anabel Medina, seleccionadora española de tenis” dentro de un elenco de “caras conocidas por todo el mundo”.



También estará en la Gala la abanderada de España en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la nadadora Mireia Belmonte, “una de las deportistas más admiradas del deporte español y a quien la mala suerte la ha perseguido hasta Tokio (...) y me refiero a Carolina Marín, que vendrá acompañada de Fernando Rivas, que es su media naranja deportiva”.



También estará Iker Casillas, que recibirá el premio porque “el año pasado se cumplía el décimo aniversario de la consecución del título mundial ganado en Suráfrica el 11 de junio de 2010. Estábamos premiando a aquella selección por el título. Aquí ha coincidido que queríamos premiar ese aniversario y también la trayectoria de un deportista tan importante en este país como Iker Casillas, que hace dos años tuvo que renunciar abruptamente a su carrera a causa de un infarto de miocardio”.



También se premiará la trayectoria de la nadadora aragonesa Teresa Perales, “que acaba de ser estrella en los Juegos Paralímpicos que ha conseguido la vigésimo séptima medalla y está a una medalla de Michael Phelps” y que va a competir dentro de tres años en París para batir ese récord. En este punto, el presidente adelantó “alguna que otra sorpresa que le va a agradar mucho a la gente de Teruel”, aunque evitó precisar más.



Jesús Ángel García Bragado también ha confirmado que estará en Teruel para recoger su trofeo “por toda una trayectoria” después de hacer competido en ocho Juegos Olímpicos en los 50 kilómetros marcha.



Redondo añadió a la nueva generación del deporte español, que estará representada por Alberto Ginés, “nuestro campeón olímpico de Escalada” y a , Adriana Cerezo, subcampeona olímpica en Taekwondo, de los que aseguró que “son la base del deporte español”.



Además, con la expedición de la Gala viajará la ensaladera de la Copa Davis, añadió el vicepresidente primero de la AEPD Jesús Álvarez, que presentará la Gala junto a su compañera en RTVE, Blanca Belloch.



Álvarez recordó que la Gala se podrá seguir en directo a través del canal Teledeporte convirtiéndose “en un gran espectáculo televisivo porque por aquí van a desfilar los mejores deportistas que uno se pueda imaginar”.



Pedro Pablo San Martín, también vicepresidente de la Asociación, añadió que “vendrán representantes del Real Madrid, del Barcelona, del Valencia y del Sevilla ... hay bastantes más deportistas”. San Martín destacó que “está premiado el Club Voleibol Teruel, que tendrá su minuto de gloria y que es fundamental su presencia en el guión dela Gala” que estará envuelta en un “show espectacular” en el que habrá “sorpresas” que “Hacen dela Gala de 90 minutos un evento muy entretenido que parece más una obra de teatro que una entrega de premios”.



La Gala estará, no obstante, condicionada por “el protocolo covid” en aspecto tan importantes como la asistencia que, pendientes de las cifras de contagios que se detecten en las próximas semanas y del nivel de alerta que se decrete para entonces, no se prevé que pase del millar de personas, entre los que cerca de mitad será público turolense.



Entre la lista de invitados, San Martín destacó nombres como “José Antonio Amacho, Vicente del Bosque, Hombrados y por supuesto Tebas y Rubiales” que estarán en la “tribuna, generalmente como entregadores de premios”.



También serán protagonistas de la gala la música de Antón García Abril y los tambores y bombos de Teruel.



Goteras en Los Planos



En relación con las goteras que han aparecido en la cubierta del pabellón Los Planos en las últimas fechas, la alcaldesa aseguró que "es más habitual de lo que cualquier alcalde quisiera que suedan este tipo de incidente, pero el Ayuntaiento de Teruel tiene -aseguró Buj- este tema controlado y cuando ahn aparecido en alguna ocasión en este edificio o en otros se ha actuado inmedatamente", transmitiendo tranquilidad.