Izan Edo y Elena Martín logran los mejores resultados turolenses en el Campeonato de España de Cross

Este domingo la ciudad madrileña de Getafe acogió el segundo asalto del Campeonato de España de Campo a Través Individual y por Federaciones, de modo que, en esta ocasión, entraron en escena las categorías sub-20, sub-23 y absoluta con un total de cinco representantes turolenses, entre los que destacaron las actuaciones de Izan Edo y Elena Martín, divididos entre dichas categorías. Izan Edo fue el turolense más rápido de la competición individual y contribuyó para aupar a Aragón al quinto lugar en la categoría sub-20 masculina; Vega Artero, Daniela Anoro y Paloma Lizana hicieron lo propio para situar a Aragón en el octavo lugar en la categoría sub-23 femenina; y Elena Martín se dejó la piel sobre la pista para colocar a Aragón en el quinto lugar en la categoría absoluta de relevos mixtos.



Después de que el sábado tuvieran lugar las pruebas de las categorías sub-16 y sub-18 con seis representantes turolenses, entre los que destacaron las actuaciones de los turolenses Hugo Edo y Hamza el Amraouy, ya que consiguieron ser los más rápidos de Aragón en las categorías sub-18 y sub-16 respectivamente, el domingo fue el turno de los más mayores con las pruebas de las categorías sub-20, sub-23 y absoluta.



En este sentido, el primer turolense en entrar en acción fue Izan Edo, pues sobre las 10:30 horas de la mañana del domingo se puso su mejor calzado para correr la prueba de la categoría sub-20. Lo hizo con un objetivo en mente, y es que el año anterior en Ortuella logró el décimo séptimo lugar para aupar a Aragón hasta la posición de plata, por lo que en esta nueva oportunidad trataría de batirse a sí mismo. No obstante, pese a que sus intenciones eran genuinas, Edo no consiguió mejorar, aunque tampoco empeorar, pues en la edición de 2024 volvió a entrar en el décimo séptimo lugar de la general con un tiempo de 20:07, siendo así el turolense que más arriba logró quedar en la clasificación nacional individual teniendo en cuenta los dos días de competición. Además, con este resultado quedó segundo de Aragón y contribuyó a aupar a la comunidad hasta el quinto puesto, siendo este también el escalón más alto que alcanzaron los aragoneses en la competición por Federaciones.



Media hora después la atención se centró en las tres atletas del Tragamillas Alcañiz Vega Artero, Daniela Anoro y Paloma Lizana, ya que sobre las 11:00 horas de la mañana del domingo dio comienzo la prueba femenina de la categoría sub-23. Vega Artero fue la que consiguió cuajar la mejor actuación de las atletas turolenses, pues, con un crono de 42:49, logró entrar en el puesto número 28 de la general y en el segundo lugar de las aragonesas. Daniela Anoro y Paloma Lizana, por su parte, entraron prácticamente juntas pero más abajo en la clasificación. Anoro entró en el puesto número 53 de la general con un tiempo de 46:23, quedando así cuarta de Aragón, y Lizana hizo lo propio en el puesto número 55 de la general con un tiempo de 46:31, atribuyéndose así el quinto puesto de Aragón.

Entre las tres, además de sus compañeras de otras provincias de Aragón, consiguieron colocar a la comunidad en el octavo lugar en la competición por Federaciones.



Por último, la última atleta en entrar en escena fue Elena Martín. Esta fue la única que compitió en la categoría absoluta, pero no lo hizo de manera individual, sino que formó parte del cuarteto que tomó la salida para completar la prueba de relevos mixtos. Además de Elena, este cuarteto lo formaron Sandra Labarta, Luis Pastor y Rubén Egea.



La prueba dio comienzo a partir de las 12:45 horas. Desde ese instante los representantes aragoneses, entre los que estaba Elena Martín, pusieron toda la carne en el asador para lograr un tiempo de 26:43 y dejar a Aragón en el quinto lugar de relevos mixtos, igualando así el mejor puesto por Federaciones que había logrado Aragón en la categoría sub-20.



Después de las categorías absolutas en las que ganaron Rodrigue Kwizera en individual masculino, la Comunidad Valenciana en la prueba por Federaciones masculina, Carolina Robles en individual femenino y Castilla La Mancha en la prueba Por Federaciones femenina, Getafe dio por finalizado el campeonato. Una competición en la que los once representantes turolenses se dejaron el alma para situar a Aragón y a Teruel en lo más alto, y para honrar la memoria de la atleta de Castelserás, Carmen Valero, quien fue homenajeada este fin de semana por sus méritos en el mundo del atletismo. Una vieja conocida La turolense Marta Silvestre también estuvo prersente en Getafe, aunque, en esta ocasión, estuvo compitiendo para Castilla La Mancha. La atleta hacía tiempo que no competía y regresó este fin de semana para hacerlo en la categoría femenina absoluta. De esta manera, Marta Silvestre cruzó la línea de meta con un tiempo de 3:30:36 y consiguió el décimo séptimo lugar de la general para ayudar a las suyas a llevarse la prueba femenina por Federaciones.