Luis Agustín y Ana Castro conquistan el Ensanche

Por

La 10K Ciudad de Teruel coronó a Luis Agustín y a Ana Castro en una jornada soleada en la que más de 300 corredores volvieron a tomar las calles de la capital mudéjar. El atleta de Sarrión fue el más rápido en completar las dos vueltas al circuito de cinco kilómetros en el que se desarrolló la prueba. Por su parte, la andorrana Ana Castro debutó de la mejor manera posible en la prueba turolense al marcar el mejor tiempo de la categoría femenina. En la distancia corta, Izan Edo, del Club Triatlón La Val, se subió al primer puesto del podio después de imponer su ritmo en la misma ciudad que ya le vio volar hace cuatro meses, en la San Silvestre.



La Avenida Sanz Gadea, engalanada con tres arcos para la ocasión, iba llenándose de corredores conforme las agujas del reloj se acercaban al número 10. El Ensanche se convertía en una pista de atletismo en la que los más de 300 participantes corrían de un lado a otro para entrar en calor antes del inicio de la prueba. Con el pistoletazo de salida, los dos atletas turolenses del momento dejaban claro su deseo de proclamarse campeones en sus respectivas distancias. Izán Edo y Luis Agustín encabezaban una carrera conjunta durante los primeros cinco kilómetros. La distancia corta Tras el primer paso por el viaducto, el de Sarrión sabía que aún tenía más de media prueba por delante. Por su parte, el de Jarque de la Val, que estará presente en el Mundial de Triatlón Junior del próximo 29 de abril, ya se veía vencedor de la distancia corta. Y así terminó sucediendo. Izan Edo fue el primer atleta en cruzar la línea de meta de la prueba de 5K, con un tiempo de 15:46. Tras él, llegó otra de las promesas del atletismo turolense, su compañero de equipo en el Triatlón La Val, Mabi Haddi, que superó en los últimos metros al tercer clasificado, Diego Gómez.



En la categoría femenina, Elena Martín volvía a demostrar por qué es una de las mejores atletas turolenses en la actualidad. La del club Súper Amara Bat terminó en primera posición (18:53) tan solo unas horas después de haber triunfado en la primera jornada del Campeonato de España de clubes división de honor, en la que la atleta turolense terminó segunda en la prueba de lo 1.500 metros, con un tiempo de 04:27.65 que le permitió mejorar su marca personal en diez segundos. Junto a Martín, en Pamplona también compitió Érika Torner, que venció en la categoría de 800 metros, con un tiempo de 02:14.40. Victoria en solitario Una vez superado el ecuador de la prueba, Luis Agustín no encontró ningún tipo de oposición para llevarse el triunfo. El atleta del Club Atletismo Albacete afrontó la última parte del recorrido en solitario, con una ventaja más que suficiente sobre su perseguidor.



Agustín cruzó la línea de meta cuando el crono marcaba 32:52, con un minuto de renta sobre el segundo clasificado, Juan Pablo Martínez Elena, y volvió a subirse a lo más alto del podio en una de sus ciudades favoritas.

Tras el triunfo, el de Sarrión aseguró estar “contento” después de haber completado una prueba cómoda: “Ha sido más o menos como tenía pensado. Sabía que Izan Edo iba a correr el 5K bastante fuerte. He ido con él hasta el kilómetro cuatro y luego he decidido cambiar más fuerte e irme en solitario. En la segunda parte del recorrido, al ir yo solo, he aflojado un poco e iba controlando”.



El atleta turolense, que llegaba a Teruel tras una semana de vacaciones, se marchó con buenas sensaciones y ya piensa en sus próximos objetivo: “El 1 de mayo puede que corra el 10K de Alcañiz y luego, el 14 de mayo quiero ir al Campeonato de España de Media Maratón en Santander. Ese es uno de los grandes obbjetivos de la primavera-verano”. Debut insuperable En la categoría femenina, Ana Castro García daba la sorpresa al terminar en primera posición su tercera 10K particular. La atleta andorrana, que corría por primera vez en Teruel, se mostró muy constante durante las dos vueltas al trazado turolense, de manera que no tuvo rival para llevarse la victoria, con un tiempo de 39:49.



Al término de la prueba, Castro destacó la comodidad del circuito y aseguró que el año que viene repetirá: “Llevo una añito preparándome para las 10K. Es la primera vez que vengo a Teruel. Me ha gustado mucho, porque siempre tirábamos hacia Zaragoza, que parece que tiene más fama o más nombre, pero me quedo con Teruel”.