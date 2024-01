Jardiel: “Estamos con mucha ilusión de poder brindarle un triunfo a Ramón”

Por

Esta semana ha sido algo atípica para los rojillos, pues el fallecimiento de su presidente, Ramón Navarro, fue un duro golpe para toda la familia del CD Teruel. Sin embargo, la competición continúa. En este sentido, este fin de semana la entidad turolense inicia la segunda vuelta en lo que se presenta como una “oportunidad” para revertir la dinámica actual. Así pues, el próximo sábado los rojillos se volverán a ver las caras ante el Cornellà, quizás el equipo que más cerca han estado de ganar los turolenses, ya que en el partido de ida aguantaron un resultado favorable durante buena parte del encuentro, pero en los últimos los catalanes empataron de una falta directa.



A colación de todo lo que ha ido ocurriendo esta semana, los rojillos están más motivados que nunca para poder regalarle a Ramón una noticia positiva: “Queremos despedirnos con una victoria en casa, tratando de generar un buen ambiente e, incluso, animaría a la gente a que viniese precisamente por eso, por enfocarlo y encararlo como lo que debe ser, como una fiesta de despedida para Ramón y homenajearlo, brindarle un partido y brindarle una victoria”, comentó al respecto el técnico del conjunto turolense, Raúl Jardiel, a lo que añadió que “A todo el equipo la noticia le golpeó y ahora está con mucha ilusión de dedicarle y brindarle una victoria el sábado. Lo vamos a canalizar en ese sentido”.



En el aspecto deportivo las cosas no terminan de salirle al equipo. Es cierto que la victoria está cada vez más cerca y que en alguna ocasión llegaron a acariciarla, pero por el momento la situación sigue siendo la misma. En este sentido Jardiel ve el partido ante el Cornellà como oportunidad de seguir sumando. Hacer valer los empates En los últimos seis enfrentamientos el equipo ha cosechado un total de cinco empates que se traducen en cinco puntos, algo que no les vale para remediar la situación que atraviesan, pero para Raúl Jardiel estos podrían cobrar más sentido si se consigue un triunfo: “En los últimos seis partidos hemos empatado cinco, que, evidentemente, no es suficiente para los objetivos que tenemos, pero en el momento en el que sumemos de tres esos empates hasta se interpretan de otra manera. Tienen hasta más valor porque son puntos y los puntos siempre ayudan”, explicó. El rival De esta manera, en este encuentro los de Jardiel tratarán de sumar de tres para que cobre sentido todo lo que están trabajando, pero para ello tendrán que superar al Cornellà, un equipo que no viene en su mejor momento, pues vienen de cosechar dos derrotas consecutivas, pero que, sin duda saldrá a por todas para mantenerse fuera de la zona caliente.



Para Raúl es un equipo “con muy buena organización colectiva, que lo tiene muy claro, con un sistema que viene repitiendo con tres centrales, dos carriles, dos pivotes y tres futbolistas arriba, con mucho potencial ofensivo en sus atacantes, con potencial individual, con un buen juego directo y que te exige”. Además, esa gran capacidad organizativa se traduce en un equipo al que es “complicado generarle situaciones de peligro”.



De este modo, se prevé un encuentro complicado e incómodo para los rojillos. No obstante, el combinado rojillo tratará de exprimir al máximo sus puntos fuertes para buscar sus opciones: “En lo primero que tenemos que dar un paso adelante el sábado en este partido es con balón. Tenemos que seguir siendo atrevidos y tener determinados conceptos y comportamientos que nos ayuden a desorganizarlos y llegar más y mejor. Luego a nivel defensivo tenemos que seguir mostrándonos sólidos con una buena organización defensiva”.



Precisamente en el último partido en Pinilla, el que tuvo lugar el 3 de enero ante la Cultural Leonesa y sirvió para inaugurar el año 2024, fue donde el Teruel demostró muchos de estos conceptos de los que habla Raúl, de manera que si los rojillos logran cuajar un partido similar al de aquel día podrían estar cerca de llevarse el triunfo. El mercado Una de las facetas que más está complicando las cosas a los rojillos es la del gol. Por mucho que logran generar no terminan de concretar y, por ello, no logran esa victoria que tantas veces han acariciado. En este sentido, la estrategia de la entidad en el mercado de fichajes se centra en la parcela ofensiva.



Por el momento únicamente se ha acometido el fichaje de Guillem Naranjo, pero no se descartan más movimientos en lo que resta de mercado: Está trabajando Fran en ello, tenemos muy claro lo que buscamos”, comentó Raúl al respecto.



En relación al perfil que buscan Raúl añadió que “aquí tiene que llegar gente que tenga mucho hambre de fútbol, que sepa la posición en la que estamos y que tenga hambre y ambición de sacar esto adelante. Esa va a ser la premisa fundamental seas un defensa seas un medio o seas un delantero”.



Por el momento Raúl prefiere quedar al margen de esto y se centra en trabajar en el equipo para sacar la situación adelante: “Si nos quedamos con los futbolistas con los que estamos, con estos futbolistas trataré de conseguir los objetivos. Si hay movimientos, con los que salgan y con los que vengan trataré de conseguirlo”. Guillem Naranjo El equipo está completamente comprometido y confía en el proceso: “Llevamos varios partidos que estamos haciendo las cosas muy bien, por circunstancias no se está transformando en victorias, pero creo que el momento va a llegar pronto”, comentó Naranjo, que añadió que este fin de semana tienen un “aliciente” más para intentar “dedicarle la victoria al presidente”.



Por lo que respecta al delantero, confía plenamente en las posibilidades de victoria ante el Cornellà: “Tenemos capacidad y vamos a ir a por ello”, concluyó.