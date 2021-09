Javier Marta, al Nacional Sénior tras vencer en Guadarrama

Por

Javier Marta competirá en el Campeonato de España de Bádminton en categoría B1 de dobles después de vencer en el TTR (Torneo Territorial Rankeable) celebrado este fin de semana en la localidad de Guadarrama, en la sierra de Madrid y quedar en segunda posición en Individual. El jugador turolense del Club Bádminton Teruel acumuló un buen puñado de puntos que, sumados a los que ya logró en mayo en un TTR de dos estrellas en Soria y otro en junio en Guadarrama, le han asegurado una plaza en el Nacional que se jugará en Vitoria los próximos 24 al 26 de septiembre.

Además, Juan José Pérez, de Hinojosa de Jarque, terminó en segunda posición en el torneo individual en su categoría y como campeón en dobles masculino formando tándem con José Fraile, que partía como cabeza de serie. La sociedad Marta & Marco

El jugador del Club Bádminton Teruel, Javier Marta, compitió en categoría individual y en dobles masculino, con Eduardo Marco, de Binéfar como compañero accidental al estar las habituales parejas de ambos de baja deportiva.

La competición en dobles reunió a cinco parejas, por lo que el título se decidió mediante un sistema de liguilla, enfrentándose a todos los rivales para terminar disputando cuatro partidos.



La sociedad Marta-Marco debutó contra Francisco J. Franco y el alemán Thomas Freudenhammer, a los que vencieron en dos sets con un cómodo marcador de 21-8 y 21-16. El segundo asalto lo protagonizaron ante el equipo de Juan José Bartolomé e Isaac Martín, a los que se impusieron de nuevo en dos sets por 21-15 y 21-11. Acto seguido jugaron contra Álvaro Martínez y Sergio Martínez, ante los que cedieron el único set en contra de la jornada, teniendo que recurrir al desempate. Quizás por una relajación en la concentración, a los aragoneses se les escapó el primer set por 15-21. No tardaron en rearmarse para vencer en los dos siguientes por unos abultados 21-7 y 21-5, resolviendo el tercer set al cabo de 40 minutos de partido. El último encuentro de dobles lo disputaron contra el jugador de China Taipei Fong Kun Chen y Petr Matyas, de República Checa, a los que también vencieron en dos mangas por 21-16 y- 21-12.



Después de haber vencido en todos sus partidos, la pareja aragonesa se aupó hasta lo más alto del cajón, por delante de Álvaro y Sergio Martínez.



En categoría individual, Javier Marta superó la fase de grupos para pasar después a la disputa por un puesto en la final, en la que terminó cayendo ante su compañero de dobles, Eduardo Marco.



Marta se impuso al noruego Lars Hoffmann (21-5 y 21-7) y al alemán Thomas Freudenhammer (21-5 y 21-11) en la fase de liguilla. Después, eliminaría en su carrera hacia la final a José Romero (21-10 y 21-16) y a Pablo Picazo (17-21 y 21-23) en un partido muy disputado que se fue al desempate en el segundo set (17-21 y 21-23) con rallies largos que llevaron el partido hasta los 48 minutos. Marta se deshacía así del octavo y segundo jugador del ranking nacional antes de citarse en la final con su compañero de dobles, Eduardo Marco, contra el que terminó cayendo por 12-21 y 18-21. El turolense aseguró no haberse sentido cómo en ningún momento durante el primer set, aunque ya en el segundo fue recuperando sensaciones, aunque no lograse levantar el resultado. Juan José Pérez El veterano jugador descendiente de Hinojosa de Jarque, Juan José Pérez, sumó una victoria en el dobles masculino y la segunda posición en categoría individual.



En la categoría individual Pérez se impuso en el primer partido a Juan Carlos Molina en tres sets (23-21, 16-21 y 21-19), aunque cayó derrotado frente al cabeza de serie, Francisco Ruiz (21-15 y 21-10), logrando con esos resultados la segunda posición en la competición.



En dobles, acompañado de José Fraile y como cabezas de serie, venció en los dos partidos en los que compitió, primero a las parejas formadas por Pablo Fidalgo y Juan Antonio González (21-15, 17-21 y 21-16) y Juan Carlos Molina y Ángel Palomo (21-19 y 21-18) para terminar primeros. Opciones en el Nacional Con estos puntos Marta aseguró su clasificación para el Campeonato de España que se jugará en Vitoria el último fin de semana del mes de septiembre. Éste será uno de los nacionales más competidos ya que después de un año sin apenas competición la mayoría de los jugadores han mejorado mucho su rendimiento. Además, la próxima celebración del Campeonato del Mundo Sénior en Huelva ha hecho que los mejores jugadores del panorama nacional estén apurando sus opciones de sumar tantos puntos como les sea posible buscando su clasificación para una de las cuatro plazas que se otorgarán a España en cada categoría. “Todo el mundo está entrenando mucho y compitiendo mucho”, explicó Marta.



El turolense, que ya se proclamó campeón de Aragón en individual y en dobles mixtos en su categoría, competirá este fin de semana en un TTR de tres estrellas en Ronda para intentar acumular todos los puntos posibles, apurando las opciones de entrar en el Nacional como cabeza de serie para disfrutar de una primera fase más confortable. “En (categoría) individual estaba el noveno en el ranking y todavía puedo puntuar en otro torneo antes del Campeonato de España para intentar estar entre los ocho primeros”, explicó el jugador turolense.



Una semana después viajará a Enguera, en la Comunidad Valenciana para participar en un TTR de dos estrellas, aunque los puntos que pudiera conseguir ya no contarán en el ranking previo al nacional para pelear por ser cabeza de serie, aunque sí que serán tenidos en cuenta para la clasificación para una posible participación en el Campeonato del Mundo.