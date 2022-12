Javier Marta brilla en el primer asalto para revalidar su título de Campeón de España de dobles Sénior

Por

Javier Marta arrancó con buen pie su andadura en el Campeonato de España Sénior de bádminton que se disputa desde ayer en Gijón. El turolense, que forma pareja con Eduardo Marco, dejó atrás los problemas físicos que arrastraba a causa de una fascitis plantar para doblegar a sus contrincantes en los dos primeros partidos de la competición. Sin embargo, Marta no pudo superar a Pablo Picazo, segundo cabeza de serie en el cuadro individual, tras llevar el partido al tercer set. Tras su eliminación en el individual masculino, Javier Marta tratará de revalidar su título de campeón de España en la categoría de dobles, donde la dupla aragonesa disputará las semifinales esta tarde tras clasificarse como primeros cabeza de serie a los cuartos de final y haber superado a sus rivales de forma contundente.



Los problemas físicos que arrastraba Javier Marta convertían el debut en el Campeonato de España en toda una incógnita. El turolense no sabía cómo iba a responder su pie tras recaer de una fascitis plantar a lo largo de la semana. No obstante, el dolor quedó en el olvido tras estrenarse con victoria. Marta y Marco solventaron su compromiso inicial de manera rápida. Treinta minutos le costó a la pareja aragonesa pasar por encima de David Martín y José Enrique Meré con un 21-17/21-16.



El triunfo sirvió para coger sensaciones de cara al primer partido decisivo del torneo, el que les iba a enfrentar a mitad mañana ante los primeros cabeza de serie del campeonato, la pareja madrileño-murciana formada por Pablo Picazo y Ángel Rodríguez. El duelo contra los grandes favoritos comenzó con problemas para Marta y Marco, ya que los números uno impusieron su ritmo para llevarse la primera manga y meterles el miedo en el cuerpo. Picazo y Rodríguez demostraron su nivel para salir victoriosos del primer set con un contundente 21-11. Sin embargo, el turolense y el de Binéfar fueron capaces de reaccionar y plantear un juego mucho más pausado para poner el empate tras llevarse un ajustado segundo set, que terminó 19-21 a favor de los aragoneses. “Nos ha costado un poco centrarnos y empezar a jugar con cabeza”, explicó Javier Marta tras la conclusión del duelo. No obstante, la pareja encontró la confianza necesaria para darle la vuelta al partido y mostró su mejor nivel en la tercera manga, cuando Marta y Marco sumaron su segunda victoria de la jornada inaugural al imponerse por 14-21 en el set definitivo.



Con un dos de dos, la dupla aragonesa se coló como primera de grupo y se metió en el cuadro final como primera cabeza de serie del torneo, por lo que hoy ha disputado los cuartos de final como una de las principales favoritas a meterse entre las mejores parejas del bádminton nacional. Ya en semifinales En menos de media hora, Javier Marta y Eduardo Marco han vuelto a demostrar que quieren volver a ser campeones de España al superar con un doble 21-12 a sus rivales de cuartos, la pareja formada por el asturiano David González y el gallego Eduardo Granda. La dupla aragonesa ha podido solventar el encuentro de forma cómoda y esta tarde a partir de las 16:00 horas buscará un puesto en la final ante Jesús Carmona y Francisco Gil. Los andaluces llegaron a Gijón como quintos cabeza de serie de la competición y pasaron de ronda al vencer los tres partidos de fase de grupos. En los cuartos de final Carmona y Gil han superado sin complicaciones a César Fernández y a José Julio Martín y ahora buscarán el billete para la final de mañana. Lucha insuficiente Tras el doble compromiso en dobles, Javier Marta afrontó su debut en categoría individual con la intención de poder repetir la machada y vencer de nuevo a Pablo Picazo, que partía como segundo cabeza de serie en el cuadro masculino individual. Sin embargo, el del club Bianconero no permitió que el turolense se saliese con la suya en un partido muy disputado que cayó del lado del madrileño.



Marta batalló desde el principio para tratar de hacer frente a un Pablo Picazo que volvió a imponer un modo de juego mucho más ofensivo. El rival del turolense se hizo con el primer set con un 15-21. Sin embargo, Javier Marta reaccionó de manera consistente y sacó fuerzas para superar a su oponente con un 21-12 que forzó un tercer set para desempatar. Tras 46 minutos de pugna, Picazo tiró por tierra el trabajo realizado por Javier Marta al llevarse la tercera manga con un ajustado 20-22.



El turolense cerró su participación en el cuadro individual al caer con dignidad ante uno de los grandes favoritos de la competición, pero mantiene vivas sus aspiraciones para revalidar el título como campeón de España en dobles.