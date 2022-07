Javier Vicente: “Va a ser un recorrido muy completo para los pilotos”

Por

Él es el guardián del mayor secreto de cada edición de la Baja Aragón. Javier Vicente es el responsable del dibujo de los tramos que tendrán que recorrer los más de 300 equipo s participantes en la carrera por los 38 municipios de las tres comarcas turolenses que atraviesa la Baja Aragón (Comunidad de Teruel, Jiloca y Sierra de Albarracín). Como cada año, Vicente ha buscado hacer un recorrido cada vez mas divertido, cada vez más bonito y, también, cada vez más exigente.



-Sin desvelar todavía el trazado de esta edición dela Baja Aragón, ¿cuáles serán las características del recorrido de esta edición?

-El viernes haremos la etapa prólogo para las motos con un recorrido de 9 kilómetros. El primer tramo será más rápido para entrar después en una zona mucho más lenta. El sábado tenemos dos recorridos. Uno de 222 kilómetros en el tramo Este del mapa de Teruel, y otro de 200 kilómetros en el tramo Oeste. El recorrido de este año ha cambiado bastante respecto del año pasado. Podemos decir que casi el 40 por ciento del recorrido de esta edición va a aser diferente al del año pasado. Hay pistas de todo tipo. El domingo hacemos otro tramo en la zona Oeste con 160 kilómetros cronometrados.



-¿Qué ha cambiado en la carrera este año?¿Qué diferencias se van a encontrar los equipos?

-Lo que hemos hecho este año es cambiar y volver a los orígenes. Hemos puesto una prólogo el viernes para las motos. El sábado haremos dos especiales que sumarán 440 kilómetros. Además hemos ampliado la carrera al domingo que se harán 160 kilómetros. Lo que hemos hecho ha sido ampliar el kilometraje, que es una modificación importante. Sobre el tipo de terreno, los equipos se van a encontrar de todo. Van a tener zonas muy rápidas y otras muy reviradas. Van a encontrar ramblas en las que incluso alguna llevará agua. Cuando reparé el pasado fin de semana el road book en el recorrido aún había algunas ramblas con agua. Va a ser un recorrido bastante completo para los pilotos.



-Hablaba de una “vuelta a los orígenes”. ¿Cuál es esa esencia que se ha querido recuperar?

-La esencia es que los pilotos nos pedían que la carrera fuera en viernes, sábado y domingo y hemos vuelto a eso. Al fin y al cabo los pilotos son los que vienen a correr y hay que darles lo que necesitan.



-¿Habrá mucha navegación en la carrera?

-No se puede hacer mucha navegación, en el sentido más puro de su significado, no se puede hacer mucha en Teruel porque prácticamente todo son caminos pero sí que hay unas zonas complicadas. He buscado unos pequeños fuera de pista. Hay unas zonas en las que sí que van a atener que ir lento para no saltarse ningún cruce en las que los copilotos sí que van a atener que trabajar bastante. Nos ha costado mucho encontrar dónde hacerlo para contar con el visto bueno de Medio Ambiente. Nos cuesta muchísimo encontrar el recorrido para no afectar a la flora y la fauna que tenemos en Teruel.



-¿Cuando empieza usted a pensar en el trazado de la carrera?

-En l circuito del año que viene yo empiezo a pensar al día siguiente de terminar la carrera. Yo estoy prácticamente todo el año recorriendo los caminos de Teruel. Me conozco Teruel palmo a palmo. Incluso donde están las piedras. Hay muchos alcaldes se sorprenden de cómo me conozco sus municipios. Yo tengo el recorrido en la cabeza fotografiado entero.

Después de tener las autorizaciones de los pueblos y de medio ambiente yo hago el recorrido nueve veces. No me gusta fallar en nada ni que ninguna viñeta del road book que les damos a los participantes con toda la nomenclatura FIA falle. El rutómetro va a estar clavado esas nomenclaturas. Yo hago un primer diseño. Después lo revisamos y hacemos el segundo, el tercero, el cuarto ... Luego empezamos a pintar el libro de ruta. Cuando el road book ya está pintado bonito se hace un repaso final en el que se incluye si ha habido alguna modificación en alguna curva o algún terreno. La semana pasada, antes de mandarlo a imprenta, se hizo un último repaso. Imprimimos uno por equipo y uno para cada uno de los coches de seguridad que hay dispuestos a lo largo del recorrido.



-¿Qué velocidad se puede llegar a alcanzar en el circuito que ha preparado?

-Estoy seguro de que en algunos tramos los coches punteros llegarán a marcar velocidades de 180 o 190 kilómetros por hora en algún momento.



-¿Cómo se conjugan esas cifras con la seguridad?

-Todos los años había muchos coches de seguridad pero este año lo hemos reforzado y vamos a tener 15 de estos coches a los largo del recorrido además de un equipo que estará funcionando en el exterior del recorrido con dos coches más para solucionar cualquier problema que pudiera surgir. Hemos reforzado la seguridad con más ambulancias que el año pasado para poder acudir lo más rápido posible en caso de accidente.