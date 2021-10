Juan Carlos Martín y Paula Martín, octavos tras una salida de pista

Por

Los catalanes Xavier Vidales y Jordi Hereu se adjudicaron el triunfo en el X Tramo de Tierra de Borja este domingo a los mandos de un Mitsubishi Lancer Evo X con el que fueron los más rápidos en tres de los cuatro tramos con los que se completó la prueba organizada por Survival Aragón.



Un total de 60 equipos tomaron la salida en la penúltima prueba del Campeonato de Aragón, de los que 18 no lograron completar la carrera, en la mayoría de los casos por avería, siendo el único accidentado el equipo formado por los turolenses Juan Manuel Rubio y Francisco Rubio (Renault Clio Sport) en el primero de los tramos cronometrados, sin consecuencias para los ocupantes.



Vidales y Hereu asumieron el mando de la clasificación desde el primer tramo manteniéndose al frente de la carrera hasta el final de la misma, a pesar de que en el segundo de los sectores cronometrados tuvieron que conformarse con la séptima plaza, sumando 24 segundos más que el equipo formado José Luis Diego y Eduard Ferrán (Demon Car). A pesar de ese traspiés, lograron mantener el primer puesto por sólo dos décimas de segundo.



En la segunda sección lograron el mejor crono sobre los dos tramos, con lo que lograban abrir las diferencias con respecto a todos sus rivales, para acabar dominando la prueba con 53 segundos de diferencia con respecto a Iñaki Ubiría y Gorka Biaín (Peugeot 208 R2), equipo este último, que se mantuvo siempre en las plazas de podio de la provisional, intercambiando la segunda y tercera posición.



La tercera plaza final se la adjudicaron José Luis Diego y Eduard Ferrán (Demon Car), acumulando tan solo 1,4 segundos más que el segundo clasificado, protagonizando una remontada de ocho segundos en el último tramo, insuficiente para lograr su objetivo de alcanzar su mejor posición de la prueba, tras repetir la tercera plaza provisional desde la primera pasada al tramo B.



El mejor entre los equipos que contaban con presencia aragonesa fue el formado por Juan Carlos Martín y Paula Martín, a los mandos de un Citroën C2 y que finalizaron octavos de la clasificación scratch, el mismo puesto que habían conseguido en los dos primeros tramos. Los turolenses tuvieron la opción de mejorar esa plaza, pero el último tramo no les resultó nada positivo, tras sufrir una salida de pista, perjudicados por el polvo, lo que les hizo descolgarse hasta el puesto 18 en ese tramo, cediendo posiciones tras situarse quinto de la provisional tras los tres primeros tramos.



Siguiendo con los mejores puestos de los aragoneses, Iván Ferrer y David Ferrer (Peugeot 106) terminaron en la décima plaza, mientras que Natxo Hernández y Jesús Fresno (Audi A4) acabaron en el puesto 18.



La cita zaragozana contó con la participación de 60 equipos, de los que 18 no pudieron completar los cuatro cronometrados y dos de reconocimiento que decidieron la prueba. De esos abandonos sólo uno fue por accidente, sin consecuencias para los participantes turolenses, Juan Manuel Rubio y Francisco Rubio (Renault Clio Sport), en el primer tramo cronometrado.



Tras la carrera de Borja, la provisional del Campeonato se pone muy emocionante, a falta de una prueba. Entre los pilotos sigue de líder Natxo Hernández con 100 puntos, con sólo dos puntos de diferencia con respecto a Juan Carlos Martín con 98. La clasificación de copilotos la encabeza Xavier Tort, retirado en la carrera de hoy, con 105 puntos, por los 95 de Jesús Fresno, que se mantiene segundo, pero mucho más cerca.