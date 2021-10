Juan Hernández, turolense que juega en el FC Barcelona y ha sido convocado por la Selección: “Mi sueño es alcanzar el primer equipo, pero es tarea complicada”

Juan Hermández Torres sigue con su imparable trayectoria en las filas del FC Barcelona. Su buen hacer en las filas del cadete de primer año del club de La Masía ha tenido su recompensa en forma de una llamada para estar presente en los cuatro días de entrenamiento que la Selección Española Sub 15 tendrá esta próxima semana en la localidad alicantina de Alfaz del Pí. Surgido de la cantera de Las Viñas y con pasado en el Atlético Teruel, el joven jugador admirador de Iniesta proviene de una familia con larga trayectoria el fútbol de la capital de la provincia. De hecho su abuelo jugó en el CD Teruel a mediados de los años 50 y su tío fue Manolo Torres quien consiguió la Copa de Europa cuando jugaba en las filas del Real Madrid.

-En primer lugar, enhorabuena por esta convocatoria.

-Muchas gracias.

-¿Como te enteraste de la llamada de la selección?

-Me encontraba echando la siesta en la habitación de La Masía, y un compañero me llamó a la puerta para darme la noticia, porque a él también le habían convocado. Casi ni me lo creía pero en cuanto lo supe enseguida me puse a llamar a la familia y a los amigos. Sabía que en esos días se iba a producir la convocatoria, pero no me esperaba que fuera a ser uno de los elegidos para estar en la lista.

-En principio en la relación de citados estáis 24 jugadores que estaréis entre concentrados entre el lunes 25 y el jueves 28 en la localidad alicantina de Alfaz del Pí. ¿Cual es el objetivo de esta concentración?

-Creo que durante el mes de diciembre se disputa el Campeonato de Europa y me imagino que el seleccionador querrá ir preparando el grupo que nos vayamos conociendo y que querrá observar como entrena cada uno.

-Y a nivel personal, ¿con que idea te presentas a estas jornada de preparación?

-Quiero aprovechar para entrenar mucho y pasármelo bien y poder disfrutar de esta gran experiencia. Jugar al fútbol es lo que más me gusta hacer.

-La llamada de la selección ha supuesto una gran alegría tanto para ti a nivel personal, como para el club, pero en el Atlético Teruel también ha causado una gran ilusión. Al fin y al cabo no todos los días convocan a un exjugador para un equipo nacional.

-Lo sé. Me lo han dicho. Estos días me ha llamado mucha gente para darme la enhorabuena. Entre ellos amigos, excompañeros y directivos del club.

-Precisamente desde el Atlético Teruel, diste el salto al Zaragoza, como paso previo a tu marcha a la cantera del FC Barcelona. ¿Qué tal está siendo la estancia en La Masía, donde cumples la segunda temporada?

-Al principio todo fue complicado. Estaba lejos de la familia, y tenía que adaptarme a todo nuevo. Tienes que hacer amigos y acostumbrarte a un colegio nuevo. Todo tiene una dinámica distinta, pero ahora me encuentro muy a gusto con mi situación.

-El FC Barcelona es una entidad que tiene fama de desarrollar un gran trabajo con la base. En La Masía además se encuentran muchos de los jugadores con más proyección internacional. ¿Cómo es entrenar junto a todos ellos?

-Es cierto que hay mucho talento en esta cantera. Yo intento entrenar cada día al máximo para parecerme a Iniesta que es mi referencia y así crecer en La Masía.

-Cuando iniciaste esta aventura, ¿esperabas que todo te fuera tan de cara?

-No creía que iba a ser así. Cuando fiché por el Zaragoza traté de esforzarme al máximo para seguir progresando. Luego llegó el Barcelona y para mí era un sueño. Al final parece que si trabajas y te esfuerzas al máximo todo puede cumplirse.

-Los azulgranas además suelen dar oportunidad a de llegar al primer equipo a muchos jóvenes formados dentro del propio club. Koeman está contando mucho con futbolista de gran proyección como Ansu Fati o Gavi. ¿Te ves algún día compartiendo vestuario con todos ellos.

-Ese es otro de mis sueños, aunque se que llegar al primer equipo siempre es una tarea muy complicada. No obstante me esforzaré al máximo por que se pueda cumplir.

-Triunfar en el mundo del fútbol no es nuevo en tu familia. Un antepasado tuyo fue Manolo Torres que llegó a jugar en el Zaragoza y en el Real Madrid, con quien incluso llegó a conquistar la Copa de Europa.

-Es cierto. Ojalá que yo también pueda llegar a conseguir algo parecido pero sé que es una vivencia que resulta muy difícil de alcanzar. Como decía antes yo pienso trabajar al máximo para poder intentarlo.

-También tu abuelo por parte de tu madre, que era hermano de Manolo Torres, llegó a jugar varios años en el CD Teruel.

-Me han contado que jugó en el primer equipo durante varias temporadas y algún año en el Amistad de Zaragoza. Por lo que me dicen jugaba en una posición parecida a la mía.

-En casa habrá supuesto un gran orgullo la llamada de la selección. Este tipo de reconocimientos de algún modo llegan a compensar los sinsabores que produce estar tan alejado de familia y amigos.

-Claro. Hay veces que resulta muy duro estar tan lejos de las personas que necesitas para tratar de cumplir mi sueño. Pasos como este ayudan a poder sobrellevarlo un poco mejor.

-Para aquellos que no te conozcan bien, cuéntanos como ha sido tu trayectoria deportiva.

-Los primeros años jugué con mis compañeros en el colegio Las Viñas, luego ya me fui a los alevines del Atlético Teruel, en esa etapa incluso jugaba con chicos dos años mayores que yo. Más tarde fui dos años al Zaragoza y en el último año de infantiles firmé con el Barcelona. Ahora estoy jugando en el equipo cadete de primer año.

-Para finalizar, defínete como jugador.

- Normalmente juego como interior por la izquierda pero soy polivalente y también lo puedo hacer como falso 9 o también como extremo. Me gusta asociarme con los compañeros y también busco las acciones de uno contra uno. Además creo que tengo una buena visión del juego.