La Aragón Sur más especial llega con su vigésima edición

A falta de poco más de dos semanas para su celebración, la XX edición de la Aragón Sur fue presentada este lunes en el Ayuntamiento de Teruel. La prueba, que es una de las más esperadas por corredores y senderistas a lo largo del año, contará con numerosas novedades para conmemorar sus veinte años de existencia, pero no dejará atrás el carácter popular. Con unos recorridos que apenas han variado con respecto a la edición del pasado año, la organización confía en poder alcanzar las cifras de participación de años anteriores en estas semanas previas a la carrera. En el acto de presentación, estuvieron presentes junto al concejal de Deportes, Jesús Artigot, dos miembros del Grupo Alpino Javalambre, Manolo Bellido y José Antonio Valero, como parte de la organización.



El parque de Fuente Cerrada volverá a ser un año más el punto de partida para los cientos de amantes de la carrera por montaña que disputarán una de las pruebas más tradicionales del territorio turolense.



Recién inaugurado el nuevo milenio, el Grupo Alpino Javalambre comenzó a organizar la Aragón Sur sin apenas imaginar que veinte años más tarde la carrera iba a seguir reuniendo a un buen número de aficionados en los alrededores de la capital mudéjar. Lo que en aquel momento podía parecer una utopía el próximo 1 de octubre se convertirá en realidad. Y para celebrarlo, el Grupo Alpino Javalambre tiene preparada una jornada especial, con algunas novedades que no dejarán indiferentes a los aficionados que se acerquen hasta la Fuente Cerrada.



En esta ocasión, además del clásico desayuno previo al inicio de la prueba, los míticos avituallamientos y el bocadillo de jamón de Teruel, la organización quiere premiar la participación por medio de unos sorteos que en esta ocasión rifarán veinte paletas de jamón de Denominación de Origen. Además, la vigésima edición también tendrá el sorteo de un fin de semana en una furgoneta camper para cuatro personas, por lo que los indecisos tendrán motivos más que suficientes para apuntarse a la cita.



Los más jóvenes también tendrá una nueva motivación para participar en la Aragón Sur, ya que otra de las grandes novedades para este año llega con la inclusión de un premio para los vencedores de una nueva categoría, en la que competirán los menores de catorce años.



De tal modo, la prueba pretende reunir como mínimo a unos 400 corredores y senderistas en el entorno de la capital turolense. “Este año hemos hecho un esfuerzo por ser la veinte edición. La idea es que estaremos en torno a los 400 participantes, que es lo que ultimamente hemos conseguido. Por el proceso de inscripción, estamos en cifras similares a otros años”, comentó Manolo Bellido en la presentación de una prueba que también tendrá un fin solidario, ya que de cada inscripción se donará un euro a la plataforma de afectados por el derrumbe de la Calle San Francisco e incluso se podrá adquirir un “dorsal cero” con el que realizar un donativo para la causa.



Todos los interesados pueden seguir inscribiéndose para la prueba a través de un enlace en la página web del Grupo Alpino Javalambre a precio reducido (adultos no federados 20 euros, adultos federados 16 euros y menores de 15 años 10 euros) durante esta semana. A partir del 25 de septiembre, la inscripción, que incluirá una camiseta técnica de primera calidad y algún regalo más, aumentará su precio en cinco euros.



Una nueva edición de la Aragón Sur está a la vuelta de la equina. En su vigésimo aniversario, la prueba promete no defraudar a nadie.