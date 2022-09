La Federación aragonesa quiere que la selección femenina juegue en Pinilla

Por

El centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol pretende servir de trampolín para traer de vuelta a Teruel a la Selección española femenina. Esa es la intención principal tanto de la entidad como del Ayuntamiento de Teruel, quienes trabajan de la mano para hacer posible el regreso del combinado nacional a la capital turolense. El objetivo es que las de Jorge Vilda disputen un compromiso oficial en el campo de Pinilla en los primeros meses del año 2023, previo al Mundial de Nueva Zelanda que arrancará en julio de ese mismo año. A pesar de ello, la cita se englobará dentro del marco de los actos para conmemorar el centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol, que se celebra este año y que lleva mañana a la Selección masculina absoluta a Zaragoza y el próximo martes a la Sub-21 a Huesca. Los requisitos técnicos que debe cumplir el campo de Pinilla y las obligaciones económicas que se deben afrontar son los dos asuntos principales en torno a los que se está trabajando para que Teruel vuelva a ser ciudad anfitriona para la Selección española lo antes posible.



El 2022 era el año marcado en rojo para los miembros de la Federación Aragonesa de Fútbol. El máximo organismo del balompié aragonés cumplía cien años y la intención era celebrarlo por todo lo alto. Por ese motivo, la entidad pretendía que las tres provincias acogiesen un partido de la Selección española en sus distintas categorías. Mañana será el gran día, con el regreso del equipo nacional absoluto a La Romareda después de 19 años. El próximo martes El Alcoraz también recibirá a la Selección Sub-21, dejando a Teruel como única provincia sin recibir la visita de ningún combinado nacional por el momento. Un primer intento fallido Sin embargo, la intención por parte de la Federación Aragonesa de Fútbol es que esa visita se produzca, aunque sea un año después de su centenario. En un principio, la Selección femenina iba a disputar un compromiso oficial en Teruel el pasado mes de junio, pero un cambio por parte de la Real Federación Española de Fútbol debido, entre otras cosas, a la escasa disponibilidad hotelera con la que contaba la ciudad en aquel momento a raíz del Congreso Nacional del Toro de cuerda provocó que el partido se acabase disputando en el Estadio Nuevo Colombino de Huelva. La dificultad para cuadrar fechas hizo que el combinado nacional dirigido por Jorge Vilda no pudiese jugar en Teruel y la cita tuviese que postergarse para el futuro. Un sinfín de requisitos Con el objetivo de que el evento termine celebrándose, Federación y Ayuntamiento de Teruel ya se han puesto manos a la obra para tratar de cumplir los requisitos necesarios para albergar un partido oficial en las instalaciones de Pinilla. No obstante, conseguirlo no es una labor sencilla, ya que existe una enorme cantidad de requisitos técnicos para la disputa de un partido de estas condiciones.



El primer paso que se debe llevar a cabo es el estudio del pliego en el que la Real Federación Española de Fútbol y la FIFA detallan las características que debe tener el estadio donde se dispute el encuentro. En el caso de Pinilla, la gran mayoría de ellas podrían solventarse con arreglos temporales en sus instalaciones. Sin embargo, muchas otras, como la habilitación de tres zonas VIP para miembros de federaciones internacionales, serían de difícil cumplimento en el recinto turolense. Es por ello por lo que el Ayuntamiento de Teruel pretende esperar a conocer el resultado de la inspección técnica oportuna para saber si se puede seguir adelante con el sueño de que la Selección regrese a la capital turolense. En caso de tener la aprobación por parte de la RFEF, el consistorio tiraría hacia adelante con la iniciativa, a expensas de conocer el cose definitivo del evento.



Precisamente, ese es el segundo escollo que se tratará de resolver una vez se conozcan las condiciones que la RFEF ponga para la disputa de un compromiso oficial del equipo femenino español. La celebración de un encuentro de esas características supone un coste aproximado de unos 120.000 euros, de los cuales 75.000 euros van íntegramente destinados al abono del cánon para la Federación Española de Fútbol y el resto se destinan a la puesta a punto de Pinilla y a la habilitación de la ciudad para albergar un encuentro de estas características. El elevado precio del compromiso deja ciertas dudas al Ayuntamiento turolense, que pese a no poder asumir de forma íntegra el coste del evento, sí que vería con buenos ojos su celebración en caso de contar con el apoyo de otras entidades como la Diputación de Teruel o la propia Federación Aragonesa de Fútbol. Una fecha en el aire Aunque todavía es pronto para conocer la fecha exacta de la visita de la Selección española femenina a la ciudad turolense, desde la Federación Aragonesa de Fútbol se espera que el compromiso pueda celebrarse en el primer trimestre del año 2023. Sin embargo, esa fecha todavía está en el aire, ya que el calendario de la temporada está muy apretado y la celebración de la cita depende completamente de si el CD Teruel juega en casa o si lo hace a domicilio.



Todavía es pronto para determinar cuándo se podrá ver a La Roja en Teruel. Lo que sí que se pretende es que sea de manera oficial. Esa es la intención principal de la entidad que cumple cien años y que tratará de encontrar una fecha adecuada para que las mejores jugadoras del país jueguen en Teruel. Tampoco será tarea sencilla encontrar una ventana adecuada, ya que el combinado nacional disputará el Mundial de Nueva Zelanda a partir de julio y no hay Eurocopa femenina hasta el año 2025, por lo que la disputa de un encuentro oficial aumenta de dificultad. En caso de no ser posible, la Federación Aragonesa ya estudia la posibilidad de que la Selección dispute un amistoso en Pinilla. Algo que facilitaría en gran medida la celebración del evento debido a la considerable reducción de requisitos por parte de la RFEF y la FIFA. Tercera vez en Teruel Sea como fuere, la visita de la Selección femenina será la tercera de un combinado nacional a la ciudad de Los Amantes. Con Ignacio Quereda como seleccionador, el combinado nacional femenino disputó en Pinilla un partido oficial en el que goleó a Islandia en el año 2001. Además de la femenina, la Selección Sub-16 también se concentró en Teruel con anterioridad.