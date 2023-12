La provincia despedirá el año con las tradicionales carreras del día de Nochevieja

Por

El último día del año también es la última oportunidad de disfrutar del deporte antes de entrar al 2024. Eso será lo que hagan cientos de personas durante este domingo, en el que las San Silvestres y otras carreras populares invadirán la provincia antes de que suenen las doce campanadas que den por finiquitado el 2023. Las habrá competitivas, solidarias, matinales y vespertinas; pero todas ellas tendrán el tradicional carácter lúdico que rodea a la última cita deportiva del año, en la que los disfraces le roban parte del protagonismo al cronómetro, que, en muchas localidades, pasa a un segundo plano. La carrera más multitudinaria tendrá lugar en la capital, donde ya se ha superado el número de inscritos para la prueba competitiva con respecto al año pasado. Sin embargo, la Carrera del Pavo en Alcañiz o las tradicionales San Silvestres de municipios como Montalbán, Andorra o Albarracín también reunirán a un buen puñado de participantes que, de corto o con cualquier tipo de vestimenta alternativa, recorrerán los últimos kilómetros de este 2023.



La provincia de Teruel volverá a cumplir con la tradición de despedir el año con una de las pruebas populares más esperadas del calendario. Participantes de todas las edades y condiciones volverán, un año más, a tomar la salida en alguna de las múltiples carreras que se desarrollarán por las diferentes comarcas turolenses a lo largo de la jornada. Cerca de 300 competidores En Teruel se superarán las cifras de la pasada edición de la carrera competitiva, en la que 249 corredores completaron el recorrido de 6.200 metros que atraviesa algunas de las principales vías de la capital mudéjar. Para la 32ª edición de la San Silvestre Ciudad de Teruel se esperan cerca de 300 participantes en la modalidad competitiva, por lo que se podría alcanzar una cantidad récord en la carrera lúdica, que suele contar con un mayor número de participantes y que no necesita inscripción previa.



Será a partir de las 18:00 horas cuando arranque una competición en la que el joven Izan Edo tratará de revalidar su triunfo del año pasado. El de Jarque de la Val es el gran favorito local, aunque tendrá competidores de varios puntos del país, que este año competirán en la prueba turolense. A los habituales clubes valencianos se unirán participantes de Albacete, de La Rioja, de Madrid y, por supuesto, de Zaragoza y de Huesca.



La prueba competitiva comenzará en la calle San Juan Bosco para continuar por las calles Juez Villanueva, Barbastro, plaza de la Constitución, avenida Sanz Gadea, avenida Ruiz Jarabo, José Torán, Viaducto Viejo, Ronda Ambeles, Viaducto Nuevo (carril derecho señalizado con conos), Miguel Servet, Ronda de Toledo, Ronda del Parque y calle San Juan Bosco (dos vueltas de 3.100 metros).



La prueba no competitiva, que comenzará a partir de las 18:45, partirá también desde el Servicio Municipal de Deportes (calle San Juan Bosco) para continuar por las calles Juez Villanueva, Barbastro, plaza de la Constitución, avenida Sanz Gadea, avenida Ruiz Jarabo, José Torán, Ronda de Toledo, Ronda del Parque y calle San Juan Bosco, con un recorrido de 1.800 metros en el que la originalidad primará por delante de la velocidad, ya que los disfraces más ingeniosos tendrán premio. Tradición alcañizana En la capital del Bajo Aragón, la tradicional Carrera del Pavo, organizada por el Club Tragamillas, cumplirá 54 ediciones y seguirá siendo una de las más longevas del país. En esta ocasión, la prueba volverá a recorrer las calles más céntricas de Alcañiz con diferentes carreras para los distintos grupos de edad.



La cita arrancará a partir de las 17:00 horas desde la Plaza del Mercado con la carrera de la categoría chupete femenino y se prolongará hasta las 18:40 horas, cuando tomarán la salida los participantes de las categorías absoluta, veteranos y cadete masculinas para completar cinco vueltas al recorrido de 500 metros.



Los ganadores de las carreras absolutas recibirán como premio un pavo, además de un trofeo, que también será para los vencedores de las categorías veteranos y cadetes. Los mejores disfraces también tendrán recompensa en la carrera de Alcañiz. Por toda la provincia Además de las dos pruebas más multitudinarias de la provincia, las carreras para despedir el año se sucederán por todos los rincones de la geografía turolense.



En Andorra volverán a disfrutar del atletismo en su tradicional recorrido de 2 kilómetros, después de que el pasado año se celebrase el 25 aniversario de la San Silvestre con una edición de récord. Para este domingo, los andorranos volverán a celebrar la prueba en horario vespertino, a partir de las 17:30 horas.



Algo más madrugadores serán en Utrillas, donde echarán a correr al mediodía. Cerca de un centenar de utrillenses celebrarán la octava edición de su San Silvestre este domingo a partir de las 12:00 horas. También en las Cuencas Mineras, la prueba de Montalbán, que cuenta con 23 ediciones a sus espaldas, también reunirá a un buen número de participantes.



La tradición recorrerá toda la provincia: desde el Matarraña, donde Monroyo volverá a apostar por su particular trail y Valderrobres celebrará la séptima edición de su San Silvestre, hasta la comarca del Jiloca, donde los calamochinos también despedirán el año con zapatillas y disfraces.



Antes de tomar las uvas, otros municipios como Albarracín, Alcorisa, Rubielos de Mora o Muniesa también vivirán una última jornada del 2023 deportiva y lúdica a partes iguales.