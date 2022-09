La venta online busca facilitar el acceso de los aficionados a Pinilla

Nuevos seguidores

Uso sencillo

Entradas disponibles

En los aledaños

El CD Teruel sabe que el apoyo de su afición es clave para seguir consiguiendo resultados positivos. Por ello, desde el club se pretende hacer de Pinilla una caldera desde los minutos iniciales de cada partido. Con ese objetivo, la entidad turolense quiere fomentar el uso de su plataforma de venta de entradas en línea para así tratar de poner fin a las largas colas previas a los encuentros para sacar entradas en las taquillas.Cada aficionado al fútbol tiene sus propios rituales cuando llega el domingo por la tarde. Los hay que prefieren llegar con tiempo al estadio para no perder detalle del calentamiento de ambos equipos y poder conversar con su compañero de asiento acerca de la situación del equipo. Sin embargo, también son muchos los que prefieren apurar algo más la hora de la siesta y llegar con el encuentro empezado. El problema llega cuando esos últimos todavía no tienen la entrada para el partido y tienen que pasar por las taquillas. En el campo de Pinilla ya es habitual que durante los primeros diez minutos de juego el aspecto de las gradas sea mucho más pobre que el que lucen pasado el primer cuarto de hora.La intención del club es acabar con esa problemática para que todos los aficionados que quieran disfrutar del duelo puedan hacerlo desde que suene el silbato del colegiado. Para ello, desde la temporada pasada el club puso en marcha una plataforma que ofrece la posibilidad de comprar entradas de manera telemática. No obstante, la afición turolense parece preferir los métodos tradicionales.Con el espectacular arranque de curso protagonizado por el cuadro rojillo, el club pretende fomentar el uso de la plataforma de venta online sobre todo de cara a los nuevos seguidores del equipo, que cada vez más se animan a acercarse a Pinilla sin ser socios.Con ese objetivo, la entidad turolense pretende facilitar los accesos al campo para todos esos aficionados que llegan con el tiempo más justo.La compra de entradas en línea ha crecido mucho durante los últimos años, pero en ocasiones su ejecución sigue resultando demasiado compleja para las personas menos acostumbradas a tratar con la tecnología. Sin embargo, la plataforma de compra de entradas del club rojillo destaca por su sencillez. Para acceder a ella se debe ir a las redes sociales de la entidad o a la página web, que está en construcción pero permite el acceso a la compra de tickets para los partidos. O acceder a través del siguiente enlace: https://www.flowte.me/storefront/cd-teruel Una vez dentro, la aplicación muestra las entradas disponibles para el siguiente partido del cuadro de Víctor Bravo en casa y únicamente se debe seleccionar la ubicación desde la que se desea ver el partido y realizar el pago. Además, a la hora de acceder a Pinilla la entrada online agiliza el proceso, ya que el lector capta el código QR sin dificultades.Por el momento, el club lanza una cantidad reducida de entradas a la venta por la vía telemática ya que cuenta con un gran número de socios, por lo que la repartición entre la venta en línea y la venta en taquilla debe realizarse de manera cuidadosa para que ambas zonas de venta puedan tener entradas a su disposición. De cara al partido del próximo domingo ante el Hércules, para el que se espera gran afluencia de público, la entidad turolense ha lanzado 50 entradas en Grada General y 20 en Tribuna. Sin embargo, a medida que se van adquiriendo entradas en la plataforma estrenada el pasado año se van desbloqueando nuevas localidades disponibles. Por otra parte, las entradas de coste reducido, destinadas a los menores y jóvenes, deberán ser compradas junto a una entrada general para evitar fraudes.Para el duelo del domingo no solo se espera un gran ambiente dentro del campo, sino también en los aledaños de Pinilla. Al igual que en la primera jornada ante el Lleida, los miembros del grupo de animación Frente Mudéjar han organizado una quedada para recibir y apoyar al equipo desde antes del partido. Los aficionados quieren que su equipo prolongue la racha positiva, por lo que han quedado a las 15:30 horas en la piscina para transmitir sus fuerzas a la plantilla.