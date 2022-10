El CD Teruel defiende el liderato en Pinilla ante el Hércules de Alicante

Por

El césped de Pinilla vibrará este domingo con el que será, a buen seguro, el partido de la jornada. La quinta jornada ha querido que se vean las caras en Teruel el equipo que lidera la clasificación, el CD Teruel, con el Hércules de Alicante, tercero empatado a todo con el Manresa, en un duelo de alto voltaje en el que todo está aún por escribirse.



Los hombres de Víctor Bravo llegan a su tercer partido delante de su afición tras haber sumado tres victorias y un empate en cuatro partidos y mirando al resto del Grupo 3 de la Segunda RFEF desde lo más alto de la clasificación. Los rojillos no han conocido el sinsabor de la derrota en las cuatro jornadas disputadas de esta segunda temporada de la categoría como tampoco lo ha catado su enemigo de esta jornada. El Hércules de Alicante no conoce la derrota aunque ha sumado un empate más y una victoria menos que el Club Deportivo Teruel.



Para la cita de hoy Víctor Bravo dispondrá de toda su plantilla. “En un partido como éste siempre llega todo el mundo bien” reconocía ayer el míster rojillo tras la última sesión de entrenamiento antes del partido de esta tarde, aunque no desveló los descartes que hará a la hora de confeccionar la convocatoria. Bravo confesaba que el equipo llega a este partido “con mucha ilusión y con muchas ganas de sumar los tres puntos en casa” después de haberlo “preparado bien” durante toda la semana.



El técnico del conjunto turolense aseguró no estar preocupado por el rival. “Preocuparme, me preocupa mi equipo”, arengó Bravo. Después, reconoció la entidad de la plantilla alicantina, destacando nombres como el punta Harper, “que sabe jugar de espaldas, ir al espacio y que es muy buen rematador”; Alvarito, que “es un jugador muy dinámico con gol y que desequilibra mucho con sus conducciones”; o Michel, “que ha jugado muchos años en Primera división y que el año pasado hizo 5 goles en Segunda A”.



El míster rojillo sabe que va a tener que trabajar duro para “contrarrestar’ estas potencialidades de su rival para lo que tendrá que “estar muy pendiente de ellos’. Además reconoció confiado que el CD Teruel tiene sus “armas”, entre cuyas fortalezas destacó que funciona “como un bloque. Hemos demostrado que sabeos defender a este tipo de equipos con tanto talento” y ofensivamente alabó cómo su equipo “sabe hacer bien las y transiciones”. “Creemos saber cómo podemos hacerle daño a este tipo de equipos”, dijo Bravo sin precisar cuales son esas claves.



CD Teruel y Hércules se han enfrentado en dos ocasiones sin que los alicantinos hayan logrado sumar los tres puntos en ninguna de las dos. Los duelos tuvieron lugar en 2019, en la última campaña rojilla en la ya extinta categoría Segunda B bajo la batuta de Dani Aso. En el partido de ida los aragoneses dieron la sorpresa venciendo en el José Rico Pérez venciendo al gigante de la categoría por 0-2, sin que los blanquiazules lograran cobrarse ventaja en el partido de vuelta, abandonando Pinilla en el frío mes de febrero con un solo punto en el zurrón.



Los alicantinos llevan toda la semana preparando el duelo de esta tarde. El club recogía esta semana las declaraciones del central Roger Riera en las que asegura que su equipo no debe obsesionarse “con la clasificación. Vamos a ir a por el partido sin especular y a ponerle las cosas muy difíciles al Teruel para conseguir los tres puntos”. Mientras, su técnico Ángel Rodríguez espantaba cualquier triunfalismo y apostaba por la “humildad” asegurando que el Hércules es un “equipo de Segunda RFEF, que lleva 4 partidos’, que si aspira a ascender tendrá que “mejorar muchísimo. Nadie asciende en cinco jornadas. Esto es un camino muy largo”, dijo. Un “partido mental” El entrenador del conjunto turolense aseguró el sábado que el de este domingo “va a ser, sobre todo, un partido mental” en referencia a la importancia de que su equipo no se amedrante ante la importancia de un equipo como el Hércules. “Tenemos que superar esa traba mental de que estamos jugando contra todo un Hércules, un equipo de mucho presupuesto y mucho nombre. Tenemos que perderle el miedo y desinhibirnos y jugar como lo hacemos contra cualquier otro equipo”, explicó el técnico, que apostó por “defender bien y estar agresivos en las disputas” y que cuando el CD Teruel esté con el balón en los pies tenga la “personalidad y soltura” necesaria para ganar el partido.