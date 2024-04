Las bajas se acumulan en el Teruel y obligan a repensar el dibujo táctico

Por

El entrenador del Club Deportivo Teruel, Raúl Jardiel, se va a ver obligado a hacer un ejercicio de composición táctica y estratégica como probablemente no haya tenido que ejecutar nunca en los meses que lleva al frente del banquillo del conjunto mudéjar. Alguna vez ha hablado del “bendito problema” que supone tener a todos los integrantes de la plantilla disponibles para cualquier partido. Para este sábado, en Fuenlabrada, le viene el otro problema. El de verdad. La acumulación de bajas en el equipo supone que el Teruel que saltará al césped en el Fernando Torres será un tanto diferente al habitual.



Empezando por la medular: La baja de Fran Tena, un mes fuera por la operación de apendicitis a la que ha sido sometido, ya supone un contratiempo de importancia, porque desmonta el entramado táctico en el centro del campo sobre el que se suele sostener el Teruel. Estaba llamado a sustituirle Facu García, un perfil similar, aunque con otro tipo de características que implican mayor dinamismo y velocidad, también algo menos de control. Sin embargo, el argentino está sancionado, con lo que Jardiel deberá hacer encaje de bolillos en ese centro de campo. Castillo y Romero serán casi con seguridad fijos, pero en función de quién acompañe se verá si el entrenador deshace esa línea de tres en el medio, refuerza la línea de tres cuartos o apuntala la defensa. Más cábalas atrás El caso es que tampoco esta decisión se antoja fácil, porque otra de las bajas del equipo, también por acumulación de amonestaciones, está en la zona de atrás. Sierra, central titular con Jardiel, será baja por sanción. Con lo que la posibilidad de que Arnau pudiera reforzar el centro del campo, o incluso plantease una defensa de cinco, se complica. Carmona y Cabetas apuntarían a titulares en el eje de la zaga, y colocar a Arnau en el once dejaría al equipo prácticamente sin recambios atrás, a pesar de que es la opción que encajaría con más naturalidad en la estructura actual del equipo.



Así que en este puzzle táctico que debe armar el preparador zaragozano se abriría una perspectiva diferente, más ofensiva, que mantendría una defensa de cuatro y una medular de otros cuatro, con Castillo, Romero, Borja Martínez y probablemente Aparicio, para disputar el choque ante el Fuenla con dos delanteros. Pero tampoco es una decisión sencilla; Gabarre, el tercer sancionado del día, tampoco podrá estar este sábado, así que habría que buscar un acompañante para Naranjo entre Alastuey, Ahn, Villa, Neskes... Que quizá sean más útiles reforzando el centro del campo en todo caso. “Riqueza táctica” Así que el partido de este sábado por la tarde en el sur de Madrid será una oportunidad inigualable para demostrar la “riqueza táctica” que Jardiel detecta, aplica y disfruta en su plantilla. Sea con cuatro o con cinco atrás, se mantenga su red en el centro del campo o la desate para reforzar el ataque, plantee doble lateral o apueste por el talento de sus mediapuntas, Raúl Jardiel deberá adaptar su planteamiento a las características de los jugadores que le quedan, y replantear y reajustar las sociedades que tan bien funcionaban entre los jugadores titulares del equipo.



Lo que está claro es que la salida de este fin de semana a Fuenlabrada será una buena oportunidad para que algunos de los jugadores con menos carga y cantidad de minutos demuestren que pueden estar perfectamente preparados y listos para las últimas batallas que quedan en la lucha por la permanencia. Especialmente a la hora de suplir la baja del centrocampista Tena, que se presume de duración suficiente casi para todo lo que resta de temporada. Es la hora de la profundidad de plantilla, del fondo de armario, porque aparte de cada once inicial, será importante la aportación de los suplentes.