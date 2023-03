Las cábalas de la última jornada que afectan al Pamesa Teruel

Por

Fue bonito mientras duró. Todavía una jornada y ya una jornada. La Superliga Masculina encamina la recta final con varios frentes abiertos, que afectan de una u otra manera al Pamesa Teruel Voleibol. Como si se tratase de un videojuego la Superliga tiene preparados varios finales posibles que dependen únicamente de lo que quieran hacer los equipos durante la jornada que cerrará la temporada regular.



Un primer frente que llevaba abierto durante varios fines de semana era el hecho de conocer quien sería el rival del Pamesa Teruel en la primera ronda de los playoffs. Con el tercer puesto asegurado, los naranjas estaban pendientes de quién ocuparía la sexta posición, ya que este sería su primer cruce en las eliminatorias por el título. En este sentido, habían tres equipos en pugna, el Barça Voleibol, el Unicaja Costa de Almería y el Arenal Emevé.



En un primer momento, fue el Barça el que sonó fuerte para enfrentarse contra el Pamesa. Sin embargo, la jornada 17 cambió la hoja de ruta, y es que las dos derrotas consecutivas de los azulgranas ante el Guaguas y la propia entidad naranja, desencadenaron un cambio en las posiciones, de manera que el Unicaja pasó a ocupar el sexto puesto mientras que el Barça cayó al séptimo lugar. Por su parte, el Arenal seguía esta pelea sin perder comba a tan solo dos puntos de ellos, por lo que un despiste podría convertirlos en los nuevos rivales del Pamesa.



A partir de ese momento, el Unicaja fue el equipo más regular y, por ello, obtuvo su premio, pues, a falta de una jornada, los de Almería son matemáticamente el rival con el que se tendrán que ver las caras los de Torcello. Así pues, los naranjas arrancarán los playoffs por todo lo alto con un clásico del voleibol español. La carambola Esta es la posibilidad que cuenta con más boletos para que termine sucediéndose, no obstante, aún hay otras probabilidades que, por remotas que parezcan, no son descartables. La derrota de este fin de semana de Río Duero Soria ante el Barça Voleibol abrió una nueva oportunidad para los naranjas de hacerse con la plata de la categoría, y es que, fruto de este resultado, los de Maxi Torcello se encuentran a tan solo dos puntos de los de Soria. Así pues, si los sorianos perdiesen su próximo partido y los turolenses se hicieran con la victoria, estos terminarían en la segunda posición, por detrás del todopoderoso Guaguas.



El próximo fin de semana, Río Duero Soria recibirá en Los Pajaritos la visita del CV Manacor, quien marcha en la novena posición, pero quien también se está jugando cosas importantes que lo hacen llegar al partido con un punto extra de motivación, ya que están a tan solo dos puntos de la octava posición y, por tanto, de entrar en los playoffs por el título. Por lo que se preve un partido disputado en el que los sorianos podrían pagar caro cualquier distracción.



Por su parte, para que este escenario se diera, el Pamesa Teruel Voleibol tendría también que vencer su partido ante un rival precisamente no sencillo, ya que a los de Torcello les toca jugar en Almería la revancha del clásico. Un encuentro al que los locales llegarán con ganas de resarcirse de la derrota en Los Planos y que también servirá como primera toma de contacto entre dos equipos que, con toda seguridad, se verán las caras en los playoffs.



De darse esta segunda opción menos probable, pero no descartable, los turolenses disputarían la primera ronda de los playoffs contra el equipo que ocupase la séptima posición. Lugar donde también hay una batalla encarnizada. En este caso, Barça Voleibol y Arenal Emevé son los dos cotendientes, ya que entre ellos tan solo hay dos puntos. De esta manera, la última jornada determinará al séptimo clasificado y, por tanto, el rival del segundo.



En este sentido, el Barça afrontará un fin de semana más complicado, ya que se enfrentará al cuarto clasificado, el Melilla Sport Capital, un rival al que no ha conseguido vencer ni en la Copa del Rey ni en el partido de ida de la Superliga, mientras que el equipo lucense se enfrentará al CV Palma, que marcha décimo y es de los pocos equipos que no se encuentra en ninguna pugna particular.