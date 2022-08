Las hermanas Alayeto disputarán la final en el WPT Bajo Aragón Challenger de Calanda

Las Gemelas Atómicas saltaban a la pista con las ideas claras. Presionaban a sus rivales, pisaban el acelerador y dejaban claro que iban a por el partido desde la primera bola. Con ese ritmo lograban un triple break consecutivo nada más arrancar el primer set que les dejaba en bandeja la primera manga. Las Sánchez Alayeto no se lo pensaban y culminaban con un 6-0. Cortiles y Bellver no estaban finas y notaban la presión. A la pareja catalana les pesaba la ronda, ya que era su primera semifinal, y su escasa sintonía como pareja (nuevo proyecto para la segunda mitad de la temporada). Pareja revelación, primeras semifinales y debían soltarse y disfrutar si no querían llevarse una ‘bicicleta’.El primer juego del segundo parcial, sin embargo, iba a ser para Cortiles y Bellver que parecían despertar y subir el nivel de su juego. En el cuarto juego, quebraban el saque de las Sánchez Alayeto y cambiaban radicalmente su gestualidad. Empezaban a divertirse, cuando Bellver solicitaba atención de la fisioterapeuta. De vuelta a la pista, la igualdad volvía al marcador y, de seguido, las Sánchez Alayeto asestaban un duro golpe a las rendidas Cortiles y Bellver, rompiéndoles su saque y confirmándolo con su servicio para poner el 5-3 en el marcador. Las jugadoras aragonesas habían dedo la vuelta al marcador con un imparable parcial de 5-0. Las gemelas zaragozanas no soltaban el pie del acelerador y se llevaban, finalmente, el partido.El resultado 6-0/6-3, en una hora y doce minutos, para unas Mapi y Majo Sánchez Alayeto que mañana estarán en la final, con las energías renovadas tras regresar a la competición de la mejor manera posible de la mano de su nuevo entrenador, el mítico Seba Nerone.Entradas disponibles para la gran finalLa gan final del WPT Bajo Aragón Challenger tendrá lugar mañana a partir de las 10 horas en la Plaza de toros de Calanda. La jornada arrancará con la final femenina en la que la dupla "local" puede volver a coronarse campeona de un torneo. Tras el desenlace del cuadro femenino, llegará el turno de los hombres. La pareja formada por Mike Yanguas y Coki Nieto ya tiene su billete para la gran final del Challenger. La jornada dominical promete emociones fuertes en el ruedo calandino y todavía quedan localidades disponibles para disfrutar del mejor pádel del mundo. La venta de entradas se realiza a través de la página oficial de World Padel Tour Challenger