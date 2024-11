Las lesiones frenan al Atlético Teruel, que no pudo superar al Escalerillas (0-1)

Al Atlético Teruel empieza a pesarle un tanto su infortunio en forma de lesiones y ausencias, que influyen en una plantilla corta, de calidad pero justa. Oya fue baja, ante el Escalerillas, sin poder siquiera saltar al césped, con la rodilla lastimada. Al central Ferru se le abrió el aductor a la media hora de juego, un mes de baja al menos se espera para del defensa. Y también están entre algodones otros puntales del equipo a los que se mide cada minuto de juego para evitar males mayores. Y aún así siguen compitendo los rojiblancos, y de hecho no merecieron perder ante el once zaragozano.

En circunstancias normales, de hecho, no lo habrían hecho. Por desgracia, el puñado de ocasiones que siempre genera el club turolense no se tradujo en gol, mientras que sí lo fue el principal acercamiento de los del barrio Oliver. Lo cazó Borja a la hora de partido, y desde entonces hasta el final las intentonas locales no tuvieron éxito. Siguen los turolenses bien colocados en la tabla con 16 puntos, pero ya más lejos de las posiciones de privilegio en las que se escapan Cariñena, Illueca, Alcañiz y Calatayud.

El Alcorisa no es capaz de arrancar el triunfo ante el Morés en casa

Lo tuvo en sus manos el Alcorisa para poder inaugurar su casillero de triunfos en este grupo de Preferente ante un Morés que también habita en la zona baja de la tabla. Pero el equipo de Luis Leal es un bloque adusto y ordenado, que ayer no dejó un resquicio y al que el once bajoaragonés no pudo meterle mano para alzarse con un triunfo que le era muy necesario.

Así las cosas, queda vicecolista el Alcorisa con cuatro puntos en la clasificación, seis por debajo del Cariñena Atlético que en estos momentos marca la posición de salvación. Los bajoaragoneses visitan precisamente a los de Cariñena este domingo.

El Sportin se queda a punto de la igualada ante el difícil Borja

Bien poco le faltó al Sportin Alcañiz para redondear una machada, una heroicidad en el campo del gallito Borja. Se pusieron 3-0 los locales en una primera parte poco afortunada de los bajoaragoneses. Pero tras el descanso el once blanquiazul se puso el mono de trabajo, y entre Jorge e Iván Pellicer colocaron un 3 a 2 a falta de un cuarto de hora que amenazó la victoria de los vinateros. Los intentos alcañizanos se toparon con la defensa local, y un poco también con la polémica y la tensión de final del partido, en el que el árbitro cargó con dureza a base de demasiadas tarjetas amarillas al Sportin.