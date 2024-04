Importante victoria del Cella que le saca del descenso, mientras Alcañiz y Atlético Teruel pierden

Por

Tenía que ganar el Cella en su visita al colista de la competición, Villa de Alagón. Y ganó, bien, con holgura, el conjunto celeste, que endosó una manita al conjunto de la ribera del Ebro para enviarlo a Primera Regional y, por contra, sostener las aspiraciones de salvación de los turolenses. Ahora mismo el Cella ocupa la primera posición de permanencia, con 29 puntos, dos de ventaja sobre el Chiprana, que jugaba en su casa ante el Casetas.



Abrió temprano el Cella la goleada, llegó al descanso ya con dos tantos de ventaja, y cerró el repóker a un cuarto de hora del final, permitiendo el gol del honor del cuadro de Alagón ya cuando el partido expiraba. La próxima semana, en casa, el Cella se juega sus opciones de permanencia en un duelo directo contra el Atlético Escalerillas, equipo que le precede en la tabla con dos puntos más.



Por su parte, el Atlético Teruel deja para posteriores fechas la certificación de su salvación matemática en la Regional Preferente aragonesa toda vez que el equipo rojiblanco no pudo concluir la remontada que inició a falta de un cuarto de hora del final del partido que ayer le enfrentaba al San José en los federativos. Dos goles en momento psicológico, ambos antes del descanso, fueron finalmente una losa demasiado pesada para los turolenses, que despedían ayer al veterano Raúl Navarro.



En la segunda mitad los de Teruel buscaron con ahínco la portería contraria y encontraron un gol de Ferrer para poner picante al final del partido. Puso toda la carne en el asador el entrenador local pero, finalmente, la victoria viaja a tierras zaragozanas y deja la salvación para más adelante. Conserva aún así una ventaja importante el Atlético, que no debería pasar problemas para conservar su plaza en la Regional Preferente aragonesa. Siguiente partido, en casa del penúltimo clasificado del grupo, el Fleta, en Zaragoza. Alcañiz, con uno menos más de una hora A veces se gana. Y a veces se aprende, reza el dicho moderno. Se puede tomar así la derrota cosechada ayer por el Alcañiz CF en casa de otro aspirante al ascenso, La Almunia. Fue una lección de lo que es la competición cuando las cosas se ponen serias, cuando, aparte de lo que hay sobre el césped, intervienen otros intangibles, cosas no siempre controlables que sobrevuelan el fútbol. Un aprendizaje para un grupo joven como este Alcañiz.



Pero lo que pasó en Tenerías también puede tomarse de una manera menos deportiva. En un partido de máxima trascendencia, tercero y cuarto a la estela del segundo, acabar el partido con una decena de tarjetas, dos de ellas rojas, mientras los locales sólo se llevan una amarilla puede levantar algunas suspicacias. No será el caso, pues la temporada en el Bajo Aragón se va a dar por buena. Pero quizá podría ser mejor si el Alcañiz no se hubiera quedado con diez por roja directa apenas a los veinte minutos de juego. Trató de competir el equipo, ya en desventaja, y gozó de las suyas para empatar antes del descanso.



Pero se le hizo del todo cuesta arriba en cuanto los de Valdejalón encontraron el segundo a poco de la reanudación. La ofensiva alcañizana se desordenó un tanto desde entonces, y aunque Bonfill encontró el dos a uno a poco de cumplirse el minutos noventa, no tardó La Almunia en cerrar el marcador al final para colocar una derrota que aparenta más de lo que realmente fue el partido y que, eso sí, castiga con crueldad las aspiraciones bajoaragonesas de cara a la zona alta de la competición. La Almunia y Calatayud, con sendas victorias, se destacan en la segunda y tercera plaza en Preferente, lo que deja al Alcañiz con menos alternativas para arañar un posible ascenso.