El Cella, único en caer en una jornada positiva para los equipos de Regional Preferente

Jornada positiva para tres de los cuatro equipos de la Regional Preferente Aragonesa. El Cella fue el único en caer ante un potente Casetas, mientras que el Alcañiz y el Andorra lograron los triunfos y el Atlético Teruel pudo sacar un punto en su visita a Mallén. Cella 0-2 Casetas No pudo mantener el Cella su buena marcha en el inicio de la temporada. Finalmente el Casetas se llevó la victoria de El Carro. Un tanto en cada mitad decantó la suerte final de este compromiso correspondiente al grupo 2 de Regional Preferente en su tercera jornada.



Dos equipos que habían comenzado a buen nivel se medían en esta oportunidad en el terreno de los azules Finalmente fueron los caseteros quienes lograron alzarse con la victoria quebrando la racha de un conjunto que aspira a pasar una temporada tranquila, lejos de la zona complicada de la tabla.



Los visitantes se adelantaron cuando se cumplía el primer cuarto de hora de la contienda. Los esfuerzos de los jugadores dirigidos por Alberto López no iban a tener recompensa en esta ocasión.

Es más fueron los zaragozanos quienes ampliaban su renta en el inicio de la segunda mitad. Con un marcador muy desfavorable para sus intereses el Cella introdujo varias modificaciones en su once. Los locales movieron su banquillo con tres cambios, pero su esfuerzo resultó baldío frente a un enemigo que dio muestras de las razones que le mantienen dentro de la parte alta de la clasificación. Después de esta derrota los locales se quedan situados en la parte media de la clasficación, con cuatro puntos sumados en su casillero. Andorra 2-0 Chiprana El Andorra continua en modo imparable en este inicio de temporada. Los de la Sierra de Arcos acumulan tres victorias en otras tantas jornadas disputadas y forman junto al Cariñena la dupla de equipos que hasta la fechan han conseguido el pleno de puntos.



En este caso un tanto de Jesús Fernández cuando se acercaba el final de la primera mitad y otro de Juárez mediada la segunda determinaban el rumbo de un partido importante para los seguidores del conjunto del Juan Antonio Endeiza. Alcañiz 3-1 Mequinenza El Alcañiz consiguió acabar con su mala racha de resultados superando por 3-1 al Mequinenza. Tras una primera mitad igualada en el marcador los locales marcaron las diferencias en la segunda.

Primera victoria para un Alcañiz que se adelantó muy pronto. Casi de inmediato respondieron los zaragozanos, para acabar en empate la primera mitad.



En la segunda, reaccionaron los de Alberto Portolés que anotaron dos nuevos goles. El último casi cuando el colegiado se preparaba para decretar el final de un compromiso que devolvió la alegría a los locales. Mallén 2-2 Atlético Teruel Segundo desplazamiento de la temporada para el Atlético Teruel y segundo punto que sube al casillero de los rojiblancos. En su visita a Mallén se adelantaron en el marcador antes del descanso, posteriormente encajaron dos goles desde el punto de penaltu y lograron la igualada con el choque a punto de terminar. Un doblete de Artajo ayuda a los rojiblancos.



Los de la capital de la provincia siguen ofreciendo una buena imagen en los desplazamientos. Tras estrenar su casillero en la primera jornada y caer como locales en la segunda, ayer volvieron a empatar lejos de Las Viñas.



El equipo se adelantó en el marcador mediada la primera mitad por medio de Juan Ignacio Artajo. Poco después igualaron los zaragozanos desde el punto de penalti. Ya en la segunda mitad y también desde los once metros se situaron por delante en el marcador.



Cuando todos parecían dar por bueno el resultado final, apretaron nuevamente los futbolistas rojiblancos. En ese arreón casi con el tiempo cumplido llegó el tanto que suponía la igualada. Nuevamente fue obra de Juan Ignacio Artajo que firmaba su particular doblete para ayudar a su equipo en una campaña que se presume muy complicada por la bisoñez de su plantilla.